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"Herbstresidenz – Ein Jahr danach": Kritik zum Sozialexperiment mit Tim Mälzer

VOX zieht Bilanz

"Herbstresidenz – Ein Jahr danach": Kritik zum Sozialexperiment mit Tim Mälzer

25.03.2026, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Der Rückblick auf die Doku-Reihe aus einem Pflegeheim versteht sich als ehrliche Zwischenbilanz: Was hat das Generationenprojekt "Herbstresidenz" wirklich bewegt? Der Beitrag verbindet Wiedersehen, persönliche Entwicklungen und neue Herausforderungen zu einer emotionalen Bestandsaufnahme.
Herbstresidenz - Ein Jahr danach
Üblicherweise kennen viele TV-Fans Tim Mälzer vor allem als Fernsehkoch. Doch er setzt sich gern auch für Sozialprojekte ein.  Fotoquelle: RTL / Guido Engels
Herbstresidenz - Ein Jahr danach
Ein engagiertes Team: André Dietz (links) und Tim Mälzer brachten in einem Pflegeheim Senioren mit jungen Menschen mit Beeinträchtigungen zusammen.  Fotoquelle: RTL / Guido Engels
Herbstresidenz - Ein Jahr danach
Der Schauspieler, Autor und Musiker André Dietz, bekannt unter anderem aus "Alles was zählt", wirkte schon im vergangenen Jahr an dem Sozialprojekt mit.  Fotoquelle: RTL / Guido Engels
Herbstresidenz - Ein Jahr danach
Im Frühjahr 2025 lief die Dokutainment-Reihe mit André Dietz (links) und Tim Mälzer (rechts).  Fotoquelle: RTL/Guido Engels

Ein Jahr nach dem viel beachteten Sozialexperiment zieht VOX Bilanz: In einer dokumentarischen Nachbetrachtung blickt der Sender in "Herbstresidenz – Ein Jahr danach" noch einmal auf die gemeinsame Arbeit in einem Caritas-Pflegeheim zurück.Tim Mälzer und André Dietz, die prominenten Köpfe, die die Dokutainment-Reihe damals trugen und weiter nach außen verkörpern, gehen dabei der Frage nach, ob ihr Generationenprojekt nachhaltige Spuren hinterlassen hat. Und das bei den beteiligten Senioren ebenso wie bei den jungen Auszubildenden.

VOX
Herbstresidenz – Ein Jahr danach
Dokumentation • 25.03.2026 • 20:15 Uhr

Im Mittelpunkt steht die Rückkehr an die Mosel und zu den Menschen, die das Projekt in der Caritas-Einrichtung, in der Senioren mit jüngeren Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenkamen, prägten. Konnten die Begegnungen zwischen Jung und Alt tatsächlich etwas verändern? Haben die Azubis neue Perspektiven gewonnen? Und wirkte die Idee der "Herbstresidenz" womöglich über das Heim hinaus inspirierend?

Tim Mälzer: "Etwas Nachhaltiges zu schaffen"

Für die Bestandsaufnahme reisen Mälzer und Dietz quer durch Deutschland, sie besuchen unter anderem Kevin, der nicht an der Mosel geblieben ist Auch Alina und Sarah, die weiterhin in einer WG leben und in der "Herbstresidenz" arbeiten, werden erneut begleitet. Jordan, der inzwischen in einer Gärtnerei tätig ist, gibt Einblick in seinen neuen Alltag.

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Neben den jungen Erwachsenen rücken auch die Seniorinnen und Senioren wieder in den Fokus. Ihr Alltag hat sich spürbar verändert: Kleine Gesten, neue Routinen und gewachsene Beziehungen zeigen, dass das Projekt mehr war als ein kurzfristiges TV-Experiment. Für Betreuerin Gabi erfüllt sich sogar ein lang gehegter Traum.

Es sei, sagt Tim Mälzer im Senderinterview, von Anfang an wichtig gewesen, hier "etwas Nachhaltiges zu schaffen". Man habe Inspiration für andere Institutionen sein wollen und nach der Ausstrahlung viel positives Feedback erhalten. "Ich könnte mit diesen Geschichten Bücher füllen." Wenn das Ergebnis eines solchen Projektes sei, dass der eine oder andere Zuschauer mal bei der Nachbarin fragt, ob er ihr beim Einkauf etwas mitbringen könne, habe man schon einen kleinen Beitrag geleistet, die Welt ein klein bisschen besser zu machen.

Herbstresidenz – Ein Jahr danach – Mi. 25.03. – VOX: 20.15 Uhr

Tim Mälzer ganz anders: So emotional ist seine neue Show
In der neuen VOX-Show "Mälzers Meisterklasse" treten zwölf Gastro-Profis gegeneinander an. Tim Mälzer und Jan Hartwig suchen den "ultimativen Charakterkoch". Der Sieger erhält 50.000 Euro und ein exklusives Mentorship.
"Mälzers Meisterklasse"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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