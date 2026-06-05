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Christin Stark über Ehe mit Matthias Reim: "Sehen uns gefühlt nur Backstage"

Schlager-Powerpaar

Christin Stark über Ehe mit Matthias Reim: "Sehen uns gefühlt nur Backstage"

05.06.2026, 07.37 Uhr
"Wir sind ein Team": In einem Interview verriet Christin Stark das Geheimnis ihrer Ehe mit Matthias Reim. So gelinge es, den stressigen Tour-Alltag der beiden Schlagerstars unter einen Hut zu bringen.
Christin Stark und Matthias Reim
Christin Stark und Matthias Reim halten zusammen, egal, was kommt.  Fotoquelle: IMAGO / Future Image

Das Leben eines Musikers auf Tour kann ganz schön stressig sein – und die Beziehung auf die Probe stellen. Sind wie im Falle von Matthias Reim und Christin Stark beide Partner im Musikbusiness aktiv, kann es ungemein schwieriger werden. "Ich weiß, wie viel er zu tun hat. Er weiß, wie viel ich zu tun habe", reflektierte Stark nun im Interview mit "schlager.de": "Wir sehen uns ja gefühlt nur noch Backstage."

Umso mehr freute sich die Schlagersängerin über eine ganz besondere Überraschung ihres Gatten. Jüngst tauchte Reim bei einem Konzert seiner Frau in Neuenhagen plötzlich auf der Bühne auf. Allerdings nicht mit Mikrofon, sondern mit einem Blumenstrauß in der Hand. "Es war Magie pur", erinnerte sich Christin Stark nun an die gelungene Überraschung zurück. "Und wenn dann auch noch dein eigener Mann auf die Bühne kommt, dann ist das etwas ganz Besonderes."

Christin Stark erklärt Erfolgsrezept ihrer Beziehung zu Matthias Reim

Im Tour-Alltag versucht das Paar, so gut es geht, seine Pläne miteinander abzustimmen. "Teilweise sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt und schauen dann, ob wir ein gemeinsames Hotel buchen können, damit wir uns sehen", schilderte Christin Stark gegenüber "schlager.de". Um ihre Liebe frisch zu halten, setzen die beiden zudem auf lange Telefonate – und bedingungsloses Vertrauen. "Wir telefonieren jeden Abend mindestens eine Stunde", erklärte Stark ihr Erfolgsrezept: "Nach 13 Jahren bin ich immer wieder überrascht, wie viel man sich noch zu erzählen hat."

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Auch, wenn Reim sich zunächst daran habe gewöhnen müssen, dass auch seine Frau auf Tour sei, habe sich das rasch eingependelt. "Wir sind ein Team. Wir glauben aneinander. Wir sind füreinander da. Egal, wer wo ist", fasste Christin Stark zusammen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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