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"Alice und Steve": Comedy-Serie über Freundschaft am Abgrund

Freundschaftschaos

"Alice und Steve": Comedy-Serie über Freundschaft am Abgrund

02.06.2026, 08.51 Uhr
von Elisa Eberle
In der neuen Comedy-Serie "Alice and Steve" von Sophie Goodhart ("Sex Education") droht die jahrzehntelange Freundschaft der Titelfiguren zu zerbrechen, weil er sich in ihre Tochter verliebt...
"Alice and Steve"
Steve (Jemaine Clement) und Alice (Nicola Walker) sind seit über 30 Jahren beste Freunde.   Fotoquelle: 2025 Disney+, Inc./Lara Cornell
"Alice and Steve"
"Alice and Steve" mit Nicola Walker in einer der Hauptrollen wurde in London und Umgebung gedreht.   Fotoquelle: 2025 Disney+, Inc./Lara Cornell
"Alice and Steve"
Daniel (Joel Fry) ist nicht der einzige, der sich bei dem von seiner Frau initiierten Kennenlern-Dinner unwohl fühlt.   Fotoquelle: 2025 Disney+, Inc./Lara Cornell
"Alice and Steve"
Sein Hund liegt Steve (Jemaine Clement) sehr am Herzen.   Fotoquelle: 2025 Disney+, Inc./Lara Cornell
"Alice and Steve"
Izzy (Yali Topol Margalith) ist hingerissen von ihrem neuen Freund Steve (Jemaine Clement).   Fotoquelle: 2025 Disney+, Inc./Lara Cornell

Alice (Nicola Walker) und Steve (Jemaine Clement) sind unzertrennlich: Seit 30 Jahren passt kein Blatt zwischen die besten Freunde. Doch am Ende einer chaotischen und alkoholgetränkten Nacht ist plötzlich alles anders ... "Alice and Steve" ist eine britische Comedyserie von Sophie Goodhart (Drehbuch) und Tom Kingsley (Regie) aus dem Hause Hulu. In Deutschland sind die sechs rund 30-minütigen Episoden ab Montag, 8. Juni, bei Disney+ abrufbar.

Alles beginnt mit der Beerdigung eines gemeinsamen Freundes: "Auf Mike!", schallt es an diesem Abend vielleicht das ein oder andere Mal zu oft durch den Pub. Als Steves geliebter Hund dann auch noch versehentlich Kokain vom Clubboden frisst, bietet Alice ihrem betrunkenen Freund und seinem vierbeinigen Begleiter selbstverständlich ihre Couch zum Übernachten an. Sie ahnt nicht, welches Übel sie damit lostritt: Nachts begegnet Steve nämlich Alice' erwachsener Tochter Izzy (Yali Topol Margalith). Die 26-Jährige ist frisch getrennt. Zwischen ihr und dem rund doppelt so alten besten Freund ihrer Muttter entwickelt sich schnell eine leidenschaftliche Romanze.

Eine Anti-Romcom à la "Sex Education"

Alice gefällt das gar nicht: Sie fürchtet nicht nur ihren besten Freund, sondern auch noch ihre Tochter zu verlieren. Um das Paar auseinanderzubringen, initiiert sie ein Kennenlerntreffen mit Izzys Freunden und der gesamten Familie. Doch ihr Plan geht nach hinten los, und ehe man sich versieht, werden aus zwei ehemals besten Freunden plötzlich die besten Feinde.

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"Alice and Steve" ist eine skurrile und bisweilen schwarzhumorige Anti-Romcom, die klar die Handschrift ihrer Entwicklerin trägt: Sophie Goodhart war als Drehbuchautorin bereits an mehreren Episoden der erfolgreichen Netflix-Serie "Sex Education" beteiligt. Hier wie dort verfolgt das Publikum die auf seltsame Weise berührenden Geschichten einsamer und verunsicherter Seelen bei ihrem täglichen Kampf durchs (Liebes-)Leben.

Beim Serienfestival in Cannes zählte "Alice and Steve" 2026 zu den großen Gewinnern und sahnte Preise in drei Kategorien ab.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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