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Christian Ulmens Abgang bei MTV: Der Moment, in dem alles kippte

Karriere des Darstellers

Christian Ulmens Abgang bei MTV: Der Moment, in dem alles kippte

06.06.2026, 09.30 Uhr
von Annika Schmidt
Christian Ulmen wurde bei MTV zum bekannten TV-Gesicht. Doch hinter den Kulissen veränderte sich offenbar etwas, das für den Moderator nicht mehr zu seiner Vorstellung vom Sender passte.
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.  Fotoquelle: picture alliance / Soeren Stache/dpa

Schon vor seinem großen Durchbruch war Christian Ulmen bei verschiedenen Radiosendern aktiv, moderierte im Offenen Kanal Hamburg eine eigene Sendung und sammelte früh Erfahrung vor Mikrofon und Kamera. Nach dem Abitur schien sein Weg zunächst in eine ganz andere Richtung zu führen: Ulmen wollte evangelische Theologie studieren. Doch kurz vor Studienbeginn erhielt er ein Angebot, das seine Zukunft grundlegend verändern sollte – MTV wurde auf ihn aufmerksam.

Christian Ulmen bei MTV: Der Start seiner Karriere beim Kultsender

Die Art von Christian Ulmen gefiel einem US-amerikanischen Talentscout, der das Talent des Moderators erkannte. So bekam der damals 20-Jährige einen Job bei MTV Europe und zog dafür nach London. Sein betont deutscher Akzent kam bei den Engländern besonders gut an. Die eindrucksvolle Karriere bei dem Musiksender nahm Fahrt auf. 1998 bekam MTV eine deutsche Ausgabe. Dadurch konnte Christian Ulmen mehrere Formate auf dem Sender übernehmen. Ein Jahr später endete plötzlich die Zusammenarbeit des Entertainers mit MTV.

Christian Ulmen über seinen MTV-Abschied: „Als es merkwürdig wurde“

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte der 50-Jährige, er hätte damals bei MTV gekündigt, „als es merkwürdig wurde". Es soll zu Differenzen mit der neuen Programmdirektion gekommen sein. „Plötzlich bekam ich so ein sonderbares Vera-am-Mittag-Image angetragen. Ich sollte mit Wahrsagerinnen sprechen", erinnert sich der Moderator.

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Das war nicht das einzige, was Christian Ulmen an dem neuen Konzept missfiel. "Dann lief auch häufiger Modern-Talking-Musik, oder es kam aus dem Nichts auf einmal Eberhard Diepgen als Gast", berichtet er im Interview. Politiker in einer Musiksendung, war nicht nach dem Geschmack des Entertainers.

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Doch es dauerte nicht lange, da kehrte Christian Ulmen zu MTV zurück – dieses Mal als Produzent der Sendung „Unter Ulmen". Für dieses Format stand er bis 2003 als Moderator vor der Kamera. Danach folgte die Sendung „Ulmens Auftrag", die für eine hohe Einschaltquote für MTV sorgte. Anschließend baute Christian Ulmen seine schauspielerische Karriere weiter aus.

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