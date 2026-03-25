"Kampf der RealityAllstars": RTL2 gibt Starttermin bekannt

In der ersten "Allstars"-Staffel von "Kampf der Realitystars" geht es für Deutschlands Reality-Prominenz einmal mehr um 50.000 Euro. Moderatorin Arabella Kiesbauer, die im vergangenen Jahr von Cathy Hummels übernahm, begrüßt ab Mittwoch, 8. April, auf RTL+ die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder am Strand. Eine Woche später, ab 15. April, ist das Format auch auf RTLZWEI zu sehen.

Das Publikum hat in dieser Staffel erstmals eine Stimme: In einem Social-Media-Voting konnten sie entscheiden, welcher Realitystar auf eine "geheime Macht-Mission" geschickt wird. RTLZWEI verspricht: "Undercover erhält die ausgewählte Person die Chance, Informationen zu sammeln, Allianzen zu beeinflussen oder das Spiel aus dem Hintergrund zu lenken."

Diese Realitystars sind bei "Kampf der RealityAllstars" dabei Unter den 24 Kandidatinnen und Kandidaten sind mit Sängerin Loona, Elena Miras ("Make Love, Fake Love") und Serkan Yavuz ("Prominent getrennt") gleich drei, die sich in einer der vorherigen sechs Staffeln der Show bereits den Titel "Realitystar des Jahres" sichern konnten. Auch ihre Herausforderinnen und Herausforderer haben den berüchtigten thailändischen Strand schon kennengelernt. So treten Reality-Urgesteine wie Kader Loth ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), Frédéric Prinz von Anhalt ("Die Burg"), Matthias Mangiapane ("Promi Big Brother") und Cosimo Citiolo ("Promis unter Palmen") an.

Die Teilnahme von Georgina Fleur ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"), Sam Dylan ("Prince Charming") und Kate Merlan ("Villa der Versuchung") verspricht schon jetzt großes Drama. Schließlich gingen die drei in der ersten Staffel "Kampf der Realitystars" im Streit auseinander.

Außerdem mit dabei sind Paco Herb ("Promi Big Brother"), Yeliz Koç ("Promi Big Brother"), Narumol ("Bauer sucht Frau") und die Tennisspielerinnen und Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger. Auch Sandy Fähse ("Berlin – Tag & Nacht"), Emmy Russ ("Couple Challenge"), Cecilia Asoro ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") und Maurice Dziwak ("Sommerhaus der Stars") wollen ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Den könnten ihnen der Schäfer Heinrich ("Bauer sucht Frau"), Sarah Knappik ("Promi Big Brother"), Gino Bormann ("Prince Charming"), Guiliana Farfalla ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") oder Elsa Latifaj ("Beauty & the Nerd") streitig machen.

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