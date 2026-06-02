"Kaulitz & Kaulitz" geht weiter: Netflix nennt den Starttermin

Rund ein Jahr mussten sich Fans gedulden. Wie Netflix nun ankündigte, hat das Warten jedoch bald ein Ende: Bereits im Juli erscheinen neue Folgen von "Kaulitz & Kaulitz". Die dritte Staffel der Doku-Serie über Bill und Tom Kaulitz werde "echter und emotionaler denn je".

Diese Kooperation hat sich für Netflix bezahlt gemacht: Mit "Kaulitz & Kaulitz" landete der Streaming-Anbieter einen Volltreffer. Nun steht fest, wann es weitergeht: Wie Netflix am Dienstag bekannt gab, kehren Bill und Tom Kaulitz am 23. Juli mit der dritten Staffel ihrer Reality-Doku zurück. Mit Blick auf die ersten beiden Staffeln dürfen Fans vermutlich mit insgesamt acht neuen Episoden rechnen.

Es werde "echter und emotionaler denn je", heißt es in einer Ankündigung. Die "beliebtesten Zwillinge Deutschlands", wie Netflix das Brüderpaar nennt, teilen demnach wieder "intime Momente, Streits und Szenen, die ans Herz gehen". Weiter steht fest, dass neben Los Angeles und Berlin "dieses Mal auch die Heimat ihrer Kindheit" eine Rolle spielen werde: "Bill und Tom geben seltene Einblicke in ihre Vergangenheit und die Spuren, die ihr Umfeld hinterlassen hat." Bill und Tom Kaulitz wuchsen zunächst in Leipzig auf. Nach der Trennung ihrer Eltern zogen die Zwillinge gemeinsam mit ihrer Mutter nach Loitsche in der Nähe von Magdeburg.

"Man muss auch die hässlichen Seiten zeigen" Bereits im Mai hatte Bill Kaulitz auf der Digitalmesse OMR sich zu den neuen Folgen der Serie geäußert. "Alle Wände werden gebrochen. Es wird ganz wild", verriet der Tokio-Hotel-Frontmann. So sei die erste Staffel noch "ein Herantasten" gewesen, blickte der 36-Jährige auf die Debütstaffel 2024 zurück. Nach den ersten Erfahrungen scheinen beim generell sehr offenen Musiker nun endgültig alle Hemmungen gefallen zu sein.

"Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann", gab Kaulitz preis, "all in" zu gehen. Damit stoße er selbst bei Bruder Tom bisweilen an Grenzen. "Tom guckt mich oft an: 'Das würde ich an deiner Stelle herausschneiden'", erklärte der Sänger. "Aber warum? Man muss auch die hässlichen Seiten zeigen." Schon 2025 hatte er im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" angekündigt, dass in der dritten Staffel des Netflix-Erfolges "Tränen fließen" werden.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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