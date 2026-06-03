"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Alle Infos zur Juni-Ausgabe mit Rudi Cerne

Es war ein grausamer Fund, den zwei junge Männer im Winter 1999 beim Fußballspielen machten: In einem Park in Dortmund entdeckten sie einen Rucksack im Gebüsch. Darin befand sich die Leiche eines kleinen Mädchens. Knapp sechs Jahre später wurde in Krefeld ebenfalls ein toter Säugling gefunden. Beide Kinder waren lebend zur Welt gekommen, dann jedoch getötet worden. Mehr als 20 Jahre später stellte sich bei einem DNA-Abgleich heraus, dass es sich bei den beiden toten Babys um Geschwister handelt. Bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" suchen die Polizei und Rudi Cerne nun nach Zeugen, die mögliche Hinweise auf die Mutter geben könnten.