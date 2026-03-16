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„Noch nie so verzweifelt“: Ina Müllers spezielles Interview mit Til Schweiger

Traumatisierende Erfahrung

Dieses Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“

16.03.2026, 11.46 Uhr
von Annika Schmidt
In einem unvergesslichen Interview mit Til Schweiger erlebte Ina Müller einen schmerzhaften Moment, den sie nie vergessen wird. In ihrem Podcast erzählt sie von dieser Erfahrung und ihrer heutigen Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Gästen.
Ina Müller
Moderatorin Ina Müller ist für ihre taffe Schlagfertigkeit bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Ina Müller lässt sich normalerweise nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Die Moderatorin ist für ihre schlagfertige und unerschrockene Art bekannt. Doch es gab eine Begegnung mit Til Schweiger, die bei der taffen 60-Jährigen für eine nachhaltige Traumatisierung gesorgt hat. 

Ina Müller über Til Schweiger: Dieses Interview ging völlig schief

In ihrer kultigen Talkshow "Inas Nacht", die seit 15 Jahren auf Sendung ist, hat Ina Müller bereits mehr als 300 Prominente interviewt. Gedreht wird in einer Hamburger Kneipe. Bei alkoholischen Getränken führt die Moderatorin spannende Gespräche mit ihren Gästen. Dabei hat der TV-Star schon einiges erlebt. Ein Promi-Erlebnis bringt Ina Müller allerdings immer noch zum Schaudern, wie sie Barbara Schöneberger in ihrem Podcast verriet. In der "NDR Talk Show" traf die Sängerin auf Til Schweiger. Dort war Ina Müller als Moderatorin im Einsatz und hatte einige persönliche Fragen für den Schauspieler vorbereitet. Doch der ließ sie kalt abblitzen. 

„Noch nie so verzweifelt“: Ina Müller über das quälende Gespräch

"Ich glaube, ich habe mich noch nie so verzweifelt gefühlt", gesteht Ina Müller. Immer wieder versuchte sie Antworten aus Til Schweiger zu kitzeln. "Das habe ich gesehen. Du hast den so was Krasses gefragt", erinnert sich Barbara Schöneberger. Am Ende des Interviews war Ina Müller sehr enttäuscht und "ein bisschen sauer", dass niemand sie vorgewarnt hatte, dass Til Schweiger sich nicht zu privaten Angelegenheiten äußern möchte. Sieben Minuten dauerte das quälende Gespräch. 

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Ina Müller hat heute keine Angst mehr vor schwierigen Gästen

"Das hat mich nachhaltig traumatisiert", berichtet Ina Müller im Podcast "Frühstück bei Barbara". "Ich saß ja da wie so ein Vögelchen, so ein armes, alleingelassenes Vögelchen mit Halstuch", beschreibt die 60-Jährige die Situation. Dieses Erlebnis ist schon einige Jahre her, sei aber für sie unvergesslich. Heutzutage könne Ina Müller besser mit unbequemen Interview-Partnern umgehen und erklärt: "Wenn's holpert, kann ich damit heute auch umgehen. Aber damals ja nicht". Ina Müllers Weiterentwicklung kann Barbara Schöneberger bestätigen. "Aber du hast dich ja enttraumatisiert und heute gehört dir der NDR", scherzt die Moderatorin.

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