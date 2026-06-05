Home News Star-News

Jessica Simpson blickt auf Sucht zurück: "War jemand, vor dem ich Angst hatte"

Emotionales Konzert

Jessica Simpson blickt auf Sucht zurück: "War jemand, vor dem ich Angst hatte"

05.06.2026, 10.12 Uhr
Emotionale Worte von Jessica Simpson: Auf einem Konzert präsentierte die Sängerin nun erstmals ihren Song "Give It All Away". Mit dem Lied verarbeitete sie ihre frühere Alkoholsucht.
Jessica Simpson
Jessica Simpson hat die Alkoholsucht überwunden.  Fotoquelle: Getty Images / Dimitrios Kambouris

Eine Live-Premiere ist immer etwas Besonderes – erst recht, wenn es sich um einen solch persönlichen Song handelt: Bei einem Konzert in Kalifornien bot Jessica Simpson erstmals ihr Lied "Give It All Away" dar. Ehe sie jedoch loslegte, wendete sich die 45-Jährige laut des US-Magazins "People" zunächst an das Publikum und berichtete von überwundenen Traumata und ihrer einstigen Alkoholsucht.

"Ich habe nicht verstanden, welche Traumata ich in mir trug", setzte die Künstlerin an. "Es war wirklich schmerzhaft. Und als ich anfing, in mir selbst zu suchen – nach dem, was ich offenbaren konnte -, erkannte ich, dass ich jemand geworden war, vor dem ich Angst hatte. Jemand, den ich einfach nicht kannte und nicht verstand." Besonders in ihrer Rolle als Mutter habe sie Schuldgefühle gespürt und die Befürchtung, kein gutes Vorbild zu sein: "Ich fühlte mich sehr allein."

Jessica Simpson kommen auf der Bühne die Tränen

Ehe sie zum Schluss gelangte, bei ihrer Alkoholabhängigkeit einen Schlussstrich zu ziehen, habe es jedoch gedauert. "Ich habe irgendwann gemerkt, dass das Trinken meinen Schmerz nicht betäubt hat – es hat tatsächlich mehr Schmerz verursacht", erläuterte Jessica Simpson den Moment der Erkenntnis. Dabei kamen der Sängerin sogar die Tränen: "Es war nur eine Krücke, die nicht funktioniert hat."

Derzeit beliebt:
>>Nach Krebsdiagnose: So geht es Barry Manilow
>>Spannender Justizthriller: "Die Jury" mit Matthew McConaughey auf Nitro
>>Donovan wird 80: Eine Folk-Ikone im Wandel der Zeiten
>>Samu Haber: Ein Publikumsliebling wird 50

Diese Zeiten hat Simpson aber zum Glück längst hinter sich gelassen. Seit knapp neun Jahren ist die Künstlerin abstinent. "Ich bin nur ein Mensch, der noch daran arbeitet", verriet sie ihren Fans. "Ich feiere jeden einzelnen Tag, an dem ich mich lebendig in meinem Körper fühle. Und ich bin sehr stolz auf mich." Die Message ihres neuen Songs "Give It All Away" beschrieb Simpson so: "Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ihr euch etwas Nachsicht gönnen solltet. Alles wird gut werden, wenn ihr es einfach loslasst."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Christin Stark über Ehe mit Matthias Reim: "Sehen uns gefühlt nur Backstage"
Schlager-Powerpaar
Christin Stark und Matthias Reim
"Zaz – Sounds like Art": Einblicke in Zazs persönliches und künstlerisches Leben
Kunst und Musik vereint
Zaz - Sounds like Art
Schlager-Ikone Howard Carpendale warnt Helene Fischer: "Verkaufe Sex nicht auf der Bühne!"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Campino will bei diesem "Geblöke nicht mitmachen"
Campino kritisiert Politik
Campino / Friedrich Merz
"Masters of the Universe": Wer ist der neue He-Man?
Nicholas Galitzine als He-Man
Masters of the Universe
Beatrice Egli über Launen und schwere Phasen: "Man darf auch mal Dampf ablassen"
Im Interview
Beatrice Egli lacht vor dem Kölner Dom.
Joelina Drews: Warum sie Schlager und den Nachnamen hinter sich lässt
Eigenständigkeit
Joelina Drews in einem Kleid schaut über die Schülter.
Von Beatrice Egli bis Alexander Klaws: Das wurde aus den DSDS-Gewinnern
DSDS-Erfolge
2013: Beatrice Egli
Bro'Sis-Zoff: Mangat lästert über Zarrellas Gesangskünste
Nach über 20 Jahren
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Jack Black rockt die Schule in "School of Rock" - im Free TV
Rockpädagogik
"School of Rock"
"Was ist das für ein Vollpfosten": Mike Krügers Frau ließ ihn beim ersten Kennenlernen abblitzen
Holpriger Start
Mike Krüger und seine Ehefrau Birgit
Russell Crowe kämpft wieder: "Gladiator" auf ProSieben
Historische Filmkunst
"Gladiator"
Public Viewing 2026: Die kleine Version des großen Spektakels
Mini-WM-Party
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
"Konnte eine Minibar leeren": Tom Holland blickt auf Alkoholexzesse zurück
Tom Holland clean
Tom Holland
"Sketch History – USA Spezial": ZDF feiert 250 Jahre USA satirisch
US-Geschichte mal anders
"Sketch History - USA Spezial"
"Mord im Mittsommer – Tod im Fischernetz": Wenn Romantik auf Mord trifft
Nach den Bestsellerromanen von Viveca Sten
Mord im Mittsommer - Tod im Fischernetz
"Anstößige Inhalte": YouTube entfernt Video von Barbara Schöneberger
YouTube-Bann
Barbara Schöneberger
"Mexiko: WM im Schatten der Kartelle": Ist das Land zu gefährlich für eine Fußball-WM?
Doku über die bedenkliche Sicherheitslage
Mexiko: WM im Schatten der Kartelle
"German Cops": Deutsche Ermittler in den USA
Kultur-Clash und Blaulicht
German Cops
"American Pie": Das machen die Stars der 90er-Kultkomödie heute
American Pie Stars
Was wurde aus den "American Pie"-Stars?
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
Bodyshaming und Hasskommentare: So geht Beatrice Egli damit um
Egi's Selbstbewusstsein
"Volle Kanne"
Kelly Family: Der bittere Streit um ihren Nummer-eins-Song "I Can't Help Myself"
Bravo-Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Kritik an ZDF-„Fernsehgarten“: Zuschauer kritisieren Preise, Pannen und Programm
Kritik
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
Kurz vor seinem Auftritt: Darum flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Kurioser Rauswurf
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Markus Lanz gibt Einblicke in seine Erziehungsmethoden
Familienleben von Lanz
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
So wohnt Beatrice Egli: Die private Seite des Schlagerstars
Privates Refugium
Beatrice Egli lächelt.
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Ein bisschen Taschengeld": Olaf der Flipper spricht über das Verhältnis zu seiner Tochter
Die Familie und der Schlagerstar
Olaf der Flipper
Ex-WWM-Kandidat Aaron Troschke spricht über seinen riesigen YouTube-Erfolg
YouTube-Millionär
Aaron Troschke