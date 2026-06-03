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"Blindgänger": Kritik zum ARTE-Film mit Anne Ratte-Polle

Ensemblefilm

"Blindgänger": Kritik zum ARTE-Film mit Anne Ratte-Polle

03.06.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Ein Bombenfund zwingt ein Hamburger Viertel zur Evakuierung. In Kerstin Poltes Ensemblefilm prallen Traumata, Ängste und Lebensgeschichten aufeinander.
Blindgänger
Viktor (Karl Markovics) und Margit (Barbara Nüsse) leben im selben Hamburger Mietshaus. Margit hat als Kind den Bombenhagel auf die Stadt erlebt und leidet bis heute unter diesem Trauma.  Fotoquelle: missingFILMs
Blindgänger
Die Lehrerin Hanne (Claudia Michelsen) und ihr Mann Otto haben schon lange Probleme in ihrer Ehe. Seit einiger Zeit hat Hanne eine Affäre mit einem jüngeren Kollegen. Glücklicher macht sie auch das nicht.   Fotoquelle: missingFILMs
Blindgänger
Die Psychologin Ava (Haley Louise Jones, rechts) soll die Bombenentschärferin Lane (Anne Ratte-Polle) evaluieren. Da die Frauen sich zueinander hingezogen fühlen, ignoriert Ava zunächst die Schwere von Lanes Panikattacken.   Fotoquelle: missingFILMs
Blindgänger
Otto (Bernhard Schütz) ist der Leiter des Bombenentschärfungsteams, zu dem auch Lane gehört. Kurz vor dem Bombenfund erfährt er, dass er womöglich Krebs hat, was ihn tief erschüttert.   Fotoquelle: missingFILMs

In Hamburg braut sich was zusammen. Während im Radio vor einem anrollenden Tornado gewarnt wird, stößt man im Schanzenviertel auf einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Schnell beginnt die Polizei mit der Evakuierung der Anwohner. Die reagieren unterschiedlich, und nicht alle sind bereit, ihre Wohnungen zu verlassen. Behutsam erzählt die Drehbuchautorin und Regisseurin Kerstin Polte in ihrem hochkarätig besetzten Ensemblefilm "Blindgänger" von Menschen und ihren Schicksalen sowie von explosiven zwischenmenschlichen Beziehungen, die ebenfalls der Entschärfung bedürften. Der Kinofilm hat bei ARTE Free-TV-Premiere.

ARTE
"Blindgänger"
Drama • 03.06.2026 • 20:15 Uhr

"Blindgänger" bei ARTE: Bombenfund weckt alte Traumata

Wann immer man hört, dass wieder ein Blindgänger gefunden wurde – an die 5.000 werden hierzulande jedes Jahr geräumt -, ist man nicht nur froh, nicht im Evakuierungsradius zu leben, man fragt sich auch, wie es wohl alten Menschen oder Flüchtlingen ergehen mag, die Krieg und Bombenangriffe miterlebt haben. So wie Margit Petersen (Barbara Nüsse).

Die alte Dame hat das Haus schon lange nicht mehr verlassen, und sie hat es auch jetzt nicht vor. Im Gegenteil: Der Bombenfund ruft erneut schreckliche Erinnerungen an die Hamburger Bombennächte wach. Ihr Trauma hat Margit an ihre Tochter Lane (Anne Ratte-Polle) vererbt, die ebenfalls unter gelegentlichen Panikattacken leidet. Ausgerechnet sie ist die nun zuständige Bombenentschärferin, nachdem ihr Chef Otto (Bernhard Schütz) überraschend ausfällt. "Wir sind näher dran am Tod als am Leben", unkt er, doch Lane ahnt von seiner möglichen Krebserkrankung ebenso wenig etwas wie Ottos entfremdete Frau Hanne (Claudia Michelsen).

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Kerstin Poltes Ensemblefilm "Blindgänger" verbindet Schicksale

Dann sind da noch der Trans-Jugendliche William (Lukas von Horbatschewsky) und seine offenbar psychisch kranke Mutter (Anne Schäfer) sowie Viktor (Karl Markovics), ein älterer Herr mit Herz und Gewissen, der den afghanischen Flüchtling Junis (Ivar Wafaei) bei sich versteckt und eine ungeahnt aufregende Vergangenheit hat. Viktor freundet sich in den womöglich anrührendsten Szenen des Films mit dem geradezu hilflos taumelnden Otto an – es ist schon interessant, wie Ausnahmezustände und Zufälle zu Paarungen führen, die es sonst vermutlich nie gegeben hätte.

Die Geschichte jeder einzelnen Figur wäre interessant genug für einen eigenen Film gewesen. Doch Kerstin Polte entschied sich bewusst für einen Episodenfilm, wie sie der Seite www.kulturschoxx.de verriet: "Filme können Brücken bauen, wir können mit Filmen Empathie lernen und begreifen, dass wir nicht der Nabel der Welt sind – und dass es manchmal für uns alle am besten ist, mal ein Stückchen zur Seite zu treten und anderen Menschen und Perspektiven den Raum und die Stimme zu überlassen. Das habe ich mit 'Blindgänger' und seinem multi-perspektivischen Erzählansatz versucht."

"Blindgänger" überzeugt als vielstimmiger ARTE-Film

Und es ist ihr bestens gelungen. Denn dass Figuren und ihre Schicksale so sehr berühren, ihre Geschichten noch lange nachhallen, das erlebt man im Film nur selten.

"Blindgänger" – Mi. 03.06. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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