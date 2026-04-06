„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger erlebt bei Premiere einen Schockmoment

Nach mehr als zwei Jahrzehnten verabschiedete sich Marisa Burger 2025 von ihrer Rolle als Miriam Stockl bei den „Rosenheim-Cops“. Im Herbst sollen die letzten Folgen mit ihr im ZDF zu sehen sein. Viel Zeit für eine Pause blieb der Schauspielerin aber nicht: Schon kurz nach ihrem Serienaus stieg sie mit einer Hauptrolle im Stück „Kleine Verbrechen unter Liebenden“ in ihr nächstes Projekt ein. Ausgerechnet die Premiere hielt jedoch einen Moment bereit, der für Burger alles andere als entspannt verlief.

Marisa Burger über Lampenfieber: So erlebte sie die Premiere Obwohl Marisa Burger eine erfahrene Schauspielerin ist, spielten die Nerven der 52-Jährigen bei der Theaterpremiere verrückt. "Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie an dem Tag", verriet der Ex-"Rosenheim-Cop"-Star im Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch". Bei der Generalprobe sei noch alles gutgelaufen, doch vor dem großen Publikum kam es zu Problemen. Marisa Burger wurde vom Lampenfieber gepackt. "Was ich da dann ganz extrem hab: Ich kriege einen verdammt trockenen Mund. Ich hab das Gefühl, ich hab keine Spucke mehr. Jeder Satz ist hölzern, so kommt mir das vor", beschreibt die Wahl-Österreicherin den besonderen Moment auf der Bühne. "Du hörst dich Sachen sagen, wo du denkst: Wieso sage ich das?", waren ihre Gedanken bei der Premiere.

Nach dem Schockmoment: So verlief Marisa Burgers Premiere weiter Danach sei der TV-Star "klitschnass geschwitzt gewesen". "Es sei die Hölle", gibt Marisa Burger zu. Trotz heftigem Herzschlag und Mundtrockenheit gehört die Schauspielerei dennoch zu ihrer Leidenschaft. Die Nerven würden nämlich nur in der ersten Minute auf der Bühne verrücktspielen. "Und dann ist alles gut", erklärt die 52-Jährige. So war es auch bei der Theaterpremiere in Hamburg. Nachdem Marisa Burger die brisante erste Minute überstanden hatte, wurde es ein erfolgreicher Abend. "Es lief trotzdem gut. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig. Wir hatten Spaß auf der Bühne, ich glaub, die Leute im Publikum hatten auch Spaß", zieht der ehemalige "Rosenheim-Cops"-Star ein positives Fazit.