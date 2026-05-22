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DFB-Kader komplett: Diese 26 Spieler nimmt Julian Nagelsmann mit zur WM

WM 2026

DFB-Kader komplett: Diese 26 Spieler nimmt Julian Nagelsmann mit zur WM

22.05.2026, 10.09 Uhr
von Charlotte Leutloff
Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader bekannt gegeben. Manuel Neuer kehrt als Nummer 1 ins Tor zurück.
Der Kader der deutschen Nationalmannschaft in kleinen Bildern nebeneinander gereiht.
Der Kader der deutschen Nationalmannschaft. Unter anderem sind Manuel Neuer, Jamal Musiala und Joshua Kimmich dabei.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | dpa
Manuel Neuer hält die Meisterschale in München hoch.
Eigentlich ist Manuel Neuer nach der EM 2024 von dem DFB-Kader zurückgetreten. Jetzt kehrt der Torhüter des Rekordmeisters Bayern München als Nummer eins zurück.  Fotoquelle: picture alliance / sampics / Stefan Matzke

Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Gestern, am 21. Mai gab Bundestrainer Julian Nagelsmann den offiziellen Kader bekannt.

Diese Spieler sind dabei

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Verteidigung: Joshua Kimmich (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (FC Bayern München), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle United), Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

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Mittelfeld / Angriff: Leon Goretzka (FC Bayern München), Nadiem Amiri (Mainz 05), Kai Havertz (FC Arsenal), Jamal Musiala (FC Bayern München), Florian Wirtz (FC Liverpool), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Leroy Sane (Galatasaray Istanbul), Nick Woltemade (Newcastle United), Lennart Karl (FC Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Für weitere Nachfragen sorgte vor allem die Rückkehr von Manuel Neuer. Auf Nachfrage bestätigte Julian Nagelsmann ebenfalls, dass er die Nummer eins im Tor sein wird. Das liege unter anderem an seiner Erfahrung und seiner „Aura, die dem Spiel hilft“. Said El Mala vom 1. FC Köln habe es knapp nicht in den Kader geschafft. Torhüter Jonas Urbig vom FC Bayern München ist zwar ebenfalls nicht im Kader, reist jedoch mit in die USA, um im Training zu unterstützen.

Deutschlands Start ins Turnier

Die deutsche Elf hat ihr erstes Spiel am 14. Juni gegen Curaçao um 19 Uhr unserer Zeit. Weiter geht es am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste. Anstoß ist um 22 Uhr unserer Zeit. Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador ist am 25. Juni, ebenfalls um 22 Uhr.

Den gesamten Spielplan findet ihr hier.

Fußball-WM 2026: Das sind die Favoriten
Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – wer steht hoch im Kurs, und gehört Deutschland mit dazu? Wir stellen außerdem junge Newcomer, Taktiktrends sowie einige WM-Eckdaten vor.
WM Favoriten
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.

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