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Keine Superstars, aber Gewinner: Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere

DSDS-Legenden

Keine Superstars, aber Gewinner: Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere

07.04.2026, 12.15 Uhr
Menderes Bagci, Lorenzo Woodard alias Lorielle London, Nevio Passaro und andere DSDS-Teilnehmer haben ihre Karrieren auf unterschiedliche Weise fortgesetzt. Trotz nicht immer gewonnener Titel sind sie in der Unterhaltungsbranche erfolgreich geblieben. Hier ein Blick auf ihren Werdegang.
Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere
Ist er in Wirklichkeit der größte Star, den DSDS in 20 Jahren hervorbrachte? Kein Kandidat war - trotz mangelnden Gesangstalents - so hartnäckig wie Menderes Bagci.   Fotoquelle: RTL
Lorenzo Woodard / Lorielle London
Sie war der Hingucker der zweiten DSDS-Staffel: Lorielle London trat damals noch unter dem Namen "Lorenzo" an und sorgte durch ihr androgynes Aussehen und ihre Gestik für Aufsehen.   Fotoquelle: Peter Bischoff/Getty Images
Nevio Passaro
Nevio Passaro schaffte mit zwei Alben und diversen Singles den Sprung in die Charts, er veröffentlicht immer noch Musik.  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Christian Marquardt
Anna-Maria Zimmermann
Anna-Maria Zimmermann machte sich als Party-Schlagersängerin einen Namen und tritt bis heute auch regelmäßig am Ballermann in Mallorca auf.   Fotoquelle: Kerstin Joensson/Getty Images
Annemarie Eilfeld
Annemarie Eilfeld schaffte sich als Songwriterin für andere Künstler und als Sängerin im Schlagerbereich im Musikbusiness zu etablieren.  Fotoquelle: Ben Kriemann/Getty Images
Menowin Fröhlich
Menowin Fröhlich sorgte als Reality-TV-Kandidat für Aufsehen, etwa bei "Promi Big Brother" und im "Sommerhaus der Stars" (Bild).  Fotoquelle: TVNOW
Anna-Carina Woitschack
Anna-Carina Woitschack ist derzeit Teilnehmerin von "Let's Dance".   Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images
Joey Heindle
Joey Heindle ist bis heute als Musiker aktiv.  Fotoquelle: Kerstin Joensson/Getty Images
Shirin David
Shirin David ist heute einer der erfolgreichsten Rapperinnen des Landes.  Fotoquelle: Universal Music
Menderes
Menderes ist kein Superstar, aber ein gefragter Reality-TV-Kandidat.  Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images

Ist Menderes Bagci in Wirklichkeit der größte Star, den DSDS in über 20 Jahren hervorbrachte? Keine Kandidatin, kein Kandidat war – trotz mangelnden Gesangstalents – so hartnäckig wie der gelernte Tankwart. Für ihn zahlte sich die Teilnahme an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" letztlich aus. Und während viele Gewinnerinnen und Gewinner inzwischen vergessen sind, gibt es zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten, die den Titel "Superstar" verpassten, aber dennoch zu Stars wurden.

Lorenzo Woodard / Lorielle London

Sie war der Hingucker der zweiten DSDS-Staffel: Lorielle London trat damals noch unter dem Namen "Lorenzo" an und sorgte durch ihr androgynes Aussehen und ihre Gestik für Aufsehen. Drei Jahre später outete sie sich und führt seitdem ein Leben als Frau: Als transidente Entertainerin zog sie 2009 ins Dschungelcamp und überraschte dort mit ihrer Authentizität alle.

Nach dem Dschungelcamp gewann Londons Karriere erneut an Fahrt: Sie hatte Auftritte in diversen TV-Formaten, war etwa als Promi-Gast und Co-Moderatorin bei "Big Brother" zu sehen. Seit 2014 ist sie vom TV-Bildschirm verschwunden, auch ihr Facebook-Auftritt, auf dem sie noch regelmäßig postet, lässt keine Rückschlüsse zu, was die Entertainerin heute macht.

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Nevio Passaro

Erinnern sie sich noch an Tobias Regner? Oder an Mike Leon Grosch? Vielleicht sogar an Vanessa Jean Dedmon? Nein? Kein Wunder: Die Top-Drei der dritten Staffel verschwanden relativ schnell wieder in der Versenkung. Heimlicher Gewinner war indes der Viertplatzierte: Nevio Passaro.

Nevio Passaro schaffte mit zwei Alben und diversen Singles den Sprung in die Charts. Er veröffentlicht immer noch Musik, zuletzt erschienen 2025 mit "Motzi Mozzarella" und "Gelato" zwei neue Songs. Passaro tritt zudem bis heute mit seinen englisch-, deutsch- und italienischsprachigen Songs auf. Gemeinsam mit seiner Frau Verena hat er zwei Kinder.

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Anna-Maria Zimmermann

Noch eine Gewinnerin, die weit davon entfernt war, bei DSDS zu gewinnen: Anna-Maria Zimmermann belegte in der dritten Staffel "nur" Platz sechs. Dennoch startete sie eine bemerkenswerte Karriere: Zimmermann machte sich als Party-Schlagersängerin einen Namen und tritt bis heute auch regelmäßig am Ballermann in Mallorca auf.

Ihr bislang letztes Album "Sorgenfrei" erschien 2018 und erreichte Platz 16 in den deutschen Charts. Zuletzt war sie einer der Stargäste beim "Schlagerbooom 2024" in Kitzbühel, im März veröffentlichte sie mit "Schieß dich zum Mond" eine neue Single.

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Annemarie Eilfeld

Mit einer Riesenschlange um den Hals zu Platz drei: Annemarie Eilfeld bestand 2009 nicht nur die neu eingeführten Mutproben. Die damals 19-Jährige schaffte es auch dank freizügiger Auftritte und Streitereien mit der Jury, eine gewisse Popularität zu erlangen. Und nicht nur das.

Eilfeld schaffte es tatsächlich, sich im Musikbusiness zu etablieren. Über kleinere Achtungserfolge in den Charts (ihr letztes Album "Neugeboren" 2025 landete auf Platz 42) kam sie zwar nie hinaus, dennoch ist sie bis heute als Songwriterin für andere Künstler tätig und als Sängerin im Schlagerbereich erfolgreich. Seit April 2017 ist sie mit Tim Sandt liiert, mit dem sie im Juni 2020 gemeinsam an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" teilnahm, 2022 wurde das Paar Eltern eines Sohnes.

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Menowin Fröhlich

War es die "Bild"-Kampagne, die seinen Sieg verhinderte? Die Boulevardzeitung machte 2010 Stimmung gegen Menowin Fröhlich, der zuvor als klarer Favorit galt. Der Sänger war bereits fünf Jahre zuvor bei DSDS angetreten, war dann aber wegen einer Verhaftung (und späteren Verurteilung) wegen Körperverletzung und Betrugs ausgeschieden.

Bis heute reißen die Schlagzeilen um ihn nicht ab: Menowin Fröhlich verstieß gegen Bewährungsauflagen, wurde wegen Körperverletzung und Fahrens unter Drogeneinfluss erneut verurteilt und musste in Haft. Dazwischen sorgte der achtfache Vater als Reality-TV-Kandidat für Aufsehen, etwa bei "Promi Big Brother" und im "Sommerhaus der Stars".

Anna-Carina Woitschack

Für sie reichte es nur zu Platz acht, durch ihre Gesangleistungen fiel sie aber ohnehin nicht auf: Anna-Carina Woitschack machte 2011 mit ihrem "Zickenkrieg" gegen Nina Richel Schlagzeilen. Sie veröffentlichte zwei Schlageralben, von denen aber niemand groß Notiz nahm.

Der Erfolg sollte sich erst einstellen, als sie einen Kollegen kennenlernte: Von 2016 bis 2022 war Anna-Carina Woitschack mit Volksmusikstar Stefan Mross liiert, was ihrer Musik einen enormen Bekanntheitsschub verlieh. Ihr aktuelles, 2025 erschienenes Album "Abenteuerlust" schaffte es auf Platz sieben der deutschen Charts. Derzeit ist sie eine der Teilnehmerinnen der RTL-Promitanz-Show "Let's Dance".

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Joey Heindle

Nicht nur Super-, auch Reality-TV-Stars brachte DSDS immer wieder hervor: Joey Heindle kam 2012 nur auf Platz fünf, wurde aber im Jahr darauf zum bisher jüngsten Dschungelkönig. Doch seine Gage behielt er nicht lange: Es folgten finanzielle Forderungen von Ex-Managern, die ihn in den Ruin trieben. Aber RTL stellte ihm nicht nur einen Anwalt, sondern gab ihm auch diverse Jobs.

So arbeitete Heindle als wöchentlicher Kolumnist bei "Punkt 12". Das Mittagsmagazin zeigte auch die Vorbereitungen zu seiner Hochzeit mit Justine Dippl, 2018 zerbrach die Beziehung. Gemeinsam mit seiner neuen Partnerin, der Profi-Eiskunstläuferin Ramona Elsener, belegte er 2019 Platz zwei bei "Dancing On Ice", auch bei "Promi Big Brother" musste er sich im gleichen Jahr nur Janine Pink geschlagen geben. Auch als Musiker ist er immer noch aktiv, wenn auch eher erfolglos: Zuletzt veröffentlichte er 2025 die Single "Ich verliere die Kontrolle".

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Shirin David

Wer ist das denn? Als Shirin David 2017, damals 21 Jahre alt, zur DSDS-Jury stieß, war sie "nur" ein aufstrebender YouTube-Star, von dem der Großteil des Publikums noch nie etwas gehört hatte. Inzwischen ist sie eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands.

Ihr 2019 veröffentlichtes Debüt "Supersize" schaffte es direkt auf Platz eins der Charts und hielt sich dort insgesamt neun Wochen lang. Mit "Bitches brauchen Rap" landete sie 2021 "nur" auf Platz drei, allerdings trat sie zu dem Zeitpunkt auch gegen ABBA und Adele an. Ihr Nummer-eins-Hit "Bauch Beine Po" wurde zum offiziellen Sommerhit 2024 gekürt.

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Menderes Bagci

Nicht der erfolgreichste, aber mit Sicherheit einer der größten DSDS-Stars: 2002 begann Menderes Bagci seine Karriere bei der Castingshow. Allerdings mit einem Fehlstart, in den Recall kam er nicht. Hartnäckig kehrte er acht Staffeln lang zurück und performte die unterschiedlichsten Songs.

Obwohl er es irgendwann doch noch in den Recall schaffte (und dann wieder ausschied): Der gelernte Tankwart ist immer noch kein musikalischer Superstar, sondern tingelt als DSDS-Kultkandidat durch die Lande. Im Reality-TV etablierte er sich allerdings mit großem Erfolg: 2016 wurde Menderes Dschungelkönig.

Weitere TV-Auftritte folgten, etwa in der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" mit Partnerin Aneta Sablik. 2020 moderierte Menderes die Show "DSDS – Das große Wiedersehen", 2022 nahm er an "Promi Big Brother" teil und belegte Platz vier. 2023 veröffentlichte Menderes sein erstes Studioalbum "Sieger der Herzen".

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Anna-Carina Woitschack, bekannt aus der Schlagerszene, stellt ihr Tanztalent bei "Let's Dance" unter Beweis. Aufgewachsen in einer Puppenspielerfamilie, bereiste sie ganz Deutschland und besuchte über 400 Schulen. Ihre Wurzeln beeinflussten ihren Lebensweg und nun auch ihren Auftritt im TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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