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"Schlag den Star": Der Start des Duells zwischen Henning Baum und Sebastian Ströbel

ProSieben TV-Duell

"Schlag den Star": Der Start des Duells zwischen Henning Baum und Sebastian Ströbel

11.04.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
In der Live Show treten die Serien-Stars Henning Baum und Sebastian Ströbel gegeneinander an. Und schon im Vorfeld knistert die Luft.
Schlag den Star
Sebastian Ströbel (links) und Henning Baum liefern sich schon im Vorfeld der Show ein hitziges (Verbal-)Duell.  Fotoquelle: Joyn/Becker Films
Schlag den Star
"Sebastian hat mich in jugendlicher Frische und mit dem besseren Aussehen schon jetzt geschlagen", meint Henning Baum. Doch darf man ihm wirklich über den Weg trauen?  Fotoquelle: 2020 Getty Images/Sebastian Reuter
Schlag den Star
Sebastian Ströbel will sich von der Physis seines Kontrahenten nicht einschüchtern lassen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Marc Conzelmann
Schlag den Star
Sebastian Ströbel muss in der Serie "Die Bergretter" immer wieder knifflige Stunt-Szenen mit überstehen.  Fotoquelle: 2013 Getty Images/Sean Gallup

In der ProSieben-Live-Show "Schlag den Star" treffen diesmal zwei bekannte TV-Größen aufeinander: Schauspieler Henning Baum und Sebastian Ströbel liefern sich ein sportlich-humorvolles Duell. Der eine ist als Ermittler aus der Kultserie "Der letzte Bulle" bekannt, der andere als Hauptdarsteller aus der ZDF-Serie "Die Bergretter". Eine gewisse Brisanz ist bei diesen Kerlen vorprogrammiert.

ProSieben
Schlag den Star
Show • 11.04.2026 • 20:15 Uhr

Schon im Vorfeld lassen beide Kontrahenten mit verbalen Sticheleien aufhorchen. Baum gibt sich zunächst betont bescheiden und kommentiert den Gegner mit einem Augenzwinkern: "Sebastian hat mich in jugendlicher Frische und mit dem besseren Aussehen schon jetzt geschlagen. Gegen ihn wirke ich wie der alte V8 von 'Mad Max' gegen einen modernen Sportwagen mit E-Antrieb."

"Du hast die Welt nicht mehr verstanden."

Ob das Understatement ernst gemeint ist, bleibt offen. Schließlich hat Baum in der Show bereits Geschichte geschrieben: 2016 hielt er zwölf Minuten lang am Boxsack durch: ein Rekordmoment der Sendung. Für eine Neuauflage zeigt er sich grundsätzlich offen, wenn auch mit Humor: "Es muss an den natürlichen Alterungsprozess angepasst werden. Ich schlage vor, wer länger auf einem Sandsack liegen kann, gewinnt."

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Sebastian Ströbel zeigt sich von dieser Vorgeschichte allerdings wenig beeindruckt und kontert selbstbewusst. "Die zwölf Minuten am Boxsack werden die letzte schöne Erinnerung sein, die Henning an 'Schlag den Star' haben wird", kündigt der Schauspieler an. Und er legt mit einem Seitenhieb auf Baums Paraderolle nach: "Als 'Der letzte Bulle' bist du nach langer Zeit im Hier und Jetzt erwacht und hast die Welt nicht mehr verstanden. Genauso wirst du dich nach der Begegnung mit mir wieder fühlen."

Moderiert wird der gewiss unterhaltsame TV-Abend von Matthias Opdenhövel, während Ron Ringguth das Geschehen kommentiert. Produziert wird die Show von Brainpool.

Schlag den Star – Sa. 11.04. – ProSieben: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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