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Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?

Diamanten und Drama

Das Drama um die Oscars: Gewinnt Leonardo diCaprio den Preis?

15.03.2026, 15.48 Uhr
von Jasmin Herzog
Edward Zwick's Film "Blood Diamond" beleuchtet die brutale Ausbeutung in Afrikas Krisenregionen und die Diamantenindustrie. Trotz Oscar-Nominierungen blieb der Film im Kino unter den Erwartungen.
Blood Diamond
Danny Archer (Leonardo DiCaprio, links) und Solomon Vandy (Djimon Hounsou) machen sich auf die Suche nach dem besonderen Edelstein.  Fotoquelle: Jaap Buitendijk/2006 Warner Bros. Entertainment Inc. and Virtual Studios
Blood Diamond
Wird es Danny Archer (Leonardo DiCaprio, rechts) schaffen, den gutherzigen Fischer Solomon Vandy (Djimon Hounsou) wieder mit seiner Familie zusammenzubringen?   Fotoquelle: Jaap Buitendijk/2006 Warner Bros. Entertainment Inc. and Virtual Studios
Blood Diamond
Auf der Jagd nach einer exklusiven Story über die illegalen Verwicklungen im internationalen Diamantenschmuggel: Journalistin Maddy Bowen (Jennifer Connelly).  Fotoquelle: Jaap Buitendijk/2006 Warner Bros. Entertainment Inc. and Virtual Studios
Blood Diamond
In dem westafrikanischen Land Sierra Leone tobt seit Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg. Mittendrin ist der Ex-Söldner Danny Archer (Leonardo DiCaprio, links).   Fotoquelle: Jaap Buitendijk/2006 Warner Bros. Entertainment Inc. and Virtual Studios
Blood Diamond
Journalistin Maddy Bowen (Jennifer Connelly, Mitte) hofft auf eine gute Story.  Fotoquelle: Jaap Buitendijk/2006 Warner Bros. Entertainment Inc. and Virtual Studios
Blood Diamond
Regisseur Edward Zwick (Mitte) gibt letzte Regieanweisungen an Leonardo DiCaprio (links) und Djimon Hounsou.  Fotoquelle: ZDF / Jaap Buitendijk

Heute schon ein Collier gekauft? In "Blood Diamond" (2006) wird scharf auf die Diamantenindustrie geschossen und gleichzeitig wirkungsvoll auf das Leiden in Afrikas Krisenregionen aufmerksam gemacht. Regisseur Edward Zwick richtete das Augenmerk auf das Sierra Leone der 90er-Jahre, wo Warlords ihre Landsleute der Freiheit beraubten, sie als Sklaven nach Diamanten graben ließen und ihre Kinder zu willenlosen Soldaten machten. ARTE wiederholt den fünfmal für einen Oscar nominierten Abenteuerfilmam Sonntag, 15. März, um 20. Doch eben dort, in den Kinos, blieb der Film, sicher auch aufgrund des spröden Themas, hinter den Erwartungen zurück.

Leonardo DiCaprio spielt den selbstständigen, weißen Diamantenschieber Danny Archer aus Simbabwe, der einen regen Handel mit den Ausbeutern vom Dienst treibt. Gewissensbisse hat er nicht, schließlich muss er ohnehin die meiste Zeit darauf achten, nicht selbst in die Schusslinie zu geraten. Als aber die attraktive Magazin-Journalistin Maddy (Jennifer Connelly) auftaucht, die einen publizistischen Knüller in der Lebensgeschichte des zynischen Überlebenskünstlers wittert, gerät sein Weltbild ins Wanken.

Spannender Thriller – mit stereotypem Ende

Danny ist gerade dabei, einen äußerst seltenen Riesenrohdiamanten in seinen Besitz zu bringen. Dazu freundet er sich mit dem Einheimischen Solomon Vandy (Djimon Hounsou) an, der, von Rebellen entführt und von seiner Familie getrennt, als Sklave auf den wertvollen Brocken gestoßen ist und ihn sogleich vergraben konnte. Doch sein wahrer Schatz, seine Familie, scheint verschollen, sein Sohn wird zum Kindersoldaten umgepolt.

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Auf ihrer gemeinsamen Reise müssen sich die drei Jäger und Gejagten gegen jede Menge Unwägbarkeiten zur Wehr setzen. Regisseur Edward Zwicks Aufarbeitung der Ausbeutungsproblematik, die den schwarzen Kontinent schon seit dem Aufkommen des Sklavenhandels mit Amerika verfolgt, ist trotz blutigem und ungeschöntem Realismus verblüffend massenkompatibel. Vor allem ist es eine wahre Freude, Leonardo DiCaprio in der Rolle des mehr und mehr auftauenden Einzelkämpfers zu sehen. Schon damals hätte er einen Oscar verdient, den er erst zehn Jahre später für "The Revenant" erhielt.

An seiner Seite empfahl sich der beninische Schauspieler Djimon Hounsou für gewichtigere Rollen in Hollywood. Auch Jennifer Connelly als Kriegsreporterin warf viel Verve in die Waagschale und überzeugte. Allein das stereotype Ende, das zum tränenreichen Finale nach altbewährtem Opfer-Dich-Muster avanciert, verkauft den Film zuletzt unter Wert.

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Oscars 2026
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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