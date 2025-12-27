Home News TV-News

"Bergdoktor"-Doku zeigt wahren Charakter von Hans Sigl: "Kannst nichts vor ihm verstecken"

Teamgeist am Set

"Bergdoktor"-Doku zeigt wahren Charakter von Hans Sigl: "Kannst nichts vor ihm verstecken"

27.12.2025, 10.47 Uhr
Hans Sigl verkörpert seit 2008 Martin Gruber in "Der Bergdoktor". Doch nicht nur vor der Kamera ist er präsent. Auch hinter den Kulissen zeigt er Teamgeist und Humor.
"Der Bergdoktor"
Als Hauptdarsteller in der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" habe er eine besonder Verantwortung, sagt Hans Sigl bei einem Blick hinter die Kulissen.  Fotoquelle: ZDF / Erika Hauri
"Backstage - Der Bergdoktor
Am Set ist Sigl (rechts) für das ganze Team da.  Fotoquelle: ZDF

Seit 2008 ist der österreichische Schauspieler Hans Sigl im ZDF-Dauerbrenner "Der Bergdoktor" als Martin Gruber zu sehen. Doch nicht nur in der Vorabendserie ist er für die Menschen da. Auch am Set hat es sich der 56-Jährige zur Aufgabe gemacht, für das Team eine Stütze zu sein. "You'll never walk alone, ist das Ding", erklärt er sein Motto bei den Dreharbeiten zur 18. Staffel. Das ZDF begleitete den Dreh für "Backstage – der Bergdoktor". Die zwei Folgen der Reportage sind in der Mediathek zu sehen.

Am Donnertag, 8. Januar 2026, startet bereits die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" im Zweiten. Nach so vielen Jahren sind die Leute vor und hinter der Kamera ein eingeschweißtes Team, wie beim Blick hinter die Kulissen immer wieder deutlich wird. "Man weiß, wann es ein bisschen anstrengend wird, man sieht den Kollegen an: Der braucht mal ein bisschen Zuwendung oder Hilfe", erzählt Sigl.

Dabei spielt es für den Serienstar keine Rolle, ob er einem Schauspielkollegen, einer Kamerafrau oder einem Assistenten zur Seite steht. "Alle sind am Ende des Tages gleich wichtig", betont auch eine Praktikantin am Set. Der Schauspieler kann ihr da nur zustimmen und gesteht: "Das ist so was, da kriege ich fast Tränen in den Augen."

Derzeit beliebt:
>>Atemberaubende Akrobatik aus Paris: Das „Weltfestival des Zirkus von Morgen“ auf ARTE
>>Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
>>„Bis in die Seele ist mir kalt“: "Landkrimi" mit Jutta Fastian und Pia Hierzegger
>>Mord, Entführung, Staatsgeheimnisse: „Ostfriesenhölle“ sprengt die Krimi-Grenzen

Vor Kussszenen bestellt sich Hans Sigl "Lachsbrot mit Zwiebeln"

Heiko Ruprecht, der Hans Gruber spielt, schwärmt von seinem Serien-Bruder: "Ein Frontmann, wie er im Buche steht." Fan-Liebling Ronja Forcher, die Lilli Gruber verkörpert und ebenfalls seit der ersten Folge dabei ist, verrät: "Du kannst nichts vor ihm verstecken, auch wenn du es vielleicht manchmal gerne willst. Er schaut drauf, dass das Schiff weiterfährt und dass alles am Laufen bleibt."

Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Hans Sigl, bekannt aus der TV-Serie "Der Bergdoktor", zieht die Tiroler Alpen dem ZDF-Traumschiff vor. So reagierte er auf die Anfragen von Florian Silbereisen.
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.

"Über die Zeit und im Laufe der Arbeiten, die ich gemacht habe, ist mir klar geworden, dass man eben als Schauspieler, der immer da ist, als Hauptdarsteller, eine Verantwortung hat – einem Team gegenüber, der Situation gegenüber", erklärt Sigl. "Man kann natürlich mit einer kleinen, achtlosen Geste den ganzen Tag von dem Team versauen", ist sich der 56-Jährige bewusst.

Von dem ein oder anderen Scherz hält das den Schauspieler nicht ab: Bei "Kuss- oder kussähnlichen Szenen", erzählt Sigl mit einem verschmitzten Lächeln, bestelle er sich "gern davor ein Lachsbrot mit Zwiebeln – einfach als Gag. Die Kolleginnen haben den auch mit Humor verstanden."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

Partystimmung rund um die Uhr: Unterwegs auf der Heavy-Metal-Kreuzfahrt
"ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt"
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen
Vicco von Bülow
Loriot
Das machen die "Game of Thrones"-Stars heute
Karrieren nach GoT
Game of Thrones, Staffel acht
Nach Kritik an Silbereisen: Timothy Peach geht an Bord der MS Amadea
"Das Traumschiff: Bora Bora"
Das Traumschiff: Bora Bora
Die gute alte Fernsehzeit: Oliver Welke und Bastian Pastewka erinnern sich
"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!"
Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!
Im Reich der Eisbären: Sebastian Ströbels außergewöhnliche Arktis-Reise
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
Heimliche Wünsche zwischen Rolltreppe und Schmucktheke
"Weihnachten im Olymp"
Weihnachten im Olymp
Der Kobold mit dem roten Haar begeistert wieder ganze Familien
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
Weihnachtstraditionen
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
„F1“ mit Javier Bardem: Ein Blick in die gnadenlose Welt der Formel 1
Eine neue Sicht auf den Rennsport
Javier Bardem
Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall
"Der Comedygipfel – Das Jahr 2025"
Der Comedygipfel
Hollywood wartet: Kommt „Zurück in die Zukunft“ doch zurück?
Spekulationen um Teil vier
"Zurück in die Zukunft"
„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Infos zur großen Fortsetzung
Intergalaktisches Abenteuer
Der Super Mario Galaxy Film (2026)
Neues Spin-off bestätigt: „Stranger Things“ kehrt 2026 zurück
„Tales From ’85“
Stranger Things, Staffel 5
Warum Liam Neeson in „Tatsächlich… Liebe“ viele Zuschauer bis heute zu Tränen rührt
Lebenserfahrung statt Hollywood-Pathos
Liam Neeson
Sie war Hollywoods große Hoffnung: Was macht Mary Elizabeth Mastrantonio heute?
Vom Kinostar zur Charakterdarstellerin
Mary Elizabeth Mastrantonio
Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
Konzert-Marathon bei 3sat
Whitney Houston
100 Folgen „WaPo Bodensee“: Das Erfolgsgeheimnis der ARD-Krimiserie
Vorabend-Krimi
WaPo Bodensee
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Das Kanu des Manitu"
Biff Tannen im Wandel der Zeit: Das macht Thomas F. Wilson heute
Biff Tannen heute
Biff Tannen
"Die Menschen wollen einfach auch mal lachen": Alicia von Rittberg über ihre Prime-Video-Serie "Miss Sophie"
Humorvolle Ablenkung
Alicia Rittberg im Interview
Dieser Mario ist wirklich super
"Der Super Mario Bros. Film"
Der Super Mario Bros. Film
Tod auf offener Bühne: Leitmayr und Batic ermitteln am Münchner Residenztheater
"Tatort: Das Verlangen"
"Tatort: Das Verlangen"
Der britische Aristokrat und die Proletarierin ermitteln wieder
"Inspector Lynley & Sergeant Havers"
Inspector Lynley & Sergeant Havers
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Mark Forster packt aus: "Wir haben uns getrennt"
Neuer Abschnitt
Mark Forster auf einer Couch.
Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg
Schlagerwelt
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Daniel Aminati kämpft um die Ehe, Patrice veröffentlicht indes Streitigkeiten
Beziehungsende
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Joko Winterscheidt spricht über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
Das Traumschiff
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.