Diese deutschen Stars haben berühmte Eltern

Wenn ein Kind sich seine Eltern zum Vorbild nimmt, haben diese entweder sehr viel richtig gemacht – oder sie sind Schauspieler. So scheint es, wenn man einen Blick auf die deutsche Medienlandschaft wirft. Aktuell ist es etwa Maya Lauterbach, die in der neuen Episode der Krimiserie "Helen Dorn" einmal mehr zeigt, was sie kann. Nämlich mehr, als "nur" die Tochter des Kinostars Heiner Lauterbach zu sein. Sie spielt die verstörte Nichte der Hauptdarstellerin, wie immer verkörpert von Anna Loos. Und macht das sehr gut.

Über den Nachwuchs von Anna Loos wird ebenfalls noch zu reden sein. Hier ein Blick auf die bekanntesten TV-Stars, deren Eltern bereits dank Film und Fernsehen berühmt waren.

Meret Becker und Ben Becker – Rolf Becker Die beiden haben auch schon die große Leinwand erobert. Meret Becker, geboren 1969, überzeugte unter anderem in der Komödie "Kleine Haie" und in "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief". Im Fernsehen spielte sie von 2015 bis 2022 die Berliner "Tatort"-Kommissarin Nina Rubin. Ihr vier Jahre älterer Bruder Ben landete mit "Comedian Harmonists" einen großen Erfolg. Auch im Film "Werk ohne Autor" ist er zu sehen.

Beide haben den Sprung in die Filmkarriere geschafft, wie auch ihr Vater Rolf Becker. Der im Dezember 2025 verstorbene Schauspieler wirkte ab 1961 in über 200 Film- und Fernsehproduktionen mit. Bekannt war er zuletzt als Otto Stein, ehemaliger Mitarbeiter der Cafeteria in der Sachsenklinik, in der Serie "In aller Freundschaft".

Moritz Bleibtreu – Monica Bleibtreu Wie auch Ben Becker zählt auch Moritz Bleibtreu zu den größten Charakterköpfen in der TV- und Kinolandschaft. Der 1971 geborene Darsteller stammt aus einer regelrechten Schauspiel-Dynastie, die bis zu seinen Ur-Urgroßeltern zurückreicht. Mit Klassikern wie "Knockin' on Heaven's Door", "Lola rennt", "Das Experiment" oder "Lammbock" hat sich Bleibtreu auch international einen Namen gemacht. Seine Mutter Monica hatte ab 1969 in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Eine ihrer letzten Rollen vor ihrem Tod im Jahr 2009 war eine Nebenrolle im Film "Soul Kitchen" an der Seite ihres Sohnes.

Hardy Krüger jr. – Hardy Krüger Einen waschechten Hollywoodstar zum Vater hat Hardy Krüger jr., seit 2021 als Hardy Daniel Krüger unterwegs. Der Senior, 1928 geboren, drehte an der Seite von Leinwand-Legenden wie John Wayne ("Hatari!", 1961), James Stewart ("Der Flug des Phoenix", 1965) oder Richard Burton und Roger Moore ("Die Wildgänse kommen", 1977). Sein Sohn schaffte 1995 mit der ARD-Vorabendserie "Gegen den Wind" seinen Durchbruch. Ab 2006 war er 101 Folgen lang in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau" zu sehen. Der heute 57-Jährige war 2021 der männliche Protagonist in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" und wirkte im Januar 2026 in der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit.

Maya Lauterbach – Heiner Lauterbach Kaum auf der Welt, hatte die Tochter von Heiner Lauterbach und seiner Frau Victoria eine TV-Rolle: An der Seite ihres berühmten Vaters war sie 2004 das Kleinkind im Fernsehfilm "Zwei Männer und ein Baby". 2017 erklärte ihr Vater in einem Interview mit der Zeitung "Merkur": "Sie ist einfach begabt. Sie hat Talent." Er weiß, wovon er spricht: Heiner Lauterbach hat in zahlreichen Produktionen mitgespielt. Und sich mit Filmen wie "Männer" oder "Willkommen bei den Hartmanns" in der oberen Liga der deutschen Darsteller etabliert.

Maya Lauterbach hat in gemeinsamen Filmauftritten mit ihrem Vater gezeigt, was in ihr steckt. Zum Beispiel in "V8 – Du willst der Beste sein" und dem ARD-Zweiteiler "Spuren der Rache". Aktuell sind die beiden im Kinofilm "Ein fast perfekter Antrag" zu sehen.

Lilly Liefers und Lola Liefers – Jan Josef Liefers und Anna Loos Zurück zu Anna Loos und ihrer Dauer-Rolle in der Krimiserie "Helen Dorn": In der Episode "Schatten der Vergangenheit" aus dem Jahr 2018 wirkte auch Lola Liefers (geboren 2008) mit, ihre Tochter aus ihrer Ehe mit "Tatort"-Star Jan Josef Liefers. Auch Lolas sechs Jahre ältere Schwester Lilly hat Schauspiel-Erfahrung: Sie spielte unter anderem acht Episoden lang die Tochter des Hauptdarstellers in der ZDF-Krimireihe "Neben der Spur". Und hatte eine Rolle im Kinofilm "Honig im Kopf" – an der Seite ihres Vaters.

Mariele Millowitsch – Willy Millowitsch Mariele Millowitsch als Kind eines berühmten Schauspielers vorzustellen wirkt etwas seltsam, ist sie doch mit 70 Jahren längst eine Grande Dame der deutschen TV-Landschaft. Ihr Vater Willy, verstorben 1999, war als rheinischer Volksschauspieler eine echte Ikone und wirkte in mehr als 125 Filmen mit. Marieles erste größere Rolle war 1978 die einer Supermarktverkäuferin im Duisburger "Tatort". In den 1990ern schaffte sie mit der Serie "girl friends – Freundschaft mit Herz" ihren Durchbruch. Erfolgreich war sie auch mit der Comedyserie "Nikola". Seit 2008 spielt die gebürtige Kölnerin die Hauptermittlerin in der Krimireihe "Marie Brand".

Anna Maria Mühe – Ulrich Mühe Ulrich Mühe schenkte uns mit seiner Rolle als reflektierter Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler in "Das Leben der anderen" ein Stück menschelnde Kinogeschichte. Der Film wurde 2007 mit dem Oscar prämiert. Leider starb der Charakterdarsteller noch im selben Jahr im Alter von 54 Jahren. Einen festen Platz im deutschen Fernsehen hat indes seit Jahren seine Tochter Anna-Maria. Bereits 2002 hatte die heute 40-Jährige ihre erste Hauptrolle: im Film "Große Mädchen weinen nicht". Seit 2016 kennen wir sie als LKA-Zielfahnderin Nora Weiss in der ZDF-Krimiserie "Solo für Weiss".

Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht – Uwe Ochsenknecht Uwe Ochsenknecht machte sich in den 1980ern im deutschsprachigen Kino einen Namen. Zunächst 1981 mit "Das Boot", 1985 dann mit dem Film "Männer". 18 Jahre später läutete er mit seinen beiden Söhnen Wilson Gonzalez (geboren 1990) und Jimi Blue (Jahrgang 1991 ) eine "wilde" Ära ein: Gleich viermal standen die drei für die Filmreihe "die wilden Kerle" vor der Kamera. In der zweiten Verfilmung gab es auch einen Platz für Ochsenknechts Tochter Cheyenne, die 2000 zur Welt kam. Jimi Blue und Wilson Gonzalez haben sich zuletzt als Reality-TV-Stars einen Namen gemacht: Jimi nahm 2025 an der "Villa der Versuchung" teil und gewann die Show "Promi Big Brother". Wilson siegte im September 2025 ebenfalls: mit seiner Mutter Natascha in der Show "Schlag den Star" gegen Verona und San Diego Pooth.

Luna, Emma und Lilli Schweiger – Til Schweiger Von einer "wilden" Ära zu den "Schweiger-Festspielen". Til Schweiger, der unter anderem im oscarprämierten Kinofilm "Inglorious Basterds" Hollywoodluft schnupperte, produzierte ab 2005 mehrere Kinokomödien. Und häufig standen dabei seine drei Töchter Luna (geboren 1997), Lilli (geboren 1998) und Emma (geboren 2002) mit vor der Kamera. In "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" wirkten alle mit, in "Kokowääh" Luna und Emma. Letztere sind nach wie vor als Schauspielerinnen tätig, etwa in "Manta Manta – Zwoter Teil" aus dem Jahr 2023.

Stephanie Stumph – Wolfgang Stumph 50 Episoden und vier Specials zelebrierten Stephanie Stumph und ihr Vater Wolfgang gemeinsam in der Erfolgsserie "Stubbe – Von Fall zu Fall". Der mittlerweile 80-jährige "Stumpi" hatte sich zu Beginn der 1990er mit den Kinohits "Go Trabi Go" und "Go Trabi Go 2" Kultstatus erarbeitet. Seine 41-jährige Tochter ist regelmäßig in TV-Serien präsent, nicht nur mit ihrem Vater. So spielt sie 2015 die Kriminalkommissarin Annabell "Anna" Lorenz in der ZDF-Krimiserie "Der Alte".

Sophia Thomalla – Simone Thomalla Sophia Thomalla, geboren 1989 in Ost-Berlin, hat gleich zwei schauspielernde Eltern. Bekannt ist vor allem ihre Mutter Simone. Die spielte bis 2015 insgesamt 21 Folgen lang die Kommissarin Eva Saalfeld im Leipziger "Tatort". Seit 2011 kennen wir sie zudem als Dorfhelferin Katja Baumann in der Serie "Frühling". Von 1988 bis 1995 war sie mit dem Theaterdarsteller André Vetters verheiratet. Die gemeinsame Tochter Sophia spielte von 2006 bis 2009 Livia Laurenti, die Tochter des Hauptermittlers in der ARD-Serie "Commissario Laurenti". Von 2010 bis 2013 (Staffel 3 bis 6) war die heute 36-Jährige in "Der Bergdoktor" als Sprechstundenhilfe Nicole Schneider zu sehen.

Sophie Wepper – Fritz Wepper Harry Klein ist vermutlich einer der bekanntesten Ermittler in der deutschen TV-Krimi-Geschichte. An der Seite des Oberinspektors in der Krimiserie "Derrick" löste Klein, gespielt von Fritz Wepper, von 1974 bis 1998 knifflige Kriminalfälle. Weppers Tochter Sophie, geboren 1981, hatte später einige TV-Rollen an seiner Seite. Dazu zählen die Fernsehfilme "Ein Engel namens Hans-Dieter" und "Kurhotel Alpenglück". Auch in der Krimiserie "Mord in bester Gesellschaft" (2007 bis 2017) spielten die beiden Vater und Tochter. Fritz Wepper verstarb vor zwei Jahren. Sophie Wepper ist seit 2018 Mutter einer Tochter und kaum noch im Fernsehen zu sehen.