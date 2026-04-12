Droht Tim Mälzer nun das Karriereende? TV-Koch äußert sich

"Es ist kein Geheimnis, ich arbeite für die RTL-Gruppe, den Sender VOX", sagte Tim Mälzer im Januar im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis". In Bezug auf den Stellenabbau sowie den Kostendruck beim Medienunternehmen erklärte der "Kitchen Impossible"-Star damals: "Wir überlegen auch, intelligente Einsparungen zu machen, allerdings nicht am Produkt. Weil wenn das stattfindet, habe ich gesagt: Dann höre ich auf."

Im Interview mit der Agentur teleschau äußerte sich der 55-Jährige nun erneut zu der Problematik: Es gebe auch "Einsparungsmaßnahmen, die sinnvoll sind", räumte Mälzer ein. "Ich bin auch Unternehmer. Wenn ich in der Gastronomie anfange, schlechtere Produkte einzukaufen, wäre das falsch. Also muss ich andere Wege finden, mich wirtschaftlichen Herausforderungen zu stellen." Sollte er als Restaurantbetreiber "irgendwann nicht mehr in der Lage sein, das Produkt anzubieten, von dem ich hundertprozentig überzeugt bin, müsste ich die Bullerei wohl einstellen".

Mälzer über mögliches Karriereende: "Natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen" Realistisch sei dieses Szenario derzeit "glücklicherweise" nicht, betonte Mälzer. "Ähnlich ist es im Medialen." Mit Blick auf die breite Berichterstattung über seine Podcast-Äußerungen stellte er zudem klar: "Ich drohe nicht, ich fordere nicht, das sind laute Gedanken. Ich denke nach."

Im Vorfeld der Dreharbeiten der neuen "Kitchen Impossible"-Folgen (ab Sonntag, 12. April, bei VOX) sei innerhalb des Teams "natürlich darüber diskutiert" worden, "ob ich überhaupt noch eine Staffel mache", verriet Tim Mälzer zudem. Denn: "Ich möchte nicht zum Klischee von mir selbst werden." Er würde als 55-Jähriger "einen Riesenfehler machen", wenn er sich nicht auch mit seinem Karriereende beschäftige. "Natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen", befand der TV-Star.

Noch jedoch müssen Fans nicht auf "Kitchen Impossible"-Nachschub verzichten. Schließlich, erklärte Mälzer im Interview, habe er derzeit noch viel Freude an der Sendung: "Solange ich mit Menschen zu tun habe, liebe ich dieses Format."



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels