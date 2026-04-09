"Lena Lorenz: Muttergefühle": Alle Infos zur ZDF-Serie mit Judith Hoersch

Was war das für ein ereignisreiches Finale, mit dem die elfte Staffel "Lena Lorenz" im Mai 2025 endete! Vor allem privat hatte die titelgebende Hebamme (Judith Hoersch) zuletzt einiges zu verkraften: Da war zunächst die Sorge um ihre Mutter Eva Lorenz (Eva Mattes). Ohne die ihr angeratene Hornhauttransplantation drohte sie binnen kürzester Zeit zu erblinden. Immerhin diese Sorge scheint im ersten Film der zwölften Staffel überwunden: "Alles wieder in Ordnung", berichtet Eva Lorenz in "Lena Lorenz – Muttergefühle" (Regie: Ulrike Hamacher, Buch: Katja Grübel, Carolin Otto) nach einem letzten Kontrolltermin nach der Operation: "Ich hab die Augen einer 50-Jährigen."

Lena Lorenz: Muttergefühle Drama • 09.04.2026 • 20:15 Uhr

Weniger leicht lässt sich indes die angespannte Situation zwischen Lena und ihrem Partner Rob Manzini (Seán McDonagh) lösen: Seit dem plötzlichen Auftauchen von Robs erwachsener Tochter Michelle Mabena (Saron Degineh) fühlt sich Lena zunehmend wie das fünfte Rad am Wagen. Ihr fehlt die Zweisamkeit. Robs überstürtzter Vorschlag, eine gemeinsame Wohnung zu suchen, macht die Sache nicht leichter.

Nach wie vor beliebt Auch beruflich ist die Hebamme gefordert: Sie betreut die junge Mona Treutlein (Carla Hüttermann), die sich entschieden hat, ihre ungeborene Tochter zur Adoption freizugeben. Die zukünftigen Adoptiveltern Katina (Mina Tander) und Jan Wolff (Tom Beck) freuen sich auf das Baby. Sie begleiten Monas Schwangerschaft und unterstützen sie in jeder erdenklichen Form. Doch je näher der Geburtstermin rückt, desto mehr scheint Mona mit ihrer Entscheidung zu hadern. Kann Lena Lorenz hier vermitteln?

Zwischen dreieinhalb und vier Millionen Menschen verfolgten die elfte Staffel "Lena Lorenz" im Frühjahr 2025. Nicht weniger erfolgreich wird voraussichtlich auch die zwölfte Staffel laufen, liefert sie doch weiter zuverlässig das, was Fans seit dem Start 2015 an der Reihe schätzen: emotionale Geschichten vor der schönen Bergkulisse im Berchtesgadener Land.

Das macht Judith Hoersch, wenn sie nicht als Lena Lorenz zu sehen ist Wie in den vergangenen beiden Staffeln wird auch die zwölfte Staffel aus insgesamt sechs Folgen bestehen, die alle bereits ab Donnerstag, 26. März, in der ZDFmediathek zum Abruf bereitstehen. Treue Fans dürfen sich dabei auf ein regelmäßiges Wiedersehen mit einem altbekannten Gesicht freuen: Bettina Redlich schlüpft abermals in die Rolle von Evas Schwester Liz White, die schon in der Auftaktfolge überraschend aus Amerika zu Besuch nach Himmelsruh kommt.

Hauptdarstellerin Judith Hoersch ist derweil auch fernab der ZDF-Heimatserie gut beschäftigt: Ende Januar veröffentlichte sie ihren ersten Roman "Niemands Töchter". Für Juni und September sind vereinzelt Lesungen angekündigt. Für den 50. Münster-"Tatort" unter dem Arbeitstitel "Eine Frage der Zeit" stand sie zuletzt als Gaststar vor der Kamera. Der Krimi soll im Frühjahr 2027 im Ersten zu sehen sein.

Lena Lorenz: Muttergefühle – Do. 09.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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