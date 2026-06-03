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"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Alle Infos zur neuen Show-Folge

Spektakuläres TV-Duell

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Alle Infos zur neuen Show-Folge

03.06.2026, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten erneut gegen 777 ProSieben-Mitarbeiter an. Für das Duo geht es um 15 Minuten Live-Sendezeit.
Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
Stellen sich dem Machtkampf (von links): Joko Winterscheidt, Moderator Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf.  Fotoquelle:  Joyn / Nadine Rupp
Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf traten vor drei Jahren schon einmal gegen 777 Sender-Beschäftigte an.  Fotoquelle:  Joyn / Nadine Rupp
Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
Die Spielideen, mit denen sich Joko Winterscheidt (rechts) und Moderator Steven Gätjen auseinandersetzen müssen, sind meist recht originell.  Fotoquelle:  Joyn / Nadine Rupp
Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
Auf Revanche aus: Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf wollen diesmal unbedigt siegen.  Fotoquelle:  Joyn / Nadine Rupp

ProSieben schickt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erneut in den wohl ungewöhnlichsten Wettkampf ihrer TV-Karriere. In "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" tritt das Duo diesmal gegen geballte Senderpower an. Wie schon bei der Show-Premiere dieser Spielversion vor drei Jahren bekommen es die Action-Entertainer gleich mit 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des eigenen Arbeitgebers zu tun.

ProSieben
Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
Show • 03.06.2026 • 20:15 Uhr

Das Prinzip bleibt ebenso simpel wie spektakulär: Joko und Klaas fordern gemeinsam ein ganzes Senderuniversum heraus. Ob im Team, in Gruppen oder im direkten Duell: Die Herausforderer treten in unterschiedlichsten Spielen gegen das Moderationsduo an. Welche Disziplinen gespielt werden und wer jeweils den Sender vertritt, entscheidet allein ProSieben. Für Joko und Klaas bedeutet das: maximale Ungewissheit und ein Gegnerfeld, das so vielfältig ist wie der Sender selbst.

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Das steht für Joko und Klaas auf dem Spiel

Der Einsatz ist nach wie vor einzigartig im deutschen Fernsehen: Gewinnen Joko und Klaas, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung in der Prime Time am Donnerstag. Ein Preis, den sie bereits mehrfach für aufsehenerregende Aktionen genutzt haben. Verlieren sie jedoch, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen und Aufgaben erfüllen, die der Sender für sie bestimmt.

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Steven Gätjen moderiert das ProSieben-Duell gegen Joko und Klaas

Moderiert wird die Show erneut von Steven Gätjen, der durch die verschiedenen Spielrunden führt und das Kräftemessen zwischen den beiden Entertainern und ihren Kollegen begleitet. "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" verbindet große Samstagabend-Unterhaltung mit einem augenzwinkernden Blick hinter die Kulissen des Senders.

Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas – Mi. 03.06. – ProSieben: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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