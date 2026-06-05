Spannender Justizthriller: "Die Jury" mit Matthew McConaughey auf Nitro

Der Hass zwischen Schwarz und Weiß prägt noch immer den Süden der USA. Oft fehlt in den ländlichen Gebieten nur ein kleiner Funke, um das Pulverfass hochgehen zu lassen. Wenn in solch einer Atmosphäre ein Schwarzer zwei weiße Männer tötet, kann eigentlich nur die Todesstrafe die Gemüter beruhigen. Dass die beiden Opfer zuvor seine kleine Tochter mehrmals brutal vergewaltigt und beinahe ermordet hatten, interessiert nur wenige. In der John-Grisham-Verfilmung "Die Jury" von Joel Schumacher aus dem Jahr 1996 macht sich ein junger, weißer Anwalt daran, den schwarzen Angeklagten zu verteidigen und löst dadurch eine Welle der Gewalt aus. Nun wiederholt Nitro (Freitag, 5. Juni, 20.15 Uhr) den spannenden Thriller mit Matthew McConaughey, der dank des Films zum Star avancierte.

Die Buchvorlage war das Debüt von John Grisham und gilt als eines seiner besten Werke. Bei der Wahl des Hauptdarstellers erbat er sich Mitspracherecht, sodass sich das Casting über ein Jahr hinzog. Als eines Morgens ein Schauspieler für eine kleine Nebenrolle vorsprach, wussten Regisseur und Autor sofort, dass sie ihren Mann gefunden hatten. Weil ein damals unbekannter Matthew McConaughey keine Massen in die Kinos lockt, stellten ihm die Produzenten Sandra Bullock zur Seite. Sie spielt eine junge, ehrgeizige Jurastudentin, die dem Anwalt helfen möchte.

Spannender Gerichtsthriller in bester Hollywood-Machart Der Fall an sich scheint einfach zu sein: Fabrikarbeiter Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson) steht vor Gericht, weil er Selbstjustiz an zwei Weißen verübt hat. Der ehrgeizige Anwalt Jake Brigance (McConaughey) steht mit seinem Versuch, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, auf verlorenem Posten. Ein alter, versoffener Anwalt (Donald Sutherland) scheint mit seiner Erfahrung die letzte Rettung zu sein.

Da marschiert der Ku-Klux-Klan vor dem Gerichtsgebäude auf, und Jakes Haus geht in Flammen auf. Nachdem sich schon die Romanvorlage nur oberflächlich mit der Frage nach der Legitimität von Selbstjustiz und den Gegensätzen von Recht und Gerechtigkeit auseinandergesetzt hatte, versuchte sich der Film erst gar nicht daran. Dafür ist "Die Jury" ein hochkarätig besetzter, spannender Gerichtsthriller in bester Hollywood-Machart, der die gespannte, aufgeheizte Atmosphäre in einer Südstaatenkleinstadt authentisch wiedergibt.

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