„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Infos zur großen Fortsetzung

Intergalaktisches Abenteuer

„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Infos zur großen Fortsetzung

26.12.2025, 13.07 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Der berühmte Klempner Super Mario kehrt zurück auf die Leinwand. Fans dürfen sich auf ein großes Abenteuer im "Super Mario Galaxy Film" mit bekannten und neuen Charakteren freuen. Kinostart ist im Frühjahr 2026.
Der Super Mario Galaxy Film (2026)
Auch in "Der Super Mario Galaxy Film" bekommen es Klempner Super Mario und die Prinzessin Peach mit dem Superschurken Browser zu tun.  Fotoquelle: Nintendo / Universal Studios
Super Mario Galaxy Movie
"Der Super Mario Galaxy Film" startet am 2. April 2026 in den deutschen Kinos.  Fotoquelle: Nintendo / Universal Pictures
Der Super Mario Bros. Film
Super Mario und sein Bruder Luigi (rechts) haben gut lachen, ihr erstes Animationsabenteuer "Der Super Mario Bros. Film" stieg zur erfolgreichsten Videospieladaption aller Zeiten auf.  Fotoquelle: 2023 Nintendo and Universal Studios

Er ist der wohl berühmteste Klempner der Welt; Im Sturm hatte Super Mario in den 1980er-Jahren die Welt des Videospiels erobert und dann – wenn auch zögerlich – im Kino Einzug gehalten. Die erste, gleichnamige Spielfilmadaption (1993) des Nintendo-Spiels "Super Mario Bros." war ein künstlerischer und finanzieller Reinfall.

"Super Mario Bros. Film": Der erfolgreichste Videospielfilm aller Zeiten

Beim zweiten Versuch, die Abenteuer Marios, seines Bruders Luigi und von Prinzessin Peach auf die Leinwand zu übertragen, diesmal in Form eines Animationsfilms, hatten die Macher ein glücklicheres Händchen. "Der Super Mario Bros. Film" (2023, Free-TV-Premiere am 26. Dezember, 20.15 Uhr, SAT.1) wurde mit weltweitem Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar zur erfolgreichsten Videospieladaption aller Zeiten. Dass dem ersten ein zweiter Teil folgen würde, war schnell beschlossene Sache.

Ob die Fortsetzung den Erfolg ihres Vorgängers wiederholen wird, bleibt bis Frühjahr 2026 abzuwarten. "Der Super Mario Galaxy Film" soll ab dem 2. April im Kino zu sehen sein. Der Titel klingt vielversprechend, verweist er doch auf ein besonders großes Abenteuer der bunten Superhelden. Der Film basiert auf dem 2007 für die Konsole Wii erschienenen "Super Mario Galaxy", also jenem Spiel, in dem es den schnurrbärtigen Klempner in den unendlichen Weltraum verschlägt. Denn dort, genauer im Mittelpunkt des Universums muss Mario diesmal Prinzessin Peach aus den Fängen des Superschurken Bowser befreien.

"Der Super Mario Galaxy Film": Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Peach

Dass auch der Kinoheld Mario mit seiner Entourage, darunter neben Prinzessin Peach auch sein Bruder Luigi, den Weltraum unsicher machen wird, ist naheliegend, wenn das auch aus dem im September dieses Jahres veröffentlichten Trailer noch nicht klar hervorgeht. Und auch ob und wie Handlungselemente anderer Super-Mario-Spiele in "Der Super Mario Galaxy Film" verwoben wurde, wird sich noch zeigen müssen. Es heißt, die Erzählung der US-amerikanisch-japanischen Produktion baue auch auf "Super Mario Odyssey" aus dem Jahr 2017 und "Super Mario Bros. Wonder" (2023) auf. Hat der finstere Browser gar wieder vor, die schöne Peach zu heiraten, wie in der "Odyssey"-Vorlage geschildert? Oder hat er es diesmal auf die andere royale Schönheit abgesehen?



Denn mit Rosalina gesellt sich zu Peach eine weitere Prinzessin. Gemeinsam mit den bewährten Helden zieht sie im "Galaxy Film" in den Kampf gegen Bowser. Der Bösewicht wird, auch das verrät der Trailer, von seinem Sohn Bowser Jr. befreit, um fortan wieder für Unheil zu sorgen. Gesprochen werden die vertrauten Charaktere von denselben Hollywoodgrößen wie im ersten Teil. Chris Pratt ist in der englischsprachigen Fassung erneut in die Rolle Marios geschlüpft, Anya Taylor-Joy spricht Prinzessin Peach, Charlie Day ist als Luigi zu hören und Jack Black kehrt zurück als Browser. Neu an Bord sind wie ihre Charaktere der Schauspieler und Regisseur Benny Safdie als Bowser Jr. sowie Brie Larson in der Sprechrolle der Prinzessin Rosalina. Jede Menge Voraussetzungen für einen erneuten Megaerfolg.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

