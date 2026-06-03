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"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Alle Infos zur Juni-Ausgabe mit Rudi Cerne

Ungelöste Verbrechen

"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Alle Infos zur Juni-Ausgabe mit Rudi Cerne

03.06.2026, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Zwei tote Säuglinge, ein DNA-Abgleich und neue Hoffnung auf Hinweise: Bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" sucht die Polizei nach Zeugen.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Beim Fußballspielen machen zwei junge Männer eine grausame Entdeckung.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Die Spurensicherung untersucht einen Rucksack, in dem sich eine Babyleiche befindet.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Die Wirtin eines Lokals wird Zeugin eines Streits zwischen zwei Gästen. Als sie die beiden rauswirft, nimmt der Abend für einen von ihnen eine verheerende Wendung.   Fotoquelle: ZDF/SASKIA PAVEK
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Rudi Cerne stellt ungelöste Kriminalfälle in einer neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vor.  Fotoquelle: ZDF / Nadine Rupp

Es war ein grausamer Fund, den zwei junge Männer im Winter 1999 beim Fußballspielen machten: In einem Park in Dortmund entdeckten sie einen Rucksack im Gebüsch. Darin befand sich die Leiche eines kleinen Mädchens. Knapp sechs Jahre später wurde in Krefeld ebenfalls ein toter Säugling gefunden. Beide Kinder waren lebend zur Welt gekommen, dann jedoch getötet worden. Mehr als 20 Jahre später stellte sich bei einem DNA-Abgleich heraus, dass es sich bei den beiden toten Babys um Geschwister handelt. Bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" suchen die Polizei und Rudi Cerne nun nach Zeugen, die mögliche Hinweise auf die Mutter geben könnten.

ZDF
Aktenzeichen XY... Ungelöst
True Crime • 03.06.2026 • 20:15 Uhr

"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Zwei tote Säuglinge und eine DNA-Verbindung

Ein Fall für die Mordkommission wurde auch der Streit zwischen zwei Gästen 2005 in einer Kneipe in Dortmund-Kirchlinde, der für einen der beiden mit schwersten Kopfverletzungen endete. Weitere Fälle sind der Überfall auf einen polnischen LkW-Fahrer auf dem Rastplatz "Ohe West" in Schleswig-Holstein im Jahr 2024, der Einbruch in eine Privatwohnung und ein Überfall auf eine Frau auf offener Straße.

Rudi Cerne stellt Anwärter auf den XY-Preis 2026 vor

Außerdem stellt Rudi Cerne dem Publikum einen Anwärter auf den XY-Preis 2026 vor: Der 25-Jährige hatte durch beherztes Eingreifen bei einer Schlägerei verhindert, dass das Opfer im Gleisbett landete.

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Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 03.06. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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