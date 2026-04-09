Mario Adorf: Tod eines Filmgiganten

Mario Adorf: "Je älter ich werde, umso mehr sehne ich mich nach Mayen und der Eifel"

Mario Adorf hat seine letzte Reise angetreten. Im Alter von 95 Jahren ist der in Mayen in der Eifel groß gewordene legendäre Schauspieler in Paris verstorben. Er erfüllte mit seiner Kunst die Träume mehrerer Generationen.