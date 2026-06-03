"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Alle Infos zur neuen Show-Folge

ProSieben schickt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erneut in den wohl ungewöhnlichsten Wettkampf ihrer TV-Karriere. In "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" tritt das Duo diesmal gegen geballte Senderpower an. Wie schon bei der Show-Premiere dieser Spielversion vor drei Jahren bekommen es die Action-Entertainer gleich mit 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des eigenen Arbeitgebers zu tun.

Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas Show • 03.06.2026 • 20:15 Uhr

Das Prinzip bleibt ebenso simpel wie spektakulär: Joko und Klaas fordern gemeinsam ein ganzes Senderuniversum heraus. Ob im Team, in Gruppen oder im direkten Duell: Die Herausforderer treten in unterschiedlichsten Spielen gegen das Moderationsduo an. Welche Disziplinen gespielt werden und wer jeweils den Sender vertritt, entscheidet allein ProSieben. Für Joko und Klaas bedeutet das: maximale Ungewissheit und ein Gegnerfeld, das so vielfältig ist wie der Sender selbst.

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Das steht für Joko und Klaas auf dem Spiel Der Einsatz ist nach wie vor einzigartig im deutschen Fernsehen: Gewinnen Joko und Klaas, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung in der Prime Time am Donnerstag. Ein Preis, den sie bereits mehrfach für aufsehenerregende Aktionen genutzt haben. Verlieren sie jedoch, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen und Aufgaben erfüllen, die der Sender für sie bestimmt.

Steven Gätjen moderiert das ProSieben-Duell gegen Joko und Klaas Moderiert wird die Show erneut von Steven Gätjen, der durch die verschiedenen Spielrunden führt und das Kräftemessen zwischen den beiden Entertainern und ihren Kollegen begleitet. "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" verbindet große Samstagabend-Unterhaltung mit einem augenzwinkernden Blick hinter die Kulissen des Senders.

Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas – Mi. 03.06. – ProSieben: 20.15 Uhr

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