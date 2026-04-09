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"Lena Lorenz: Muttergefühle": Alle Infos zur ZDF-Serie mit Judith Hoersch

Heimatserie

"Lena Lorenz: Muttergefühle": Alle Infos zur ZDF-Serie mit Judith Hoersch

09.04.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Mit der zwölften Staffel kehrt "Lena Lorenz" zurück ins ZDF. Hebamme Lena, gespielt von Judith Hoersch, steht erneut vor emotionalen Herausforderungen zwischen Beruf und Privatleben.
"Lena Lorenz - Muttergefühle"
Mona Treutlein (Carla Hüttermann, links) hat ihre Tochter freiwillig zur Adoption freigegeben. Doch nach der Geburt ommen der jungen Frau plötzlich Zweifel. Kann Lena Lorenz (Judith Hoersch) zwischen ihr und den Adoptiveltern vermitteln?   Fotoquelle: ZDF/Walter Wehner
"Lena Lorenz - Muttergefühle"
Jan (Tom Beck) und Katina Wolff (Mina Tander, Mitte) sind ganz entzückt, als Lena Lorenz (Judith Hoersch) ihnen ihre neugeborene Adoptivtochter vorstellt.   Fotoquelle: ZDF/Jacqueline Krause-Burberg
"Lena Lorenz - Muttergefühle"
Mona Treutlein (Carla Hüttermann, links) möchte ihr ungeborenes Baby zur Adoption freigeben. Katina (Mina Tander) und Jan Wolff (Tom Beck) freuen sich als zukünftige Eltern schon sehr.  Fotoquelle: ZDF/Walter Wehner
"Lena Lorenz - Muttergefühle"
Als Michelle Mabena (Saron Degineh, links) und Rob Manzini (Seán McDonagh) ungefragt nach einer gemeinsamen Wohnung suchen, fühlt sich Lena Lorenz (Judith Hoersch) überrumpelt.   Fotoquelle: ZDF/Walter Wehner
"Lena Lorenz - Muttergefühle"
Eine Überraschungsfeier für den Überraschungsgast (von links): Vinz Huber (Michael Roll), Schorschi Striebel (Sebastian Edtbauer), Eva Lorenz (Eva Mattes), Michelle Mabena (Saron Degineh), Rob Manzini (Seán McDonagh), der kleine Luis (Samuel Gerbrich), Lena Lorenz (Judith Hoersch), Liz White (Bettina Redlich) und Bastian Pfeiffer (Raban Bieling).  Fotoquelle: ZDF/[email protected]

Was war das für ein ereignisreiches Finale, mit dem die elfte Staffel "Lena Lorenz" im Mai 2025 endete! Vor allem privat hatte die titelgebende Hebamme (Judith Hoersch) zuletzt einiges zu verkraften: Da war zunächst die Sorge um ihre Mutter Eva Lorenz (Eva Mattes). Ohne die ihr angeratene Hornhauttransplantation drohte sie binnen kürzester Zeit zu erblinden. Immerhin diese Sorge scheint im ersten Film der zwölften Staffel überwunden: "Alles wieder in Ordnung", berichtet Eva Lorenz in "Lena Lorenz – Muttergefühle" (Regie: Ulrike Hamacher, Buch: Katja Grübel, Carolin Otto) nach einem letzten Kontrolltermin nach der Operation: "Ich hab die Augen einer 50-Jährigen."

ZDF
Lena Lorenz: Muttergefühle
Drama • 09.04.2026 • 20:15 Uhr

Weniger leicht lässt sich indes die angespannte Situation zwischen Lena und ihrem Partner Rob Manzini (Seán McDonagh) lösen: Seit dem plötzlichen Auftauchen von Robs erwachsener Tochter Michelle Mabena (Saron Degineh) fühlt sich Lena zunehmend wie das fünfte Rad am Wagen. Ihr fehlt die Zweisamkeit. Robs überstürtzter Vorschlag, eine gemeinsame Wohnung zu suchen, macht die Sache nicht leichter.

Nach wie vor beliebt

Auch beruflich ist die Hebamme gefordert: Sie betreut die junge Mona Treutlein (Carla Hüttermann), die sich entschieden hat, ihre ungeborene Tochter zur Adoption freizugeben. Die zukünftigen Adoptiveltern Katina (Mina Tander) und Jan Wolff (Tom Beck) freuen sich auf das Baby. Sie begleiten Monas Schwangerschaft und unterstützen sie in jeder erdenklichen Form. Doch je näher der Geburtstermin rückt, desto mehr scheint Mona mit ihrer Entscheidung zu hadern. Kann Lena Lorenz hier vermitteln?

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Zwischen dreieinhalb und vier Millionen Menschen verfolgten die elfte Staffel "Lena Lorenz" im Frühjahr 2025. Nicht weniger erfolgreich wird voraussichtlich auch die zwölfte Staffel laufen, liefert sie doch weiter zuverlässig das, was Fans seit dem Start 2015 an der Reihe schätzen: emotionale Geschichten vor der schönen Bergkulisse im Berchtesgadener Land.

Das macht Judith Hoersch, wenn sie nicht als Lena Lorenz zu sehen ist

Wie in den vergangenen beiden Staffeln wird auch die zwölfte Staffel aus insgesamt sechs Folgen bestehen, die alle bereits ab Donnerstag, 26. März, in der ZDFmediathek zum Abruf bereitstehen. Treue Fans dürfen sich dabei auf ein regelmäßiges Wiedersehen mit einem altbekannten Gesicht freuen: Bettina Redlich schlüpft abermals in die Rolle von Evas Schwester Liz White, die schon in der Auftaktfolge überraschend aus Amerika zu Besuch nach Himmelsruh kommt.

Hauptdarstellerin Judith Hoersch ist derweil auch fernab der ZDF-Heimatserie gut beschäftigt: Ende Januar veröffentlichte sie ihren ersten Roman "Niemands Töchter". Für Juni und September sind vereinzelt Lesungen angekündigt. Für den 50. Münster-"Tatort" unter dem Arbeitstitel "Eine Frage der Zeit" stand sie zuletzt als Gaststar vor der Kamera. Der Krimi soll im Frühjahr 2027 im Ersten zu sehen sein.

Lena Lorenz: Muttergefühle – Do. 09.04. – ZDF: 20.15 Uhr

"Lena Lorenz – Vor aller Augen": Letzter Akt der Staffel
Lena Lorenz wird von einer schwangeren Influencerin zu einem außergewöhnlichen Job überredet. Doch als die Geburt live im Internet übertragen werden soll, wachsen Lenas Zweifel. Der letzte Film der Staffel sorgt für Spannung und Überraschungen.
Hebammen-Drama

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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