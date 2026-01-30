Home News Film-News

Brad Pitt im Panzerkrieg: Darum wirkt „Fury – Herz aus Stahl“ so beklemmend

Düsteres Kriegsdrama

Brad Pitt im Panzerkrieg: Darum wirkt „Fury – Herz aus Stahl“ so beklemmend

30.01.2026, 11.29 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Herz aus Stahl" entfesselt David Ayer ein intensives Kriegsdrama voller klaustrophobischer Panzerschlachten und emotionaler Konflikte. Brad Pitt und Logan Lerman brillieren in diesem fesselnden Werk, das die Schrecken des Zweiten Weltkriegs eindrucksvoll in Szene setzt.
Herz aus Stahl
"Der beste Job, den ich jemals hatte" - ein bisschen Zynismus hilft der "Fury"-Crew über die Schrecken des Krieges hinweg. Von links: Boyd Swan (Shia LaBeouf), Don "Wardaddy" Collier (Brad Pitt), Norman Ellison (Logan Lerman), Trini Garcia (Michael Peña), Grady Travis (Jon Bernthal).   Fotoquelle: RTLZWEI
"Herz aus Stahl"
Wardaddy (Brad Pitt, rechts) bekommt neue Anweisungen von Lieutenant Parker (Xavier Samuel).  Fotoquelle: RTLZWEI
"Herz aus Stahl"
Wardaddy (Brad Pitt, rechts) führt Männer wie Norman (Logan Lerman) auf seine eigene Weise.  Fotoquelle: RTLZWEI
Herz aus Stahl
Der junge Private Ellison (Logan Lerman) liest dem deutschen Mädchen Emma (Alicia von Rittberg) aus der Hand.  Fotoquelle: RTLZWEI
Herz aus Stahl
Die Mannschaft des Panzers "Fury" (von links): Wardaddy (Brad Pitt), Grady Travis (Jon Bernthal), Boyd Swan (Shia LaBeouf), Norman Ellison (Logan Lerman) und Trini Garcia (Michael Peña).  Fotoquelle: RTLZWEI

"Der beste Job, den ich jemals hatte": Sergeant Don "Wardaddy" Collier (Brad Pitt) spricht nicht viel. Und wenn er redet, weiß man nie, ob er es gerade ernst meint oder nur der bitterböse Zyniker aus ihm spricht. Jeder muss eben seinen eigenen Weg finden, um mit der Hölle des Krieges fertig zu werden.

Wobei sich Regisseur David Ayer ("Suicide Squad") in seinem knüppelharten Weltkriegs-Epos "Fury – Herz aus Stahl" (2014, jetzt als Wiederholung bei VOX zu sehen) eigentlich nicht groß damit aufhält, vom Überleben zu erzählen. Das Sterben und die Ausweglosigkeit sind die großen Themen dieser mithin quälend klaustrophobischen zwei Stunden Panzerkriegsfilm, die von einem für dieses Genre bemerkenswerten Staraufgebot getragen werden.

Logan Lerman: Der endgültige Abschied vom „Percy Jackson“-Image

Allen voran machte Logan Lerman einen großen Satz in seiner Hollywoodkarriere. Dass mehr in dem damals 22-Jährigen steckt als der Post-Potter-Held "Percy Jackson" (2010 und 2013), zeigte der Schauspieler bereits mit der Romanverfilmung "Vielleicht lieber morgen" (2012).

Derzeit beliebt:
>>ARD-Familienshow „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume: Diese Stars treten neben Sebastian Pufpaff an
>>Helene Fischer: Das Geheimnis hinter ihrem Erfolg
>>„F1“ mit Javier Bardem: Ein Blick in die gnadenlose Welt der Formel 1
>>Jennifer Aniston frisch verliebt – das ist ihr neuer Partner!

Sein unschuldiges Gesicht nutzte nun, um die Grausamkeit des Krieges irgendwo in der verlassenen Prärie der Westfront des Zweiten Weltkrieges widerzuspiegeln. Aus der Mimik des jungen Private Norman Ellison ist Angst herauszulesen, Unsicherheit, Bedrückung.

Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Gil Ofarim privat: Wie und wo wohnt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Der Musiker gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.

Ein beschissener Tag in einem beschissenen Krieg

Ayer schafft einige von diesen großen Momenten, in denen es an die Magengrube geht. Panzer rollen durch den Morast und legen Leichen frei. Sie passieren aufgehängte Erwachsene und sogar Kinder, die sich weigerten, das Vaterland zu verteidigen. Durch solche Kulissen begleitet die Kamera den Sherman-Panzer "Fury" und dessen Besatzung. Norman wurde der Crew frisch zugeteilt, weil diese einen Schützen verloren hat.

Ein Novum in der Geschichte der fast schon legendären Truppe um "Wardaddy", die schon seit Kriegseintritt der Amerikaner Seite an Seite kämpft. Ohne die großen Ereignisse der letzten Wochen des Krieges im April 1945 auch nur zu anzuschneiden, handelt der Film im Prinzip nur einen Tag ab, einen beschissenen Tag in einem beschissenen Krieg.

Ina Müller spricht über eine traumatisierende Erfahrung mit Til Schweiger
Als Ina Müller auf Til Schweiger traf, wurde die Begegnung für die Moderatorin zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nun hat die taffe Sängerin berichtet, wie es zu dem traumatisierenden Vorfall kam.
Unvergessliche Begegnung
Ina Müller

Glaube, Schuld und Generationenkonflikte: Die großen Themen von „Fury

In seinen großen Bildern greift Ayer auch eine Vielzahl von Themen auf. So spielt Glaube eine Rolle, der Generationskonflikt unter den Soldaten, in einer beklemmenden Kammerspiel-Episode in der Wohnung zweier Frauen wird der Umgang mit den Besiegten seziert. Es ist viel, was sich der Filmemacher da aufbürdet, aber er verfehlt seine Intention nicht.

Wie in den großen U-Boot-Filmen der Vergangenheit bedrückt hier vor allem die Enge in einem solchen Panzer. So dokumentiert der Film einige grandiose Gefechte mit überlegenen deutschen Panzern oder am Ende mit einem ganzen SS-Battaillon. Heroisch wird dieses in Schach gehalten. Der vorherrschende Spannungs-Grad und die großartig gespielte Besatzung lassen vergessen, dass Ayer auf dem Höhepunkt seines Filmes alles Vorherige mit Füßen tritt: Vorbei ist es mit der Feinfühligkeit, am Ende kracht es gehörig.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Jared Leto als KI-Krieger: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Tron: Ares"
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson und Brie Larson gegen King Kong
"Kong: Skull Island"
Kong: Skull Island
"Grill den Henssler" kehrt mit neuen Specials und neuer Jury zurück
Kochduelle
Grill den Henssler
Tim Mälzer spricht über Kostendruck auf seiner TV-Show: "Dann höre ich auf"
Sparzwang bei VOX
Kitchen Impossible
Judith Williams stellt sich Einbürgerungstest: "Durfte noch nie einen Wahlzettel ausfüllen"
Einbürgerungstest
Judith Williams
Nach dem Flop von "The Expendables 4": Wird es einen fünften Teil geben?
Neue Hoffnung
The Expendables 3 - A Man's Job
Wie Goebbels das Volk manipulierte
"Führer und Verführer"
Führer und Verführer
Lauter Fragezeichen bei den "drei ???": Kommt eine sechste Verfilmung der beliebten Jugendbuch-Reihe?
Spannendes Detektivabenteuer
Die drei ??? - Toteninsel
Mattel lässt im ersten Trailer zu "Masters of the Universe" die Action-Puppen tanzen – er ist "He-Man"
He-Man-Film
Masters of the Universe
Ist das die Geschichte hinter Shakespeares "Hamlet"? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Hamnet
"Sonst hast du verloren": Überraschung beim Dreh zum "München Mord"-Krimi, der auf wahrem Fall basiert
Dreh-Herausforderung
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Vermögend durch den Ex? Das steckt wirklich hinter dem Geld von Beatrice Egli!
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.
Trotz schwerer Krankheit: Michael J. Fox verkörpert Rolle in Apple-Serie
Michael J. Fox in "Shrinking"
"Shrinking"
Raus aus der Primetime: RTL verschiebt Stefan Raabs Show auf neuen Sendeplatz
Stefan Raab Comeback
Stefan Raab
Katniss Everdeen wird zur Rebellin: Der Wendepunkt von Panem
"Die Tribute von Panem – Catching Fire"
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Ausstieg bei "SOKO Leipzig" nach 25 Jahren: Das hat Marco Girnth jetzt vor
Neuanfang für Girnth
"SOKO Leipzig"
Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start
"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC"
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - Vom Golden Girl zum olympischen Thron
Max Uthoff und Claus von Wagner analysieren den politischen Status quo
"Die Anstalt – Spezialauftrag"
Die Anstalt - Spezialauftrag
Närrischer Hexenkessel in Memmingen: Das bietet die schwäbische Prunksitzung
"Schwaben weißblau – hurra und helau"
Schwaben weißblau - hurra und helau
ARD-Satiriker wollte US-Flagge auf Grönland hissen – und kassierte Bußgeld
Satire-Skandal
Maximilian Schafroth
"Bis zur letzten Sekunde gekämpft": Anna Heiser spricht über geplatzten Farm-Traum
Namibia-Reise
Anna und Gerald Heiser
Nach Sensationssieg gegen Frankreich: Hier sehen Sie das EM-Halbfinale der deutschen Handballer
Spannendes Halbfinale
Juri Knorr
Neue „Bergdoktor“-Folge: Dr. Martin Gruber stößt auf ein dunkles Familiengeheimnis
Drama in Ellmau
"Der Bergdoktor: Wer einmal lügt"
Zehn Jahre nach David Bowies Tod: Warum „Heroes“ sein Vermächtnis neu erzählt
Bowie-Hommage
Heroes
„The Equalizer“ mit Denzel Washington: Ein stiller Einzelgänger wird zur tödlichen Waffe
Rache ohne Gnade
The Equalizer
Diese Woche neu im Kino: Drei Filme zwischen Tragik, Terror und Überleben
Kino-Starts
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“
Die Suche nach der großen Liebe
Tom und Bill Kaulitz
Olaf Henning über „Cowboy und Indianer“: Warum der Song bis heute polarisiert
Debatte um Ballermann-Hit
"Volle Kanne"
"Bridgerton“ Staffel 4 bei Netflix: Start, Handlung und neue Folgen
Die geheimnisvolle "Dame in Silber"
Bridgerton
Aufzeichnung in L.A.: Darum wird das GNTM-Finale 2026 erstmals nicht live gesendet
GNTM-Finale in Hollywood
Germany's Next Topmodel