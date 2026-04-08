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Tom und Bill Kaulitz schocken Fans mit Spotify-Statement

"nicht zusammengekommen"

Tom und Bill Kaulitz schocken Fans mit Spotify-Statement

08.04.2026, 12.32 Uhr
von Gianluca Reucher
Die Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz schocken ihre Fans mit der Ankündigung, dass ihr beliebter Podcast ‚Kaulitz Hills‘ endet. Doch am Ende gibt es Entwarnung: Es war nur ein Scherz.
Bill und Tom Kaulitz
Die neuen "Wetten, dass..?"-Moderatoren: Bill (links) und Tom Kaulitz.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

"Ich möchte heute erst mal mit einer traurigen Nachricht anfangen", beginnt Tom Kaulitz in der neusten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills" und verkündet gemeinsam mit seinem Bruder Bill: "Diese Folge ist die vorletzte Folge 'Kaulitz Hills'." Kommende Woche sei angeblich Schluss mit dem seit knapp fünf Jahren laufenden und sehr beliebten Podcast. Fans können allerdings beruhigt sein: Am Ende der Folge gibt es dann doch eine Entwarnung.

"Wir sind mit Spotify nicht zusammengekommen vertraglich", erzählt Tom Kaulitz zunächst aber noch die Gründe für das vermeintlich plötzliche Aus. Ob es in Zukunft einen weiteren gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill geben wird, ließ der Mann von GNTM-Chefin Heidi Klum schließlich offen: "Vielleicht finden wir uns noch mal zusammen."

Bill könne sich unterdessen offenbar auch vorstellen, unabhängig voneinander einen Podcast zu starten. "Vielleicht auch mit einem getrennten Projekt", überlegt er. Tom Kaulitz habe da schon eine Idee: "Vielleicht mache ich auch einfach meinen Fußball-Podcast jetzt mal. Einen ganz eigenen mit meinen eigenen Interessen." Bill wiederum denkt über einen "Beauty-Podcast" nach, "dass es auch mal um mich geht".

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Die beiden Tokio-Hotel-Stars bedanken sich bei ihren Fans noch für die jahrelange Unterstützung – da lässt sich am Gelächter der zwei bereits erahnen, dass sich da womöglich ein fieser Scherz erlaubt wird ...

Fans entsetzt: "Über so etwas macht man keine Witze"

"Natürlich war es nur ein Spaß", löst Tom Kaulitz am Ende der Folge auf: "April, April!" Dabei halte Bill von Aprilscherzen eigentlich nicht sonderlich viel. "Es muss schon richtig witzig sein", sagt er – und ist sich mit seinem Bruder aber immerhin einig: Ihr eigener Gag über das Podcast-Aus sei lustig genug gewesen. Tom ist ohnehin überzeugt: "Ich glaube, es hätte keiner geglaubt."

Ein Blick in die Spotify-Kommentare beweist das allerdings nicht unbedingt. So sind einige verfrühte Beiträge zu lesen, in denen entsetzt auf das vermeintliche Podcast-Ende reagiert wird. "Wie bitte??? Mal im Ernst, ich brauche diesen Podcast!", "Herz gebrochen" und "Was? Die vorletzte Folge? Das überlebe ich nicht" heißt es unter anderem.

Wal-Drama: Bill und Tom Kaulitz mit dringendem Appell
In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" zeigen sich Bill und Tom Kaulitz tief besorgt über einen gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel. Sie appellieren an die Öffentlichkeit, das Tier in Ruhe zu lassen und es von Land aus zu beobachten.
Kaulitz engagiert
Tom und Bill Kaulitz

Einen echten Schocker haben die Kaulitz-Zwillinge definitiv gelandet. "Bitte bereitet mir nie wieder so einen Herzinfarkt", meinen zahlreiche User und ein weiterer schreibt mit einem lachenden Emoji: "Boah, über so etwas macht man keine Witze".

Vor allem dadurch, dass der 1. April beim Erscheinen der Folge bereits seit einer Woche vorbei ist, haben viele Fans offenbar nicht mit einem derartigen Scherz gerechnet. "Ich dachte gerade wirklich, dass es die vorletzte Folge ist und habe fast angefangen zu weinen", lautet ein Kommentar. Ein Fan schreibt: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dieser Podcast irgendwann überhaupt enden könnte." Das tut er erst mal auf jeden Fall auch nicht. Am kommenden Mittwoch, 15. April, geht es auf Spotify ganz normal weiter mit "Kaulitz Hills" – und die letzte Folge wird das garantiert nicht sein!

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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