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Sergio Leones Meisterwerk "Es war einmal in Amerika" auf ARTE

Gangsterepos

Sergio Leones Meisterwerk "Es war einmal in Amerika" auf ARTE

08.06.2026, 07.59 Uhr
von Jasmin Herzog
Sergio Leones "Es war einmal in Amerika" ist ein episches Gangsterepos, das den amerikanischen Traum als düsteres Märchen entlarvt. Der Film zeigt die brutalen Seiten des Aufstiegs und die Schatten der Vergangenheit, die selbst Jahrzehnte später noch präsent sind.
Es war einmal in Amerika
Sergio Leones "Es war einmal in Amerika" ist einer der besten Gangsterfilme aller Zeiten.  Fotoquelle: 1984 Warner Bros. Entertainment/Alle Rechte vorbehalten.
Es war einmal in Amerika
Robert De Niro spielt die Hauptrolle in Sergio Leones Meisterwerk "Es war einmal in Amerika".   Fotoquelle: 1984 Warner Bros. Entertainment/Alle Rechte vorbehalten.
Es war einmal in Amerika
Im Amerika zur Zeit der Prohibition kämpft sich Max (James Woods), ein junger Einwanderer, verbissen im Geschäft mit Alkohol, Bordellen und organisiertem Raub nach oben.   Fotoquelle: 1984 Warner Bros. Entertainment/Alle Rechte vorbehalten.
Es war einmal in Amerika
Die Freundesgruppe um Noodles (Robert De Niro, zweiter von rechts) und Max (James Woods, rechts), zu der auch Patsy (James Hayden, links) und Fat Moe (Larry Rapp) gehören, hält sich mit kriminellen Aktivitäten über Wasser.   Fotoquelle: 1984 Warner Bros. Entertainment/Alle Rechte vorbehalten.
Es war einmal in Amerika
Nach einem Raubüberfall wird Carol (Tuesday Weld) Max' Freundin.   Fotoquelle: 1984 Warner Bros. Entertainment/Alle Rechte vorbehalten.

Sergio Leones "Es war einmal in Amerika" ist ein berauschendes, ungeheuer brutales Gangsterepos, in dem die Regielegende den amerikanischen Traum als perverses Märchen darstellt.

13 lange Jahre hatte Sergio Leone im Vorfeld investiert, um das 32-Millionen-Dollar-Werk "Es war einmal in Amerika" schließlich zwischen 1982 und 1984 zu realisieren. Bis heute gilt die vierstündige Chronik einer Gangsterlaufbahn in den Vereinigten Staaten als das vielschichtigste Werk des vor allem für seine Spaghetti-Western bekannten Italieners (1929 – 1989). "Mein Verhältnis zu den USA ist eine Art Hassliebe", erklärte er bei der Premiere. "Der Film blickt mit den Augen eines alten Europäers auf dieses Land, dem gleichzeitig bewusst ist, dass er sich Lichtjahre davon entfernt befindet." ARTE zeigt den epochalen Film am Montag, 8. Juni, um 21.50 Uhr.

Erzählt wird ein pervertiertes Märchen vom Aufstieg im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Noodles und Max sind seit ihrer Kindheit die besten Freunde. 1933, auf dem Höhepunkt der Prohibition, verdienen sie mit illegalem Alkoholschmuggel ein Vermögen. Als das Spirituosen-Verbot aufgehoben wird, müssen sie auf bezahlte Morde und Raubüberfälle umsteigen. Der größte gemeinsame Coup – ein Überfall auf die nationale Schatzkammer – wird schließlich von Noodles an die Polizei verraten. Erst 1968 holt ihn seine Vergangenheit wieder ein.

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Von der Kritik zunächst verrissen

Nach den Western "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Todesmelodie" beschloss "Es war einmal in Amerika" Sergio Leones Trilogie über den "amerikanischen Mythos". Anstatt die Geschichte linear zu erzählen, setzte der Regisseur die berauschenden, teilweise ungeheuer brutalen Bildsequenzen puzzleartig zusammen und schuf damit vor allem eine Hommage an das klassische Hollywood-Kino.

Als der Film 1984 ins Kino kam, fiel das Urteil zunächst anders aus: Das Studio kürzte und veränderte den fast vierstündigen Film, die Kritik reagierte überwiegend ablehnend auf den teuren Film. Erst Jahre später wurde das Werk neu bewertet und gilt heute als Meisterstück des Regisseurs. Auf Bewertungsplattformen erhält der Film bis heute starke Kritiken und zählt für viele Experten zu den bedeutendsten Filmen der Kinogeschichte.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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