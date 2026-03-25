Home News TV-News

"Kampf der RealityAllstars": RTL2 gibt Starttermin bekannt

Realitystars-Battle

"Kampf der RealityAllstars": RTL2 gibt Starttermin bekannt

25.03.2026, 11.36 Uhr
Die erste Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" beginnt auf RTL+. Arabella Kiesbauer moderiert das Spektakel, bei dem die Zuschauer erstmals Einfluss nehmen können.
"Kampf der RealityAllstars"
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten "Kampf der RealityAllstars"-Ausgabe.  Fotoquelle: RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn

In der ersten "Allstars"-Staffel von "Kampf der Realitystars" geht es für Deutschlands Reality-Prominenz einmal mehr um 50.000 Euro. Moderatorin Arabella Kiesbauer, die im vergangenen Jahr von Cathy Hummels übernahm, begrüßt ab Mittwoch, 8. April, auf RTL+ die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder am Strand. Eine Woche später, ab 15. April, ist das Format auch auf RTLZWEI zu sehen.

Das Publikum hat in dieser Staffel erstmals eine Stimme: In einem Social-Media-Voting konnten sie entscheiden, welcher Realitystar auf eine "geheime Macht-Mission" geschickt wird. RTLZWEI verspricht: "Undercover erhält die ausgewählte Person die Chance, Informationen zu sammeln, Allianzen zu beeinflussen oder das Spiel aus dem Hintergrund zu lenken."

Diese Realitystars sind bei "Kampf der RealityAllstars" dabei

Unter den 24 Kandidatinnen und Kandidaten sind mit Sängerin Loona, Elena Miras ("Make Love, Fake Love") und Serkan Yavuz ("Prominent getrennt") gleich drei, die sich in einer der vorherigen sechs Staffeln der Show bereits den Titel "Realitystar des Jahres" sichern konnten. Auch ihre Herausforderinnen und Herausforderer haben den berüchtigten thailändischen Strand schon kennengelernt. So treten Reality-Urgesteine wie Kader Loth ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), Frédéric Prinz von Anhalt ("Die Burg"), Matthias Mangiapane ("Promi Big Brother") und Cosimo Citiolo ("Promis unter Palmen") an.

Derzeit beliebt:
>>"Daredevil: Born again" ist das Beste, was Marvel zu bieten hat
>>Mirja du Mont über ihre Dschungelcamp-Teilnahme: "War die beste Therapie"
>>"In die Hose gemacht": Deswegen wurde eine Episode von Christian Ulmens Show nicht gezeigt
>>Neuer Star auf dem ZDF-"Traumschiff": Das ist die Rolle!

Die Teilnahme von Georgina Fleur ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), Sam Dylan ("Prince Charming") und Kate Merlan ("Villa der Versuchung") verspricht schon jetzt großes Drama. Schließlich gingen die drei in der ersten Staffel "Kampf der Realitystars" im Streit auseinander.

Außerdem mit dabei sind Paco Herb ("Promi Big Brother"), Yeliz Koç ("Promi Big Brother"), Narumol ("Bauer sucht Frau") und die Tennisspielerinnen und Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger. Auch Sandy Fähse ("Berlin – Tag & Nacht"), Emmy Russ ("Couple Challenge"), Cecilia Asoro ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") und Maurice Dziwak ("Sommerhaus der Stars") wollen ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Den könnten ihnen der Schäfer Heinrich ("Bauer sucht Frau"), Sarah Knappik ("Promi Big Brother"), Gino Bormann ("Prince Charming"), Guiliana Farfalla ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") oder Elsa Latifaj ("Beauty & the Nerd") streitig machen.

Mirja du Mont über ihre Dschungelcamp-Teilnahme: "War die beste Therapie"
Mirja du Mont verließ "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bereits am zehnten Tag. Doch trotz der frühen Heimreise sieht sie die Teilnahme als Therapie gegen ihre Phobien an.
Phobie überwunden
Mirja du Mont

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Louma – Familie ist kein Kinderspiel": Start des neuen Patchworkfilms mit Marie Nasemann
ARD-Film
Louma - Familie ist kein Kinderspiel
Matthias Schweighöfer in "Das Leben der Wünsche" - Die Heimkino-Highlights
Neues auf Scheibe
"Das Leben der Wünsche"
Matthew McConaughey kämpft gegen Vorurteile in "Dallas Buyers Club"
Kampf gegen Vorurteile
"Dallas Buyers Club"
Lauren Graham über die Zeit nach "Gilmore Girls": "Du versuchst es gar nicht erst"
Schauspielerwechsel
Lauren Graham
"Deutschstunde": Darum geht's in der Literaturverfilmung auf 3sat
Parabel des Widerstands
"Deutschstunde"
Matthias Schweighöfer mit zu vielen Wünschen: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Das Leben der Wünsche"
Harald Schmidt verrät, was er über fiese "Traumschiff"-Kommentare denkt
Junge Zuschauer
Das Traumschiff: Auckland
Drei Frauen und ein Mord: Die Geheimnisse von "Imperfect Women"
Freundschaftsdrama
"Imperfect Women" | Apple TV
"Plötzlich hatte das Chaos einen Namen": Malte Zierden über seine ADHS-Diagnose
ADHS und Tierschutz
Malte Zierden im Interview
"Die Bachelors": RTL gibt die neuen Rosenkavaliere bekannt
Neue Rosenkavaliere
Die Bachelors
"Scrubs"-Comeback: Die wahre Geschichte hinter John "J.D." Dorian
Humor im Krankenhaus
"Scrubs"
Im Free-TV: Hugh Grant und Drew Barrymore treffen "Mitten ins Herz"
Musikkomödie
Mitten ins Herz
Wilde Kombi: Stefan Raab und Herbig kommentieren Länderspiel
DFB-Spiel-Übertragung
"Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli"
Tim Mälzer offenbart rührende Anekdote aus "Herbstresidenz"
Gemeinschaft stärken
Tim Mälzer
Eine Psychologin: Das ist die Ex von Christian Ulmen
Ex-Beziehungen
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
An Krebs erkrankter Barry Manilow hatte keine Symptome: "Nichts tat weh"
Gesundheitsupdate
Barry Manilow
"Herbstresidenz – Ein Jahr danach": Kritik zum Sozialexperiment mit Tim Mälzer
VOX zieht Bilanz
Herbstresidenz - Ein Jahr danach
"Marie Brand und die lange Nase": Kritik am 35. Fall mit Marielle Millowitsch
ZDF-Krimireihe
"Marie Brand und die lange Nase"
"Die 100- Was Deutschland bewegt": Ingo Zamperoni mit Bevölkerung im Austausch
ARD-Politformat
Die 100 - Was Deutschland bewegt
"Die Vordenker des Silicon Valley": So nah stehen sich Donald Trump und das autoritäre Denken
"Kulturzeit"-Reportage
Die Vordenker des Silicon Valley
"Als es merkwürdig wurde": Darum verließ Christian Ulmen plötzlich MTV
TV-Rebell statt Theologiestudent
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Christian Ulmen in pikantem Interview: „Du musst auch nicht gut stöhnen“
Einblick in seine Jugend
Christian Ulmen gab vor acht Jahren in einem Podcast einen Einblick in seine Jugend.
Anna Heiser offenbart Gesundheitsupdate: "Muss mich weiter untersuchen lassen"
Sorge um "Bauer sucht Frau"-Star
Bauer sucht Frau
Eine außergewöhnliche Freundschaft: So lernten sich Roland Kaiser und Axel Prahl kennen
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
"For All Mankind": Was wäre, wenn Raumfahrt anders gelaufen wäre?
Alternative Raumfahrtgeschichte
For All Mankind, Staffel 5
Prime Video und SAT.1 wollen Serie über Königin Silvia produzieren
Royale Liebesgeschichte
Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden
"Das war mein schlimmster Moment": Beatrice Egli über ihre Panne auf der Bühne
Bühnenerlebnisse
Beatrice Egli
Erfolgreich nach den "Rosenheim-Cops": Das ist aus den Stars geworden
Was machen sie heute?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Ina Müller über ihr Liebesleben: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
Drei packende Händlerduelle bei „Bares für Rares“: „Das gibt es nur hier!“
Ausgabe vom 24. März
Horst Lichter