"Mord im Mittsommer – Tod im Fischernetz": Kritik zur deutsch-schwedischen Krimireihe

Inga Lindström trifft Krimi: In dieser deutsch-schwedischen Krimireihe nach den Bestsellerromanen von Viveca Sten sind schöne Kulissen von ebenso großer Bedeutung wie ein Schuss Romantik. Und, ach ja, Mord gibt es auch noch. ARTE wiederholt die erste Staffel der beliebten Reihe am Freitagabend.

"Mord im Mittsommer – Tod im Fischernetz" Krimireihe • 05.06.2026 • 20:15 Uhr

Die mit ihre Familie auf der idyllischen Schäreninsel Sandön bei Stockholm urlaubende Juristin Nora Linde (Alexandra Rapaport, "Die Jagd") will mit ihren beiden Kindern einen unbeschwerten Tag am Strand verbringen. Was sie beim Schwimmen wohl lieber nicht gefunden hätte: den drei bis vier Monate alten Leichnam im Fischernetz, der vor der Insel treibt.

Als der ermittelnde Kommissar Thomas Andreasson (Jakob Cedergren) dem Helikopter entsteigt, erkennt dieser in Nora eine frühere Mitschülerin – mittlerweile ist sie reich, aber nicht gerade glücklich mit dem so eingebildeten wie eifersüchtigen Arzt Henrik (Jonas Malmsjö) verheiratet. Thomas, Noras früherer Schwarm, nimmt seine Ermittlungen auf. Dabei kommen er und seine Zeugin sich gefährlich nahe.

So fing es vor 16 Jahren an mit den Morden in und um den Ort Sandhamn auf Sandön aus der Feder der Bestsellerautorin Viveca Sten. ARTE wiederholt die drei Episoden des Auftaktfalles "Mord im Mittsommer: Tod im Fischernetz" am Freitagabend am Stück. Die Erstausstrahlungen neuer Folgen des schwedischen Wohlfühl-Programms mit peripherem Schauer werden in der Regel im ZDF gesendet.

Viveca Sten – Juristin und Bestsellerautorin Viveca Sten, 1959 in Stockholm geboren, war früher Chefjuristin bei der schwedischen Post, bevor sie 2008 ihren ersten Kriminalroman veröffentlichte. Die Romanreihe über ihr Alter Ego Nora Linde begann sie 2010, im selben Jahr lief in Schweden die erste Verfilmung von "Morden i Sandhamn", im deutschen Fernsehen werden die Krimis seit 2014 ausgestrahlt.

Von Anfang an dabei war Alexandra Rapaport als Juristin Nora, die ihre Nase auch dann in Mordfälle steckt, wenn sie beruflich nicht involviert ist. Jakob Cedergren alias Thomas verabschiedete sich nach sechs Staffeln, gerade als die beiden ein Paar zu werden schienen. Seitdem ist der Norweger Nicolai Cleve Broch als Alexander Forsman der neue Mann bei der Kripo – und im Leben von Nora Linde. Bis heute trügt die Bilderbuch-Idylle immer wieder, denn ständig wird gemordet auf dieser Insel, die man in zweieinhalb Stunden zu Fuß umrunden kann – und auf der im Winter nur knapp über 100 Menschen leben sollen.

2022 begann Viveca Sten eine neue Krimireihe. Die sogenannten "Åre-Morde" mit der jungen Kommissarin Hanna Ahlander werden von Netflix verfilmt. Anfang des Jahres wurde bereits die zweite Staffel gedreht. Wann sie veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.

"Mord im Mittsommer – Tod im Fischernetz" – Fr. 05.06. – ZDF: 20.15 Uhr