„Hat sich halt selbst für gut empfunden“: Ex-Kollege beleidigt Giovanni Zarrella

Rund zwei Jahrzehnte nach dem großen Bro’Sis-Hype sorgt Faiz Mangat erneut für Gesprächsstoff rund um die frühere Castingband. In einem Podcast sprach der Sänger über seinen ehemaligen Bandkollegen Giovanni Zarrella – und ließ dabei durchblicken, dass er dessen damalige Gesangsqualitäten offenbar deutlich anders einschätzt als dieser selbst.

„Giovanni hat jetzt Gott sei Dank die Karriere, die er für sich in seinem Kopf immer haben wollte“, sagte Mangat laut teleschau. Dann legte er nach: „Aber sind wir ehrlich: Damals hat er halt für keine fünf Cent gut gesungen, aber hat sich halt selbst für gut empfunden.“

So wurden Giovanni Zarrella und Faiz Mangat mit Bro’Sis berühmt Die beiden gehörten beide zur Band Bro’Sis, die 2001 aus der Castingshow „Popstars“ hervorging. Zur ursprünglichen Besetzung zählten neben Zarrella und Mangat auch Ross Antony, Hila Bronstein, Shaham Joyce und Indira Weis. Mit der Debütsingle „I Believe“ landete die Gruppe direkt auf Platz eins der deutschen Charts.

Nach dem Band-Aus 2006 verliefen die Karrieren der ehemaligen Mitglieder allerdings unterschiedlich. Giovanni Zarrella etablierte sich später alleine als Schlagersänger und Moderator. Seit 2021 präsentiert er im ZDF unter anderem die erfolgreiche „Giovanni Zarrella Show“. Faiz Mangat blieb nach Bro’Sis ebenfalls im Musik- und Unterhaltungsbereich aktiv, tritt inzwischen aber vor allem auch als Comedian in Erscheinung.

Gab es schon früher Streit bei Bro’Sis? Die neue Aussage reiht sich in frühere Berichte über Spannungen innerhalb der Band ein. Schon in der Bro’Sis-Zeit soll es Unzufriedenheit und Konflikte gegeben haben: Zarrella selbst sprach etwa im Jahr 2006 in einem Interview davon, dass mit nachlassendem Erfolg auch Neid und Vorwürfe in der Gruppe zugenommen hätten.