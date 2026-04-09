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Mario Adorf: Tod eines Filmgiganten

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Mario Adorf: Tod eines Filmgiganten

09.04.2026, 14.18 Uhr
von Charlotte Leutloff
Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren nach kurzer Krankheit in seiner Pariser Wohnung.
Mario Adorf im Portrait in schwarz-weiß.
Mario Adorf ist im Alter von 95 Jahren gestorben.  Fotoquelle: Peter Seydel

Er war wohl einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Mario Adorf verstarb am Mittwoch, den 08. April nach einer kurzen Krankheit in seiner Wohnung. Diese Information übergab sein Management der „Bild“. Sein Manager Michael Stark soll zuvor noch bei ihm gewesen sein. Bereits in den vergangenen Jahren zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Adorfs Einfluss auf die Filmwelt

Mario Adorf wurde unter anderem durch seine Rollen in Klassikern wie „Die Blechtrommel“ bekannt. Seit den 1950ern prägte er die deutsche Filmwelt und spielte insgesamt in über 200 Produktionen mit. Adorf hinterlässt eine Lücke in der deutschen und internationalen Filmwelt. Kollegen würdigten ihn als Vorbild und Inspiration. Er beeinflusste Generationen von Schauspielern.

Seine Fähigkeiten reichten von komischen bis zu dramatischen Rollen. Diese Vielfalt machte ihn einzigartig und außerordentlich beliebt bei vielen Regisseuren. Mit Mario Adorf verliert die Filmwelt nicht nur einen großen Schauspieler, sondern eine Persönlichkeit, die das Kino über Jahrzehnte hinweg geprägt hat.

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Mario Adorf: "Je älter ich werde, umso mehr sehne ich mich nach Mayen und der Eifel"
Mario Adorf hat seine letzte Reise angetreten. Im Alter von 95 Jahren ist der in Mayen in der Eifel groß gewordene legendäre Schauspieler in Paris verstorben. Er erfüllte mit seiner Kunst die Träume mehrerer Generationen.
Ein Nachruf
Mario Adorf in blauem Pulli.

Noch mehr über Adorfs inspirierendes Leben findet ihr hier beim Merkurist Koblenz.

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