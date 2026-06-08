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"Die Polizistin und die Sprache des Todes": Kritik zum ZDF-Krimi mit Thelma Buabeng

Neuer Krimi

"Die Polizistin und die Sprache des Todes": Kritik zum ZDF-Krimi mit Thelma Buabeng

08.06.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Lars Becker schickt in seinem neuen Krimi "Die Polizistin und die Sprache des Todes" eine BKA-Profilerin an die deutsch-dänische Grenze, um eine Mordserie aufzuklären. Mit Thelma Buabeng und Nicholas Ofczarek.
Die Polizistin und die Sprache des Todes
Fallanalystin Gloria Acheampong (Thelma Buabeng) wird vom BKA an die deutsch-dänische Grenze geschickt, um eine Mordserie aufzuklären. "Die Polizistin und die Sprache des Todes" war 2024 der erste Film einer neuen Reihe von Lars Becker ("Nachtschicht"). Film zwei, der noch kommt, spielt in Frankfurt.  Fotoquelle: ZDF / Christine Schroeder
Die Polizistin und die Sprache des Todes
Pieper Olsen (Artjom Gilz) und Gloria Acheampong (Thelma Buabeng) treffen sich am Tatort. Passt die neue Frauenleiche in das Tatmuster eines Serientäters?  Fotoquelle: ZDF / Christine Schroeder.
Die Polizistin und die Sprache des Todes
BKA-Polizistin Gloria (Thelma Buabeng) und der norddeutsche Provinzbulle Pieper (Artjom Gilz) arbeiten in "Die Polizistin und die Sprache des Todes" zusammen.  Fotoquelle: ZDF / Christine Schroeder.
Die Polizistin und die Sprache des Todes
Der hochgefährliche Rudi Butscher (Nicholas Ofczarek, rechts) wird von seinem Halbbruder Ollie (Thomas Schubert) im Gefängnis besucht.  Fotoquelle: ZDF / Daniel Dornhöfer
Die Polizistin und die Sprache des Todes
Hat Ollie Butscher (Thomas Schubert, links) etwas ausgefressen? Polizist Pieper (Artjom Gilz) nimmt ihm im Wohnzimmer seiner Mutter fest.  Fotoquelle: ZDF / Christine Schroeder.
Die Polizistin und die Sprache des Todes
Gloria Acheampong (Thelma Buabeng, links) spricht mit Zeugin Mercy (Jane Chirwa), die ein Café betreibt.  Fotoquelle: ZDF / Christine Schroeder.
Die Polizistin und die Sprache des Todes
Schrecklich nette Familie mit drei kriminellen Söhnen: Marco Butscher (Marcel Heuperman) kommt bei seiner Mutter Rita Butscher (Doris Kunstmann) zu Hause an.  Fotoquelle: ZDF / Christine Schroeder.

Beim Hamburger Autor und Regisseur Lars Becker, der 2003 die Krimireihe "Nachtschicht" ins Leben rief, wurde schon divers geschrieben und besetzt, als es das Wort in seiner die Gesellschaft beschreibenden Verwendung noch gar nicht gab. Schon immer spielten beim mittlerweile 72-jährigen Filmemacher Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen Hauptrollen. In einer neuen Krimireihe mit Fallanalystin Gloria Acheampong (Thelma Buabeng) schickte Becker 2024 in "Die Polizistin und die Sprache des Todes" die zweite schwarze Chefermittlerin des deutschen Fernsehens ins Rennen – nach Florence Kasumba im mittlerweile abgesetzten Göttinger "Tatort". Ein zweiter "Die Polizistin"-Film wurde übrigens im Sommer 2025 in Frankfurt am Main abgedreht.

ZDF
Die Polizistin und die Sprache des Todes
Kriminalfilm • 08.06.2026 • 20:15 Uhr

Gloria ist Stanford-Absolventin und hat im BKA eine Blitzkarriere hingelegt. Nun wird die alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohns an die deutsch-dänische Grenze geschickt. Hier wurde eine Frauenleiche entdeckt, die nach demselben Muster zu Tode kam wie schon drei Frauen zuvor. Der Täter, auf den dieses Muster passt (Nicholas Ofczarek), sitzt jedoch in Haft. Er kann es nicht gewesen sein. Ist ein Nachahmer unterwegs? Bei Glorias Ermittlungen unterstützt sie der lokale Polizist Pieper Olsen (Artjom Gilz).

Das jüngste Opfer der Mordserie, wenn es denn eine ist, war eine junge schwarze Frau. Für Gloria hat dies keine Bedeutung, sagt sie, doch einige der Befragten der norddeutschen Gemeinde, wo jede(r) jede(n) kennt, sehen dies anders. Manchmal laufen Glorias Ermittlungen im Drehbuch Beckers bewusst "farbenblind" ab, manchmal wird Glorias Aussehen aber auch thematisiert. Der Film findet hier eine gute Mischung aus Momenten, in denen struktureller Rassismus im Alltag deutlich wird, und einer angenehmen Normalität. Im Mittelpunkt des Plots stehen Fall und Charaktere, nicht deren Aussehen.

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Kein Highlight im Lars Becker-Kosmos

Der Krimi ist als solcher eher mittelprächtig, auch wenn Nicholas Ofczarek mal wieder einen beeindruckenden Bösen gibt, der zudem – und das als Österreicher – ein überzeugendes nordisches Idiom spricht. Kleiner Fun Fact am Rande: Auch die beiden Brüder des inhaftierten Rudi Butscher (Ofczarek) werden von einem Österreicher (Thomas Schubert, "King of Stonks") beziehungsweise einem Berliner gespielt, der hauptsächlich in Österreich und Bayern Theater spielt: Marcel Heupermann ("Als wir träumten"). Mit jenen drei groben Gestalten ist Becker ein echter Besetzungs-Coup inklusive scheinbarer Familienähnlichkeit gelungen. – Der Ausstrahlungstermin für Gloria Acheampongs zweiten Fall ist noch nicht bekannt.

Die Polizistin und die Sprache des Todes – Mo. 08.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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