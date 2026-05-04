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„Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel bei RTL+

Neue Staffel

„Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel bei RTL+

04.05.2026, 12.00 Uhr
von Pamela Haridi
Acht Ex-Paare, 100.000 Euro und Südafrika: „Prominent getrennt“ startet am 30. April auf RTL+. Alle Sendetermine, Infos zur Staffel und warum es diesmal besonders kracht.
Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu auf dem roten Teppich.
Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu gewannen den Reality-Award für die Trennung des Jahres. Jetzt treffen sie bei "Prominent getrennt" aufeinander.  Fotoquelle: RTL / Lena-Luise Grellert

Die „Villa der Verflossenen“ öffnet wieder ihre Türen – und dieses Mal dürfte es lauter, emotionaler und konfliktreicher werden als je zuvor. Am 30. April 2026 startet die fünfte Staffel von „Prominent getrennt“ exklusiv beim Streamingdienst RTL+. Acht prominente Ex-Paare ziehen dafür nach Südafrika, nicht nur um sich ihrer Vergangenheit zu stellen, sondern auch um sich als Team bis zu 100.000 Euro Preisgeld zu erkämpfen.

Neue Folgen erscheinen wöchentlich donnerstags um 00:00 Uhr. Insgesamt umfasst die Staffel zwölf Episoden, die bis Mitte Juli veröffentlicht werden sollen. Eine lineare TV-Ausstrahlung bei RTL ist derzeit nicht vorgesehen – das Reality-Format bleibt damit vollständig im Streaming-Sektor beheimatet.

Die Ex-Paare der fünften Staffel

Bei der diesjährigen Staffel „Prominent getrennt“ stellen sich diese Teilnehmer ihrer gemeinsamen Vergangenheit:

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Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35), 
Tanina (27) und Fabian (29), 
Vanessa Brahimi (29) und Richard Sternberg (30), 
Vivien (27) und Mou (27), 
Bianca Eigenfeld (24) und Joshi Josh (26), 
Rebecca Ries (31) und Gök Göker (29), 
Samira Cilingir (28) und Yasin Cilingir (35,)
Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern (40).

Sendetermine: Jeden Donnerstag eine neue Folge auf RTL+

Wer die Staffel verfolgen will, braucht Nachtschicht-Qualitäten oder starke Nerven beim Spoiler-Vermeiden. Jede neue Episode steht ab Mitternacht bereit. Der Veröffentlichungs-Rhythmus zieht sich vom 30. April bis 16. Juli 2026 durch – Woche für Woche eskaliert die Stimmung in der Villa ein Stück mehr.

Dieses feste Schema sorgt dafür, dass sich Konflikte aufbauen, Gespräche nachwirken und sich Spannungen zwischen den Ex-Partnern und den anderen Konkurrenten über Tage hinweg hochschaukeln.

Drehort Südafrika: Warum die „Villa der Verflossenen“ eine emotionale Konfliktzone ist

Gedreht wurde erneut in Südafrika, fernab vom Alltag der Kandidaten. Abgeschnitten von Familie, Freunden und gewohnten Rückzugsorten bleibt nur eines: der Ex-Partner – rund um die Uhr. Die luxuriöse Villa wird damit zum emotionalen Druckraum, in dem alte Verletzungen schneller wieder hochkochen, als den Beteiligten lieb sein kann.

Neben Gruppenspielen, in denen alle Teilnehmer das Preisgeld gemeinsam verteidigen müssen, werden immer wieder Momente eingeplant, in denen die Verflossenen gezwungen sind, Zeit zu zweit zu verbringen. Gespräche, die im echten Leben nie stattgefunden haben, lassen sich hier nicht länger vermeiden.

Das Konzept: Ex-Paare müssen funktionieren – es winken 100.000 Euro

Das Erfolgsrezept bleibt unverändert, der Kern des Formates ist ebenso simpel wie explosiv: Ehemalige Paare, deren Beziehung bereits gescheitert ist, müssen wieder als Team agieren. Neben körperlicher Stärke oder Geschicklichkeit werden vor allem Vertrauen, Kommunikation und Zusammenhalt hier zur Grundvoraussetzung – eben genau diejenigen Attribute, an deren Mangel ihre Beziehung einst gescheitert ist.

Die Paare treten in Challenges gegeneinander an. Gleichzeitig entscheiden die Mitbewohner regelmäßig, wer bleiben darf und wer die Villa verlassen muss. Am Ende kann nur ein Ex-Paar das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Eine Konstellation, die nicht nur für Spannungen innerhalb der Ex-Partner, sondern auch für taktische Allianzen und neue Konflikte zwischen den Teams sorgt. Die große Frage in jeder Staffel bleibt dabei, ob hier alte Gefühle neu aufflammen oder endgültig begraben werden.

Reality mit Wiedererkennungswert: Die fünfte Staffel bietet viel Zündstoff

„Prominent getrennt“ hat sich seit 2022 als feste Größe im Reality-Kosmos etabliert. Das Format greift das bekannte Prinzip des Zusammenlebens unter Wettbewerbsbedingungen auf – allerdings mit einer entscheidenden Zuspitzung: Hier wohnen keine funktionierenden Paare, sondern Verflossene unter einem Dach. Diese emotionale Vorbelastung sorgt regelmäßig für hitzige Diskussionen, bis dato unausgesprochene Vorwürfe und überraschende Annäherungen.

Auffällig ist in diesem Jahr, dass viele der Trennungen noch relativ frisch sind oder öffentlich und konfliktreich stattfanden. Mehrere Paare lieferten sich nach ihrer Trennung Social-Media-Auseinandersetzungen, andere trennten sich erst nach gemeinsamen Reality-Auftritten. Diese Kombination aus ungeklärten Konflikten, verletztem Stolz und Konkurrenz um das Preisgeld schafft ideale Bedingungen für Real-Life-Eskalationen. Nicht umsonst ist diese Staffel schon vor ihrem Beginn eine der meistdiskutierten.

„Prominent getrennt“ – Staffel 5 – verspricht mit acht neuen Ex-Paaren, einem bewährten Spielprinzip und der Kulisse Südafrikas sicherlich wieder eine publikumswirksame Mischung aus Herzschmerz, Ehrgeiz und Eskalationen. Wer sich am Ende zusammenraufen, und wer anschließend endgültig getrennte Wege gehen wird, entscheidet sich ab dem 30. April 2026 auf RTL+.

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