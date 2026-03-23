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Matthew McConaughey kämpft gegen Vorurteile in "Dallas Buyers Club"

Kampf gegen Vorurteile

Matthew McConaughey kämpft gegen Vorurteile in "Dallas Buyers Club"

23.03.2026, 10.29 Uhr
von Jasmin Herzog
Matthew McConaughey beeindruckt in seiner Rolle als Ron Woodroof, einem HIV-Infizierten, der gegen ein unbarmherziges Gesundheitssystem kämpft und den "Dallas Buyers Club" gründet.
"Dallas Buyers Club"
Sie kommen aus verschiedenen Welten und werden dennoch Geschäftspartner: Der Transsexuelle Rayon (Jared Leto, links) und Elektriker und Gelegenheitsbetrüger Ron Woodroof (Matthew McConaughey).  Fotoquelle: Ascot Elite
"Dallas Buyers Club"
Zur Not holt Ron (Matthew McConaughey, rechts) die Medikamente auch aus Japan.  Fotoquelle: Ascot Elite
"Dallas Buyers Club"
Ron Woodroof (Matthew McConaughey) versucht Ärztin Eve (Jennifer Garner) von der verheerenden Wirkung der erlaubten Medikamente gegen Aids zu überzeugen.  Fotoquelle: Ascot Elite
"Dallas Buyers Club"
Jared Leto bekam für die Rolle als Rons transsexueller Geschäftspartner Rayon den Oscar als Bester Nebendarsteller.   Fotoquelle: Ascot Elite
"Dallas Buyers Club"
Ron Woodroof (Matthew McConaughey) schmuggelt verbotene Medikamente in die USA und bietet sie in seinem "Dallas Buyers Club" an.   Fotoquelle: Ascot Elite

Ein Duell der Blicke klärt die Fronten. Sein Boss und seine Kollegen starren den Elektriker Ron Woodroof (Matthew McConaughey) mit kalter Verachtung an. Durch die Windschutzscheibe seines Autos starrt Woodroof zurück, aber er steigt nicht aus. Er weiß, dass er gefeuert ist: Im Dallas von 1985 ist man als HIV-Infizierter überall unerwünscht. Aber wenn Woodroof den Wagen zurücksetzt und in einer wütenden Staubwolke davonbraust, ahnt man, dass er's allen zeigen will. Mit der Gründung des "Dallas Buyers Clubs", der diesem Biopic seinen Namen gibt, wird er sein Schicksal in einen Gewinn für sich und andere verwandeln. Die Kraft des Trotzes treibt ihn an – und ist in positivem Sinne ansteckend. ARTE zeigt das oscarprämierte Drama nun in einer Wiederholung am Montag, 23. März um 21.55 Uhr.

Schnelle Nummern mit willigen Mädchen in der Rodeo-Box, Betrug bei Wetten mit Freunden, endlose Linien Koks, Unmengen Alkohol und jede Menge Sprüche gegen Homosexuelle: Ron Woodroof ist nicht gerade ein Sympathieträger. Als die Ärzte ihm nach einem Unfall diagnostizieren, er sei HIV-positiv, hält er das für eine Beleidigung und einen schlechten Witz. Aber er denkt nach, recherchiert über Aids, erinnert sich an eine Geliebte mit schwarzen Flecken auf der Haut, ist zornig auf sich selbst und jammert. Dann, hustengeschüttelt, ausgemergelt, mit Aussetzern, aber dennoch ein Energiebündel aus Sehnen und Nerven, nimmt er die Konfrontation auf.

Völlig zu Recht oscarprämiert

Sein Gegner ist nicht der Virus – es sind die Ärzte, die ihm nicht mehr als 30 Tage zu leben einräumen (und deren Prognose er um einige Jahre schlagen wird) und im Sold eines zweifelhaften Gesundheitssystems stehen. Deren teure Medikamente gegen Aids beschleunigen das Ende eher anstatt es hinauszuzögern. Ron begibt sich nach Mexiko, um alternative, aber in den USA verbotene Medikamente in die Staaten zu schmuggeln. Erst für sich selbst, dann baut er ein blühendes Geschäft auf. Eine Gesetzeslücke ausnutzend, bietet Ron die Präparate gegen Mitgliedschaft in seinem "Dallas Buyers Club" an.

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Jared Leto als Rons transsexueller Geschäftspartner Rayon ist kaum noch zu erkennen – Matthew McConaughey überhaupt nicht mehr. Der Dauerwellen-Adonis von einst hat 19 Kilo abgenommen und verschwindet vollständig in Rons Haut-und-Knochen-Figur. Mit deren perfekt gespielter Mischung aus Lethargie und Aggressivität ist McConaughey absolut überzeugend – ebenso wie Leto. Beide heimsten für ihre herausragende Leistung einen Oscar ein.

Regisseur Jean-Marc Vallée und sein Autorengespann Craig Borten und Melisa Wallack wissen allerdings auch, wo sie das Publikum mit ihrer authentischen Geschichte abholen müssen. Mit Rons Cowboyhut, seiner enormen Beharrlichkeit, seiner Begeisterung fürs Rodeo, der Pumpgun im Kofferraum und den gelassenen Gesetzesübertritten beschwören sie den Mythos des Westernhelden. Aber sie aktualisieren ihn, machen Ron zum Streiter eines Rechts auf Selbstmedikation und auf ein möglichst langes Leben, ohne die Hässlichkeit von Aids zu verleugnen, im Gegenteil. Ästhetisch meisterlich und trotzdem ehrlich weckt "Dallas Buyers Club" Mut zum Kämpfen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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