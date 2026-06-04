Home News Star-News

Markus Lanz gibt private Einblicke: „Ich bin ein Helikoptervater“

Familienleben von Lanz

Markus Lanz gibt Einblicke in seine Erziehungsmethoden

04.06.2026, 09.41 Uhr
von Annika Schmidt
Markus Lanz, bekannt als scharfsinniger Talkshow-Moderator, zeigt sich überraschend offen als Vater. In einem seltenen Interview gibt er Einblicke in seine Erziehungsmethoden und seine Beziehung zu seinen drei Kindern.
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Georg Wendt

In seiner Talkshow tritt Markus Lanz regelmäßig als pointierter und meinungsstarker Moderator auf, der seine Gäste mit Nachfragen und Beharrlichkeit fordert. Ein souveränes, selbstbewusstes Auftreten gehört für den 56-Jährigen ganz klar dazu. Abseits des Studio-Lichts zeigt sich Markus Lanz jedoch von einer anderen Seite: als Vater von drei Kindern. Nun gewährte der gebürtige Südtiroler einen seltenen Einblick in seinen Erziehungsalltag – und überraschte dabei mit unerwartet offenen Worten.

Zwei Töchter, ein Sohn: Die familiäre Seite von Markus Lanz

Markus Lanz wurde mit Birgit Schrowange Vater seines Sohnes Laurin, der heute 25 Jahre alt ist. Auf diese Beziehung folgte die Ehe mit Angela Lanz, aus der zwei Töchter hervorgingen, geboren in den Jahren 2014 und 2018. Nach zwölf gemeinsamen Ehejahren trennte sich das Paar im Jahr 2023.

Sein Privatleben hält Markus Lanz grundsätzlich konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Umso bemerkenswerter ist es, dass er sich nun zu seinem Verhältnis zu seinen Kindern äußerte und dabei einen seltenen, persönlichen Einblick gewährte. Dabei wurde deutlich, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist – jenseits der öffentlichen Wahrnehmung als streitbarer Talkshow-Moderator.

Derzeit beliebt:
>>Campino über Friedrich Merz: "Der ist kein guter Europäer"
>>"Maybrit Illner": Gäste und das Thema heute am 04. Juni 2026
>>"Politik ist persönlich": Kritik zum Politikfilm im ZDF
>>"Man merkte gar nicht, wie wenig man hatte": Wie seine Kindheit Paul McCartney ein Leben lang prägte

Markus Lanz und Angela 2008. (Foto: picture-alliance/Sven Simon/Malte Ossowski)

„Ich bin ein Helikoptervater“: Intimer Einblick von Moderator Markus Lanz

„Ich mag diese Generation. Ich denke oft: So wäre ich auch gern gewesen. Selbstbestimmt. Lassen sich nicht alles erzählen. Haben ihre eigene Meinung. Haben eine Idee vom Leben – und sind klug. Mit denen kannst du hart diskutieren. Ich mag das“, sagte Markus Lanz im Gespräch mit Johannes B. Kerner über die sogenannte Generation Z. Vater zu sein, sei für ihn „die beste Entscheidung meines Lebens“ gewesen. Besonders fasziniere ihn, wie klar sich bei allen seinen Kindern ganz eigene Persönlichkeiten herausgebildet hätten. „Manchmal stehst du da und denkst: Ich begreife jetzt erst langsam, wer da wirklich gerade vor mir steht“, beschreibt er diesen Prozess.

Neues Leben und Selbstverwirklichung mit 67: Warum Birgit Schrowange alles verändert
Birgit Schrowange zieht mit 67 Jahren nach München und startet mit ihrem Mann Frank Spothelfer ein neues Leben. Die Freiheit, nicht mehr an einen festen Wohnsitz gebunden zu sein, genießt die ehemalige TV-Moderatorin in vollen Zügen und entdeckt ihre neue Wahlheimat immer mehr für sich.
Moderne Lebensphilosophie
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.

Ein zentraler Punkt in seiner Erziehung sei es, Selbstvertrauen zu vermitteln – eine Haltung, die er nach eigenen Worten von seiner Mutter übernommen habe. Umso überraschender wirkt seine ehrliche Selbsteinschätzung: „Ich bin ein Helikoptervater“, gibt Lanz offen zu. Eine Seite, die man dem durchsetzungsstarken Talkshow-Moderator kaum zutrauen würde. „Ich bin hysterisch. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ein bisschen aufpassen“, sagt der 56-Jährige. Ein Gefühl, das viele Eltern kennen – unabhängig davon, wie souverän sie nach außen auftreten.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Beatrice Egli über Launen und schwere Phasen: "Man darf auch mal Dampf ablassen"
Im Interview
Beatrice Egli lacht vor dem Kölner Dom.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Christian Ulmen: Collien Fernandes spricht über schwierige Drehs
„schon immer so gewesen“
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
"Caren Miosga": Gäste und Thema der Sendung
Wöchentlicher ARD-Polittalk
Caren Miosga startet mit ihrem neuen ARD-Talk. Immer sonntags diskutiert die TV-Journalistin über die relevanten Themen der Woche mit ihren Gästen.
Andrea Kiewel privat: Das bewegte Leben der „Fernsehgarten“-Moderatorin
Im Porträt
Andrea Kiewel
Nach Aus von "Immer wieder sonntags": Mross findet Rückhalt bei Familie
Verhältnis deutlich verbessert
Stefan Mross (r), Sänger, und seine Freundin Eva Luginger sitzen an einem Tisch.
Birgit Schrowange packt aus: Durch diesen Fehler verlor sie Geld an der Börse!
Finanzielle Einblicke
Birgit Schrowange
"Der Lehrer" Hendrik Duryn mit Sozialkritik: "Man hat die Herausforderung nicht erkannt"
Kritik an Medien
Hendrik Duryn
Ethan Hawke: "Das Unbekannte macht uns Angst"
Angst, Leidenschaft und Antrieb
Ethan Hawke
"Du willst eigentlich nicht darüber nachdenken": Emma Stone gibt Einblick in ihr Seelenleben
Emma Stone und ihre Intuition
Emma Stone in "Bugonia"
Schlager-Ikone Howard Carpendale warnt Helene Fischer: "Verkaufe Sex nicht auf der Bühne!"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
So wohnt Beatrice Egli: Die private Seite des Schlagerstars
Privates Refugium
Beatrice Egli lächelt.
"Ein bisschen Taschengeld": Olaf der Flipper spricht über das Verhältnis zu seiner Tochter
Die Familie und der Schlagerstar
Olaf der Flipper
Ex-WWM-Kandidat Aaron Troschke spricht über seinen riesigen YouTube-Erfolg
YouTube-Millionär
Aaron Troschke
ARD-Korrespondent Michael Stocks warnt vor dramatische Zustände in Mexiko zur WM
Kartelle und Fußball
Mexiko: WM im Schatten der Kartelle
Atemberaubende Spannung: "Apollo 13" kehrt zurück ins TV
Weltraumdrama
Apollo 13
"Masters of the Universe": Wer ist der neue He-Man?
Nicholas Galitzine als He-Man
Masters of the Universe
"Die Witwe Clicquot": Kritik zum Biopic mit Haley Bennett
Champagner-Pionierin
Die Witwe Cliquot
"Wenn das Eis ruft – Der Abenteurer Arved Fuchs": Alle Infos zur ARTE-Doku
Polare Abenteuer
Wenn das Eis ruft - Der Abenteurer Arved Fuchs
"Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz": Kritik zum ARD-Krimi mit Christian Kohlund
Zürcher Waffenhandel
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz
Peter Brugger: "Ich tu mir im Moment in vielen Bereichen schwer, zu sagen, wird schon alles gut"
Einfluss der KI
Sportfreunde Stiller
Fußball-WM 2026: Das sind die Favoriten
WM Favoriten
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Stefan Raab machte ihren "Maschendrahtzaun" zum Hit: Regina Zindler ist tot
"Maschendrahtzaun"-Ikone
TV total
Horror-Comeback: Spielberg und Scorsese bringen Kap der Angst zurück
Horrordrama
Kap der Angst
Mit Söder-Tochter Gloria-Sophie: Neues Doku-Format gibt Einblick in Leben von Promi-Kindern
Promi-Nachkommen
Markus Söder und Gloria-Sophie Burkandt
Bill Kaulitz: "Die Bachelors" sehen aus wie KI-Männer - und sind wunderschön!
Kaulitz-Kontroverse
Tom und Bill Kaulitz
"Frühling" Staffel 16: Drehstart, Besetzung und neue Plots
Mit Simone Thomalla
"Frühling" - Drehstart: Katja Baumann (Simone Thomalla) und Mark Weber (Marco Girnth).
"Das ist mein Bikinibody 2026": GNTM-Siegerin hat 25 Kilo abgenommen
Gewichtsabnahme
Alex Mariah Peter
So sah Stefan Mross zu Beginn seiner Karriere aus
Volksmusik-Ikone
Stefan Mross
Rückschlag für Netflix: "Bridgerton" Staffel 4 verpasst erstmals Top 10
Netflix-Erfolg
Luke Newton as Colin Bridgerton, Nicola Coughlan as Penelope Bridgerton in Bridgerton