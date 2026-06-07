"Gladiator II": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Paul Mescal auf ProSieben

Brauchte es wirklich eine Fortsetzung zum Blockbuster "Gladiator"? Aufgedrängt hat sie sich inhaltlich zumindest nicht. Am Ende von Ridley Scotts Monumentalstreifen aus dem Jahr 2000 befreit der von Russell Crowe verkörperte Protagonist Maximus im Kolosseum das römische Volk vom Despoten Commodus (Joaquin Phoenix) und fällt danach, selbst tödlich verwundet, in den Staub der Arena. Die letzte Station einer großen Heldenreise.

Gladiator II Action • 07.06.2026 • 20:15 Uhr

Angesichts des Erfolgs – "Gladiator" wurde mit fünf Oscars prämiert – stand der Gedanke an einen zweiten Teil schnell im Raum. Die Planungen kamen aber immer wieder ins Stocken. Vielleicht einfach deshalb, weil das Original eine "runde" Geschichte erzählt? Allerdings gilt auch: Wer suchet, der findet! Fixpunkt der späten Fortsetzung "Gladiator II" (Drehbuch: David Scarpa), die ProSieben nun als Free-TV-Premiere zeigt, ist die Figur des Lucius Verus, Sohn von Commodus' Schwester Lucilla (Connie Nielsen).

Original gibt Richtung vor Nach einer Flucht aus Rom ist Lucius (Paul Mescal) in Numidien an der nordafrikanischen Küste gelandet. Wie sein großes Vorbild Maximus verliert er seine Ehefrau, dieses Mal im Kampf gegen das von General Acacius (Pedro Pascal) angeführte römische Eroberungsheer. Wie Maximus wird er versklavt. Und wie Maximus kommt er in eine Gladiatorenschule, kann sich irgendwann sogar im Kolosseum beweisen. Vor Augen hat er dabei ein Ziel: Rache an Acacius. Auch diesen Wunsch kennt man aus dem Original. In "Gladiator II" wird es allerdings etwas komplizierter, da ausgerechnet Lucius' Mutter Lucilla mit dem Soldaten liiert ist.

Und dann sind da noch die Zwillinge Caracalla (Fred Hechinger) und Geta (Joseph Quinn), die die Geschicke des Imperiums inzwischen lenken. Lucillas Vater Marcus Aurelius träumte einst von einem freien Rom, einer freien Republik. Unter der Herrschaft der beiden eitlen, etwas karikaturhaft geratenen Brüder regieren jedoch bloß Dekadenz, Gewalt und Tyrannei.

Denzel Washington brilliert In Lucius brodele eine ungeheure Wut, heißt es mehrfach. Die emotionale Reise des Helden wirkt jedoch oft etwas diffus. An einer Stelle weist er seine Mutter, die ihn einst fortschickte, entschieden zurück. Kurz darauf steht jedoch Versöhnung auf dem Programm. Paul Mescal, der mit "Gladiator II" erstmals einen Blockbuster tragen muss, trifft dabei wenig Schuld. An Russell Crowes intensive Performance kommt der Ire zwar nicht heran. Ausreichend Entschlossenheit bringt er in seine Darbietung aber durchaus ein.

Das schillernde Zentrum des Films bildet indes ein anderer Schauspieler. Als reich gewordener Ex-Sklave, der eine Gladiatorenschule betreibt, überstrahlt Denzel Washington oft alles um ihn herum. In wallende Gewänder gekleidet und mit Goldschmuck behängt, schwebt er durch die Szenerie, hat sichtlich Spaß an seiner Rolle. Macrinus, so der Name des Mannes, fungiert als eine Art Mentor für Lucius, ist Spieler und Pragmatiker zugleich und versteht es, im Hintergrund die Strippen zu ziehen. Washingtons stets leicht amüsierter Gesichtsausdruck und seine etwas affektierte Gestik verleihen der Figur eine besondere Ausstrahlung, heben sie immer wieder aus dem Gewimmel heraus.

Zombie-Affen in der Arena In den Dialogen und den gesponnenen Intrigen macht "Gladiator II" wie schon der Ursprungsfilm (den ProSieben übrigens direkt im Anschluss, ab 23.20 Uhr, wiederholt) eine politische Diskussion auf. Der autoritären Gewaltherrschaft der Brot-und-Spiele-Kaiser Caracalla und Geta stehen demokratische Bestrebungen gegenüber. Bezüge zur Gegenwart scheinen durch, fallen aber nicht groß ins Gewicht. Denn die Macher interessieren sich dann doch eher für das Spannungspotenzial und die blutigen Schocks, die sich aus dem Kräftemessen ergeben.

Warum Ridley Scott in Hollywood kontinuierlich große Budgets für historische Epen erhält, zeigt die Fortsetzung sehr deutlich. Der Regisseur weiß genau, wie man wuchtige Bilder erschafft und Massenszenen arrangiert. Schon der Angriff auf die numidische Stadt zu Beginn hat es in sich. Auch die Kampfsequenzen in den antiken Amphitheatern bieten reichlich Action und Schauwerte. An einer Stelle übertreibt es Scott aber gewaltig. Dann nämlich, als Lucius sich in einer Provinzarena mit aggressiven, wie Zombies aussehenden Affen messen muss. Dass die grotesk anmutenden Tiere aus dem Computer stammen, ist allzu offensichtlich.

Überzeugender sind da die Momente, in denen ein berittenes Nashorn durch das Kolosseum hetzt oder eben dort eine Seeschlacht samt Haien nachgestellt wird. Extravaganzen wie diese unterstreichen übrigens, worauf es Ridley Scott bei dieser Produktion wohl am meisten ankam: Er möchte die antiken Verhältnisse nicht wahrheitsgetreu rekonstruieren, sondern bestmögliche Unterhaltung bieten. Mit diesem Ansatz hat der Filmemacher sein Publikum auch hier wieder gefunden. "Gladiator II" erzielte ein Einspielergebnis von über 460 Millionen Dollar – auf der anderen Seite standen allerdings auch gigantische Produktionskosten von geschätzt 300 Millionen Dollar.

Gladiator II – So. 07.06. – ProSieben: 20.15 Uhr

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