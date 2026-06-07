"Caren Miosga": Gäste und das Thema heute am 07. Juni 2026

"Caren Miosga": Gäste und Thema der Sendung
Caren Miosga bespricht immer sonntags die relevanten Themen aus Gesellschaft und Politik. Interessante Gäste aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. An dieser Stelle erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema der Sendung ist und wer die Gäste sind.
Die erfahrene TV-Journalistin und Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin diskutiert jeden Sonntag in der ARD mit Politikern, Experten und weiteren, interessanten Gästen über die wichtigen Themen der Woche.
Nächster Sendetermin von "Caren Miosga":
- Die nächste "Caren Miosga"-Ausgabe läuft am Sonntag, dem 07. Juni um 21.45 Uhr.
Thema der Sendung:
- "Ist die SPD bereit für große Reformen, Frau Bas?"
Die Gäste der Sendung:
- Bärbel Bas: SPD-Parteivorsitzende und Bundesministerin für Arbeit und Soziales
- Moritz Schularick: Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft
- Daniel Friedrich Sturm: Leiter Hauptstadtbüro "Der Tagesspiegel"
TV-Premiere des neuen Polittalk-Formats
Am 21. Januar 2024 feierte der ARD-Polittalk von Caren Miosga TV-Premiere. Damit übernimmt die Moderatorin den Sendeplatz von Anne Will, die sich Ende 2023 von ihrer gleichnamigen Sendung verabschiedete. Das Konzept des Polittalks soll sich zwar von "Anne Will" unterscheiden, orientiert sich aber weiterhin am klassischen Talk – und damit am politischen Wochenausblick, den das Erste bereits 1998 ins Leben gerufen hatte. Neben Einzelgesprächen soll es bei "Caren Miosga" informative Erklärstücke, kurze Reportagen und Diskussionen mit weiteren Gästen geben.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH