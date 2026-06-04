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"Wenn das Eis ruft – Der Abenteurer Arved Fuchs": Alle Infos zur ARTE-Doku

Polare Abenteuer

"Wenn das Eis ruft – Der Abenteurer Arved Fuchs": Alle Infos zur ARTE-Doku

04.06.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Arved Fuchs erzählt von Expeditionen ins ewige Eis, gewagten Segeltörns und seinem Wandel vom Abenteurer zum Umweltforscher.
Wenn das Eis ruft - Der Abenteurer Arved Fuchs
Auf den Spuren der berühmten Alfred Wegener-Expedition von 1931 unternimmt Fuchs eine 70-tägige Hundeschlittenexpedition über das grönländische Inlandeis von West nach Ost.  Fotoquelle: NDR / Arved Fuchs
Wenn das Eis ruft - Der Abenteurer Arved Fuchs
Schwere Brecher: Bei Sturm ist die Mannschaft der "Dagmar Aeen" an Deck immer angeleint.  Fotoquelle: NDR / Arved Fuchs
Wenn das Eis ruft - Der Abenteurer Arved Fuchs
Arved Fuchs war im Jahr 2002 zum vierten Mal in der Nordostpassage entlang der sibirischen Küste unterwegs. Jahre zuvor war ihm die Passage am Nordpol nicht gelungen.  Fotoquelle: NDR / Arved Fuchs
Wenn das Eis ruft - Der Abenteurer Arved Fuchs
Vom Meer fasziniert - seit seiner Kindheit wollte Arved Fuchs zur See fahren.  Fotoquelle: NDR / Heiko De Groot
Wenn das Eis ruft - Der Abenteurer Arved Fuchs
Eine ständige Gefahr - von einem Eisbären darf man sich in Grönland nicht überraschen lassen.   Fotoquelle: NDR / Arved Fuchs

Wenn der Abenteurer und Polarforscher Arved Fuchs, jetzt 73, von seinen Expeditionen zum Nord- oder Südpol erzählt, von seiner Umrundung des amerikanischen Kontinents per Segelschiff mit kleiner Crew, dann wird es naturgemäß nie langweilig. Dass er sich inzwischen vermehrt auf seine (freiwillige) Tätigkeit als Umweltforscher verlegt hat, der den Rückgang der Eisschicht an den Polen und die steigenden Temperaturen der Ozeane misst, kommt dabei fast ein wenig zu kurz. Im aufregend bebilderten NDR-Film von Heiko De Groot hat der Abenteurer das Wort.

ARTE
Wenn das Eis ruft – Der Abenteurer Arved Fuchs
Dokumentation • 04.06.2026 • 20:15 Uhr

Die Rekorde, auf die Fuchs sicher früher auch mal gepocht hat, sind ihm heute eher irgendwie peinlich. Das mit der Begehung des Nord- und des Südpols innerhalb eines Jahres sei "eher dem Zufall geschuldet", so sagt er. Es kam ihm darauf an, "Neuland zu entdecken". Schon als Kind faszinierten ihn die großen Entdecker, und so tat er es ihnen aufs Neue gleich. Mit viel erzählerischem Talent gibt er subjektive Erfahrungen preis: Kältegrade, wie etwa in Sibirien bei der Durchquerung der Nordostpassage, sind dann eben eine Herausforderung, der man sich anpassen muss. "Ich wollte die Komfortzone verlassen, ich wollte diese Unmittelbarkeit haben", sagt er im Film mit dem Titel "Wenn das Eis ruft – Der Abenteurer Arved Fuchs" dazu.

Arved Fuchs erzählt in der ARTE-Doku von Expeditionen ins ewige Eis

Zu Fuß zu den Polen, die Durchquerung der Arktis auf Skiern, der Kampf durch das Eis der Nordostpassage, fordern Bewunderung heraus. Doch bei aller Selbstdarstellung zeichnet den seebärenhaften Mann mit dem grauen Vollbart auch eine gewisse Bescheidenheit aus. "Mein Name ist Arved Fuchs", so stellt er sich artig vor, "und ich unternehme Expeditionen seit vielen Jahren". Erst kamen Eis und Schnee, wie bei Fridjof Nansen, dann kam der Traum von der ewigen See hinzu. Schon als Kind träumte er von Polarforschern und Schlittenhunden. Den Cocker Spaniel der Familie wollte er zum Schlittenhund trainieren, wie die Schwester im Film erzählt.

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Das alles wird allerdings von der Windjammer-Romantik des 1988 erworbenen dänischen Fischkutters mit dem etwas sperrigen Namen Dagmar Aeen übertroffen. Den ließ Fuchs nach dem Erwerb für das Antarktis-Eis tauglich machen. Wenn zu den hochschießenden Wogen beim Sonnenuntergang auch noch der Santiano-Leadsänger Björn Both seinen Fernwehbass erklingen lässt, wird auch im Zuschauer endgültig die Abenteuerlust geweckt. Gut, dass da die Schwester rechtzeitig eine Lanze für die Frauen als gleichfalls talentierte Entdeckerinnen bricht. Arveds Frau Brigitte ist auf dem engen Segelschiff jedenfalls eine unverzichtbare Kraft.

"Wenn das Eis ruft": Warum Rekorde für Arved Fuchs heute keine Rolle mehr spielen

Wer zählt die Inseln, nennt die Namen, die es zu entdecken gilt. Illustre Namen wie Elephant Island oder Sable Island tragen sie, und es wäre durchaus empfehlenswert, es dem Erzähler gleichzutun, der als Kind einen Atlas neben sich liegen hatte. Doch die Zeiten haben sich geändert in all den Jahrzehnten. Manche der Expeditionen wären heute gar nicht mehr möglich. So ist es nicht verwunderlich, wenn Fuchs jetzt sagt: "Rekorde interessieren mich heute überhaupt nicht mehr."

Arved Fuchs ist mit seiner Crew zum Naturbeobachter geworden, er misst heute als ehrenamtlicher UNO-Botschafter die Veränderung des Eises, der Meere und des CO2-Pegels. Aber die alten Abenteuer, die Stürme südlich von Kap Hoorn, sie bleiben – nicht zuletzt dank der jahrzehntelangen multimedialen Präsenz des Abenteurers – als Autor, Filmer, Podcaster und noch mehr.

Wenn das Eis ruft – Der Abenteurer Arved Fuchs – Do. 04.06. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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