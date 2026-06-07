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"Caren Miosga": Gäste und das Thema heute am 07. Juni 2026

Wöchentlicher ARD-Polittalk

"Caren Miosga": Gäste und Thema der Sendung

07.06.2026, 10.55 Uhr
von Annika Schmidt
Caren Miosga bespricht immer sonntags die relevanten Themen aus Gesellschaft und Politik. Interessante Gäste aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. An dieser Stelle erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema der Sendung ist und wer die Gäste sind.
Caren Miosga startet mit ihrem neuen ARD-Talk. Immer sonntags diskutiert die TV-Journalistin über die relevanten Themen der Woche mit ihren Gästen.
Caren Miosga startet mit ihrem neuen ARD-Talk. Immer sonntags diskutiert die TV-Journalistin über die relevanten Themen der Woche mit ihren Gästen.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Caren Miosga bespricht immer sonntags die relevanten Themen aus Gesellschaft und Politik. Interessante Gäste aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. An dieser Stelle erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema der Sendung ist und wer die Gäste sind. 

Die erfahrene TV-Journalistin und Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin diskutiert jeden Sonntag in der ARD mit Politikern, Experten und weiteren, interessanten Gästen über die wichtigen Themen der Woche. 

Nächster Sendetermin von "Caren Miosga":

  • Die nächste "Caren Miosga"-Ausgabe läuft am Sonntag, dem 07. Juni um 21.45 Uhr.  

5 erstaunliche Fakten über Caren Miosga: "Ich könnte dir mal zeigen, was nur ich kann und was sonst keiner kann"
Caren Miosga präsentiert immer sonntags ihr ARD-Talk-Format. Vor der Kamera zeigt sich die gebürtige Peinerin seriös und sympathisch. Wir haben hier ein paar spannende Fakten über die Moderatorin zusammengetragen.
Ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin
Prost! Hier stoßen die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga und Ulrich Wickert an.

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Thema der Sendung:

  • "Ist die SPD bereit für große Reformen, Frau Bas?"

Die Gäste der Sendung:

  • Bärbel Bas: SPD-Parteivorsitzende und Bundesministerin für Arbeit und Soziales 
  • Moritz Schularick: Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft 
  • Daniel Friedrich Sturm: Leiter Hauptstadtbüro "Der Tagesspiegel" 

TV-Premiere des neuen Polittalk-Formats

Am 21. Januar 2024 feierte der ARD-Polittalk von Caren Miosga TV-Premiere. Damit übernimmt die Moderatorin den Sendeplatz von Anne Will, die sich Ende 2023 von ihrer gleichnamigen Sendung verabschiedete. Das Konzept des Polittalks soll sich zwar von "Anne Will" unterscheiden, orientiert sich aber weiterhin am klassischen Talk – und damit am politischen Wochenausblick, den das Erste bereits 1998 ins Leben gerufen hatte. Neben Einzelgesprächen soll es bei "Caren Miosga" informative Erklärstücke, kurze Reportagen und Diskussionen mit weiteren Gästen geben.

Du möchtest "Caren Miosga" im Stream sehen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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