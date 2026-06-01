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"Hart aber fair": Sondersendung heute am 01. Juni 2026

ARD-Talkshow

"Hart aber fair": Gäste und Thema der Sendung

01.06.2026, 15.07 Uhr
von Annika Schmidt
Louis Klamroth führt montags im Ersten durch die Talkshow "Hart aber fair". Hier erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema ist und wer die Gäste im ARD-Talk sind.
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.  Fotoquelle: WDR/ Thomas Kierok

Louis Klamroth ist der Gastgeber des Polit-Talks."Hart aber fair" lief zunächst übrigens im WDR. Von 2001 bis 2007 wurde sie in dem Dritten Programm der ARD ausgestrahlt, bevor sie dann ins Hauptprogramm wechselte. Von Anfang an war aber Frank Plasberg der Moderator, bis er sich Ende des Jahres 2022 in den Ruhestand verabschiedete. In der Sendung wird in der Regel über ein politisches bzw. gesellschaftliches Thema diskutiert. Zu Gast sind Politiker, Experten, Journalisten und manchmal auch Betroffene. Im sogenannten Faktencheck werden die Aussagen der Studiogäste im Nachgang der Sendung überprüft. Hier erfahren Sie, wer die nächsten Gäste sind und wie das Thema lautet. 

Nächste "Hart aber fair"-Sendung:

  • Die nächste "Hart aber fair"-Ausgabe erscheint am Montag, den 01. Juni 2026 um 21.15 Uhr im Ersten. Die ARD-Dialogwochen auch bei „hart aber fair“, mit einer Sonderausgabe: Bürgerinnen und Bürger gemeinsam an einem Tisch mit der Spitzenpolitik. 

Thema der Sendung:

  • „Was hält Deutschland noch zusammen?“

Die Gäste der Sendung:

  • Ricarda Lang: (Bündnis 90 / Die Grünen) Bundestagsabgeordnete
  • Sigmar Gabriel: (SPD) ehemaliger Parteivorsitzender und Ex-Vizekanzler
  • Sven Schulze: (CDU) Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

"Hart aber fair": Klamroth folgt auf Plasberg

Im Jahr 2021 feierte "Hart aber fair" sein 20-jähriges Bestehen. "Auf diese Wegstrecke bin ich wirklich stolz. Wir haben einige wichtige Sendungen hingestellt und hoffentlich hier und da Interessantes zu den großen gesellschaftlichen Diskursen beigetragen", sagte der damalige Gastgeber Frank Plasberg in einem Interview. "Die ein oder andere Sendung war auch ein Griff ins Klo – aber das gehört dazu, wenn man fast jeden Montag dran ist. Da braucht man dann tapfere Menschen im Sender, die das mit einem durchstehen. Und die hatten wir immer."

Plasberg wurde für seine Moderation von "Hart aber fair" mit mehreren Preisen ausgezeichnet. U.a. bekam er den Adolf-Grimme-Preis und den bayerischen Fernsehpreis. Im August 2022 gab der WDR bekannt, dass Frank Plasberg zum Jahresende die Moderation der Sendung abgibt. Sein Nachfolger wurde ab 2023 Louis Klamroth.

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Quelle: Annika Schmidt
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