Home News Star-News

Elisabeth Volkmann: Die erste Marge Simpson

Pionierin der Synchronisation

Elisabeth Volkmann: Die erste Marge Simpson

16.03.2026, 10.35 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Elisabeth Volkmann, die erste deutsche Stimme von Marge Simpson, wäre am 16. März 90 Jahre alt geworden. Ihre Karriere umfasste mehr als nur "Die Simpsons". Sie war Schauspielerin, Komödiantin und arbeitete mit Rainer Werner Fassbinder zusammen.
Elisabeth Volkmann
Seit Januar 2007 synchronisiert von Anke Engelke Marge Simpson aus "Die Simmpsons", die erste Stimme der beliebten Zeichentrick-Figur war aber Elisabeth Volkmann.   Fotoquelle: ProSieben / TM Twentieth Century Fox Film Corporation / IMAGO / United Archives
Klimbim wird 50
Ihren Durchbruch hatte Elisabeth Volkmann (oben Mitte) mit der Kultsendung "Klimbim", hier mit Horst Jüssen (rechts), Ingrid Steeger und Wichard von Roëll.  Fotoquelle: WDR / Harald Kratzer
Zwei himmlische Töchter
Ende der 1978er-Jahre sorgte Elisabeth Volkmann auch mit der ARD-Serie "Zwei himmlische Töchter" für Aufsehen.  Fotoquelle: IMAGO / United Archives
Lili Marleen (1981)
"Lili Marleen" war einer von drei Filmen, die Elisabeth Volkmann (links, mit Barbara Valentin) mit Rainer Werner Fassbinder drehte.  Fotoquelle: IMAGO / Ronald Grant
In aller Freundschaft
Elisabeth Volkmann (links), die deutsche Synchronstimme von Marge Simpson, verstarb 2006 im Alter von 70 Jahren.  Fotoquelle: MDR / Krajewski

Vor Anke Engelke war Elisabeth Volkmann. Das gerät schon mal in Vergessenheit, vor allem bei jüngeren Zuschauern von "Die Simpsons": Engelke war nicht von Anfang an die Stimme von Marge Simpson aus der Kultserie, sondern Volkmann hatte der beliebten Zeichentrick-Figur in der deutschen Fassung zuerst Leben eingehaucht – und sie damit genauso geprägt, wie es ihre Nachfolgerin bis heute tut.

Mit den "Simpsons" schaffte Volkmann, die am 16. März ihren 90. Geburtstag gefeiert hätte, Anfang der 1990er-Jahre ihren nächsten Durchbruch, wenn man so will. Denn die Karriere der Schauspielerin, Komikerin und Synchronsprecherin hatte bis dahin bereits einige Stationen durchlaufen. Schon als Kind soll sie ihre Familie mit kleineren Darbietungen unterhalten haben. Später, als junge Frau, verdiente sie sich ihre Brötchen als Komparsin am Theater. Eine Ausbildung an der renommierten Folkwangschule in Essen, ihrer Geburtstadt, festigte das Fundament für eine Gesangs- und Schauspielkarriere.

Volkmanns Vater starb, als sie zehn Jahre alt war, weshalb ihr Berufswunsch, nämlich auf der Bühne zu stehen, zunächst nur gegen den Willen der Mutter prallte. Vor allem, dass Elsbeth, wie sie in der Familie genannt wurde, Opernsängerin werden wollte, machte die Mama skeptisch. "Du und Sängerin – dafür hasse ja gar keine Busen!", soll die ältere Volkmann laut der jüngeren gesagt haben.

Derzeit beliebt:
>>"Keine Zeit zu sterben" auf RTL: Der letzte Craig-Bond in der Primetime
>>Enttäuschung für "Buffy"-Fans: Darum wurde die Neuauflage der Kultshow abgesagt
>>Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt
>>Spannung und Humor: Bastian Pastewka im Krimi-Fieber

Zusammenarbeit mit Fassbinder

Dass sie "keine Busen" hat, störte manchen Filmemacher offenbar nicht. Nach ersten kleineren Rollen Anfang der 1960er-Jahre wirkte Volkmann 1968 in dem Erotikstreifen "Zieh dich aus, Puppe" mit. Rund 20 weitere folgten, in denen junge Mädchen mal ihr Dirndl, mal ihr Höschen auszogen, oder es hier und da mal juckte. Immerhin: Manches Schmuddelwerk hatte auch erzieherische Absicht, so wie die "Hausfrauen"-, "Ehemänner"-, "Schüler"- und andere "Report"-Filme.

Für "Klimbim" war Volkmanns Skandal- und Erotik-Image durchaus ein Gewinn. Es passte zu der Rolle, die sie in der Sketch-Sendung von 1973 bis 1970 spielte: die Lebefrau Jolante Klimbim, die – immer dick geschminkt und lasziv in Mieder gekleidet – allzu gerne Jagd auf das Sexualobjekt Mann machte. "Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben – und einen Kerl nicht vor dem Morgen", solche und ähnliche Sprüche saßen Jolanthe locker auf der Zunge.

Die Sendung war frivol, sie war freizügig, sie schockierte – und sie war extrem erfolgreich. Bis zu 17 Millionen Zuschauer schauten bei jeder Folge zu. Darunter sicher auch Kult-Regisseur Rainer Werner Fassbinder, der die Volkmann in den 1980er-Jahren in gleich drei seiner Filme besetzte, "Lili Marleen", "Lola", "Die Sehnsucht der Veronika Voss". Es war ein Fach- und ein Imagewechsel. Aus der Ulk- und Skandalnudel wurde eine ernstzunehmende Schauspielerin.

Die ewige "Komödiantensau"

Doch das Unerste, das Komödiantische, das Spitzzüngige lag Volkmann zu sehr am Herzen, um davon Abstand zu nehmen. "Ich bin eine Komödiantensau: Wenn es mir schlecht geht, sorge ich im Theater für die größten Lacher", sagte sie. Auch deshalb kehrte sie am Ende ihrer Karriere, nach etlichen Fernseharbeiten ("Die rote Meile", "Schloss Pompon Rouge"), zu ihrer großen Paraderolle zurück.

Allerdings blieb "Die Klimbim-Familie lebt", der 2004 entstandenen Theaterfassung von "Klimbim", der große Erfolg versagt. Zumindest konnte er nicht lange aufrechterhalten werden. Am Anfang spielte das Ensemble noch vor vollen Häusern, im Laufe der monatelangen Tournee sprangen aber immer mehr Zuschauer ab. Der Zauber des Originals war verflogen, und auch Volkmann wollte das Revival nicht so recht behagen. "Da musste ich halt wieder in die Strapse", sagte sie 2005 der "Bunte".

Viele Menschen brachte die "Komödiantensau" Volkmann zum Lachen, hatte aber auch sie viel zu lachen? War sie ein glücklicher Mensch? Oder wie oft ging es ihr schlecht? "Glücklich? Dieses Gefühl kenne ich nicht", sagte sie der Illustrierten. Von außen gesehen wirkte sie jedenfalls so. Selbst als ihr zweiter Ehemann, der Konzertagent Eberhard Radisch, noch vor Beginn der Proben zum "Klimbim"-Stück starb, trug sie ihre Trauer nicht zur Schau. "Die Trauernde ist Elsbeth, die Privatperson; die Lustige ist Elisabeth, die Schauspielerin", schrieb der "Klimbim"-Sender WDR über diese schwere Zeit in ihrem Leben.

Nach dem Verlust ihres Mannes stürzte sich Volkmann Hals über Kopf in die Arbeit – und "tat sich damit keinen Gefallen", wie ihr "Klimbim"-Kollege Wichart von Roëll sagte. Zwei Jahre nach Radischs Tod, am 27. Juli 2006, fand die Polizei sie tot in ihrer Münchner Wohnung. Eine Bekannte hatte sich Sorgen gemacht, nachdem sie längere Zeit nicht erreichbar war. Volkmann hatte sich nicht das Leben genommen, auf den Gedanken konnte man damals durchaus kommen. "Oft frage ich mich, warum lebe ich eigentlich noch?", hatte sie immerhin der "Bunte" gesagt. Sie starb, mit 70 Jahren, an Herzversagen.

ORF stoppt Doku-Ausstrahlung: So geht es Natascha Kampusch heute
Der ORF hat die Ausstrahlung der umstrittenen Doku über Natascha Kampusch gestoppt. Ärzte und Opferhilfe hatten rechtliche Schritte angedroht. Kampuschs Schwester berichtet von ihrem aktuellen Zustand.
Ärzte und Opferhilfe begrüßen Entscheidung
Natascha Kampusch im Jahr 2019.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Die Simpsons

Das könnte dich auch interessieren

Garfield kehrt zurück: Ein neues Abenteuer
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
Kino-Neustarts am 6. November: "Predator: Badlands", "Dann passiert das Leben" und "The Change"
Kino-Highlights
So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander
Web-Serie „Boah, Bahn!“
Anke Engelke steht in einem Zug und lächelt.
Anke Engelke kontert Hass-Kommentare: "Der Mensch urteilt ohne Ahnung"
Internet-Hass
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
"Simpsons"-Finale sorgt für Wirbel: "Ihr habt meinen Tag ruiniert!"
Staffelfinale
Rainer Werner Fassbinder: Ein Leben zwischen Genie und Exzess
Filmrevolutionär
Brigitte Hobmeier: „Wir werden von unseren Kindern auf unsere Werte geprüft“
ARD-Film „So haben wir dich nicht erzogen“
Brigitte Hobmeier steht in einer Tür und lächelt.
Altersheim "ist eine Option": TV-Star Michael Schanze sucht ein neues Zuhause
Wohnungsnot in München
Michael Schanze
ORF stoppt Doku-Ausstrahlung: So geht es Natascha Kampusch heute
Ärzte und Opferhilfe begrüßen Entscheidung
Natascha Kampusch im Jahr 2019.
"Nord Nord Mord – Sievers und der letzte Tango": Kritik zum ZDF-Krimi mit Julia Brendler
Mordfall auf Sylt
Nord Nord Mord - Sievers und der letzte Tango
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?": Die Reportage auf ProSieben
Deutschlands Wirtschaftskrise
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - Zurück an die Weltspitze?"
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii": Kritik zur ARD-Dokumentation
"Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii"
Erlebnis Erde: Naturwunder Hawaii
"Der Anfang von etwas": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
Siegfried Lenz' Jubiläum
Der Anfang von etwas
"Die 100 – Was Deutschland bewegt": Alle Infos zur Polit-Talk-Show in der ARD
Polit-Talk der neuen Art
Die 100 - Was Deutschland bewegt
Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?
Diamanten und Drama
Blood Diamond
Steven Gätjen in Hollywood: In diesem Film ist der Moderator zu sehen
Hollywood-Erfahrungen
Steven Gätjen
Revolution bei den Oscars: Neue Kategorie enthüllt
Oscars 2026
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
"Nennen Sie mich Snake": Dieser Actionklassiker begleitet Kurt Russell ein Leben lang
Kultklassiker
Die Klapperschlange
WDR-Programmdirektor Schönenborn hört auf – und wird "Tagesthemen"-Moderator
Moderatorenwechsel
Jörg Schönenborn
Nach "Yellowstone": Taylor Sheridan kehrt mit "The Madison" nach Montana zurück
Eindringliches Familiendrama
"The Madison" | Paramount+
"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
Llambi als Amor
Let's Dance
"Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne: Er wurde betrogen
Betrugserlebnis
Rudi Cerne
"Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens": Kritik zu Film auf 3sat
Siegfried Lenz gewürdigt
Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens
Roberto Blanco verrät im ZDF: Seine Karriere begann durch einen Zufall
Schlagerikone
Roberto Blanco
"Polizeiruf 110: Ablass": Kritik zum ARD-Krimi mit Johanna Wokalek
Krimi
"Polizeiruf 110: Ablass"
Diese Filmenden sorgen bis heute für Diskussionen
Kontroverse Enden
Keine Zeit zu sterben