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"Nach uns der Rest der Welt": Kritik zum ARD-Drama mit Julius Gause

Jugenddrama

"Nach uns der Rest der Welt": Kritik zum ARD-Drama mit Julius Gause

03.06.2026, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Jonas sitzt im Rollstuhl und verliebt sich in Emily. Das ARD-Drama erzählt von Krankheit, Begehren und einer Liebe gegen gesellschaftliche Tabus.
Nach uns der Rest der Welt
Jonas (Julius Gause) und Emily (Lina Hüesker) verbringen viel Zeit miteinander. Ihre Mütter, beide alleinerziehend, könnten sich über das Glück ihrer Kinder eigentlich freuen. Doch sie machen sich große Sorgen. Warum eigentlich?   Fotoquelle: SWR/Bojan Ritan
Nach uns der Rest der Welt
Lehrer Dirkens (Florian Stetter) scheint keine guten Nachrichten für Emily (Lina Hüesker) in seinen Händen zu halten.  Fotoquelle: SWR/Bojan Ritan
Nach uns der Rest der Welt
Alma (Anneke Kim Sarnau) musste wegen ihres aufmüpfigen Sohnes (Julius Gause) mal wieder die Schule wechseln. Vom Umzug nach Stuttgart erhofft sie sich aber auch eine bessere ärztliche Behandlung für Jonas, der an Duchenne-Muskeldystrophie leidet.  Fotoquelle:  ZDF und SWR/Bojan Ritan
"Nach uns der Rest der Welt"
Zwei alleinerziehende Mütter, deren Kinder sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitzubringen scheinen: Dr. Marianne Wildenhahn (Sophie von Kessel, links) ist die Mutter von Emily. Alma (Anneke Kim Sarnau) tut alles für ihren behinderten Sohn Jonas.  Fotoquelle: SWR/Bojan Ritan

Menschen mit Einschränkungen freuen sich normalerweise weder über fiktionales Mitleid noch übers Vorgeführtwerden – und sei die Intention der Macherinnen und Macher noch so "gut gedacht". Ein Beispiel dafür, wie sich solche Stoffe das Prädikat "gut gemacht" (und deutlich mehr) verdienen, ist der ARD-Mittwochsfilm "Nach uns der Rest der Welt" von 2023, den das Erste nun wiederholt: Der 16-jährige Jonas (Julias Gause) ist ein hochintelligenter, aber rebellischer Jugendlicher, der im Rollstuhl sitzt. Die Lebenserwartung des Duchenne-Muskeldystrophie-Patienten ist nicht sehr hoch. Die Erkrankung verschlechtert sich chronisch, Einschränkungen der Lebensqualität nehmen immer weiter zu.

ARD
Nach uns der Rest der Welt
Drama • 03.06.2026 • 20:15 Uhr

Jonas' alleinerziehende Mutter (Anneke Kim Sarnau), die zwei Jobs hat, um ihrem Jungen Therapien zu finanzieren, musste mal wieder die Stadt wechseln, weil Jonas auf einer Schule nicht klarkam. Nun sind Mutter und Sohn in Stuttgart gelandet. An seiner neuen Schule fällt Jonas die schöne Emily (Lina Hüesker) ins Auge, zufälligerweise auch die Tochter seiner – ebenfalls alleinerziehenden – Ärztin Dr. Wildenhahn (Sophie von Kessel). Nach anfänglicher Abneigung, wie es sich für ein "Highschooldrama" gehört, finden die beiden ungleichen Jugendlichen Gefallen aneinander. Emily hat ebenfalls Probleme, von denen ihre Mutter und andere Mitschüler nichts ahnen. Doch in Jonas findet sie nicht nur einen Seelenverwandten, sondern man findet sich auch körperlich anziehend. Aber kann eine solche Liebe gutgehen?

"Nach uns der Rest der Welt": ARD-Drama über Liebe und Behinderung

"Schon länger hat mich die Frage beschäftigt, warum es eigentlich so gut wie keine Filme gibt, in denen Behinderte als Liebende gezeigt werden", erzählt Autorin und Regisseurin Franziska Buch. "Und schon gar keine, in denen die Sexualität Behinderter eine Rolle spielt." Die erfahrene Filmemacherin ("Tatort") nimmt sich in diesem sehr sehenswerten Fernsehspiel eines "heiklen" Themas an. "Findet diese sexuelle Liebe dann auch noch zwischen einer schwerbehinderten und einer nicht behinderten Person statt, kommen wir schon in den Bereich eines gesellschaftlichen Tabus", erklärt sie. Eine große Leistung des 90-Minüters über eine "besondere" junge Liebe und gestresste Erwachsene ist die Leichtigkeit und gleichzeitige Tiefe, mit der das Drama erzählt. Man leidet mit allen Figuren irgendwie mit, freut sich aber auch immer wieder über Inseln der Freude in ihrem Leben. Eigentlich eines der größten Komplimente, die man fiktionalen Stoffen machen kann.

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Natürlich liegen Faszination und Anziehungskraft von "Nach uns der Rest der Welt" neben dem guten Drehbuch und der einfühlsamen Regie an den starken Darstellerinnen und Darstellern, die das Stück mit Leben füllen. Dass Könner wie Anneke Kim Sarnau, Sophie von Kessel oder Florian Stetter die Eltern- und Lehrergeneration verkörpern, tut dem Film schon mal sehr gut. Dass mit Julius Gause und der ehemaligen Kinderdarstellerin Lina Hüesker ("Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft") auch ein bärenstarkes "Liebespaar" die Nöte und Sorgen 16-Jähriger verkörpert, die sich besonderen Herausforderungen stellen müssen, ist dann die Sahne auf der Torte eines der besten Fernsehspiele des Jahres 2023.

Franziska Buch über Inklusion im Filmgeschäft

Filmemacherin Franziska Buch, die seit mehr als 20 Jahren auch die Drehbuchabteilung der Filmakademie Baden-Württemberg leitet, äußerte sich auch zur Frage, warum sie die Rolle des Jonas nicht im Sinne der Inklusion mit einem echten Duchenne-Muskeldystrophie-Patienten besetzte. "Diese Erkrankung ist so schwerwiegend und häufig auch so schmerzhaft", sagt sie, "dass auch nur der Bruchteil eines Drehtages für diese Menschen kräftemäßig nicht zu bewältigen ist. Zugleich verunmöglichen die Bedingungen und Budgets, mit denen wir heutzutage Filme machen, einen Rahmen, in dem an eine Arbeit mit Schwerbehinderten überhaupt nur zu denken ist."

Letzteres darf durchaus als Kritik am "System Film" verstanden werden, in dem gegenwärtig noch sehr wenig Raum für Inklusion ist. Zeit ist (viel) Geld – daher arbeitet Film gerne mit Menschen ohne Beeinträchtigung. Ein Umstand, über den Produzenten und ihre Auftraggeber durchaus mal nachdenken dürfen.

Nach uns der Rest der Welt – Mi. 03.06. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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