"Schlag den Star": Der Start des Duells zwischen Henning Baum und Sebastian Ströbel

In der ProSieben-Live-Show "Schlag den Star" treffen diesmal zwei bekannte TV-Größen aufeinander: Schauspieler Henning Baum und Sebastian Ströbel liefern sich ein sportlich-humorvolles Duell. Der eine ist als Ermittler aus der Kultserie "Der letzte Bulle" bekannt, der andere als Hauptdarsteller aus der ZDF-Serie "Die Bergretter". Eine gewisse Brisanz ist bei diesen Kerlen vorprogrammiert.

Schlag den Star Show • 11.04.2026 • 20:15 Uhr

Schon im Vorfeld lassen beide Kontrahenten mit verbalen Sticheleien aufhorchen. Baum gibt sich zunächst betont bescheiden und kommentiert den Gegner mit einem Augenzwinkern: "Sebastian hat mich in jugendlicher Frische und mit dem besseren Aussehen schon jetzt geschlagen. Gegen ihn wirke ich wie der alte V8 von 'Mad Max' gegen einen modernen Sportwagen mit E-Antrieb."

"Du hast die Welt nicht mehr verstanden." Ob das Understatement ernst gemeint ist, bleibt offen. Schließlich hat Baum in der Show bereits Geschichte geschrieben: 2016 hielt er zwölf Minuten lang am Boxsack durch: ein Rekordmoment der Sendung. Für eine Neuauflage zeigt er sich grundsätzlich offen, wenn auch mit Humor: "Es muss an den natürlichen Alterungsprozess angepasst werden. Ich schlage vor, wer länger auf einem Sandsack liegen kann, gewinnt."

Sebastian Ströbel zeigt sich von dieser Vorgeschichte allerdings wenig beeindruckt und kontert selbstbewusst. "Die zwölf Minuten am Boxsack werden die letzte schöne Erinnerung sein, die Henning an 'Schlag den Star' haben wird", kündigt der Schauspieler an. Und er legt mit einem Seitenhieb auf Baums Paraderolle nach: "Als 'Der letzte Bulle' bist du nach langer Zeit im Hier und Jetzt erwacht und hast die Welt nicht mehr verstanden. Genauso wirst du dich nach der Begegnung mit mir wieder fühlen."

Moderiert wird der gewiss unterhaltsame TV-Abend von Matthias Opdenhövel, während Ron Ringguth das Geschehen kommentiert. Produziert wird die Show von Brainpool.

Schlag den Star – Sa. 11.04. – ProSieben: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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