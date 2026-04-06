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"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen": Kritik zum ZDF-Krimi

Erfolgreicher Krimi

"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen": Kritik zum ZDF-Krimi

06.04.2026, 06.15 Uhr
von Franziska Wenzlick
Das ZDF wiederholt den packenden Krimi "Nord Nord Mord: Sievers und der Traum vom Fliegen". Ein spannender Mordfall mit überraschenden Wendungen und starken Einschaltquoten.
"Nord Nord Mord - Sievers und der Traum vom Fliegen"
Tom Greiner (Anton Rubtsov, zweiter von rechts) und Mats Dreyer (Nico Rogner, rechts) behaupten gegenüber Carl Sievers (Peter Heinrich Brix, links) und Ina Behrendsen (Julia Brendler), den Toten nicht zu kennen.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly
"Nord Nord Mord - Sievers und der Traum vom Fliegen"
Tom (Anton Rubtsov) und seine Freundin Lena (Lieselotte Voß) genießen das schöne Wetter.  Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"Nord Nord Mord - Sievers und der Traum vom Fliegen"
Carl Sievers (Peter Heinrich Brix, links), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) müssen herausfinden, wer Pablo Hernandez (Iskander Madjitov) getötet hat.  Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"Nord Nord Mord - Sievers und der Traum vom Fliegen"
Alte Bekannte: Ina Behrendsen (Julia Brendler) kennt den Zeugen Mats Dreyer (Nico Rogner) sehr gut.  Fotoquelle: ZDF/Georges Pauly

Im Ersten verabschieden sich an diesem Ostermontag die Münchner Ermittler Batic und Leitmayr endgültig vom "Tatort". Der zweite und letzte Film ihres zweigeteilten Finales läuft unter dem Titel "Unvergänglich" zur besten Sendezeit. Das ZDF geht da der befreundeten öffentlich-rechtlichen Konkurrenz brav aus dem Weg und zeigt eine Wiederholung. Aber was für eine: "Sievers und der Traum vom Fliegen" aus der ungemein erfolgreichen "Nord Nord Mord"-Reihe lief erstmals Ende 2023. 8,57 Millionen Menschen sahen zu – eine stattliche Zahl.

ZDF
"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen"
Krimi • 06.04.2026 • 20:15 Uhr

Es geht in dieser ja meist eher leicht zu konsumierenden Reihe zunächst heftig zu: Bereits in den ersten Minuten des Films wird ein brutaler Mordanschlag auf den Kitesurf-Trainer Tom Greiner (Anton Rubtsov) verübt. Der ehemalige Profi-Kiter überlebt – und trotzdem liegt am nächsten Tag eine Leiche im Watt. Pablo Hernandez (Iskander Madjitov) heißt der Spanier, der nur wenige Stunden zuvor versucht hat, Tom zu erdrosseln, und nun selbst tot ist.

Neue Folgen in Arbeit

Als Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und Ina Behrendsen (Julia Brendler) den möglichen Zeugen Tom mit einem Bild des Toten konfrontieren, will er den Mann jedoch noch nie gesehen haben. Auch Pablos Angriff verschweigt er. Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) findet indes heraus, dass Tom und Pablo sich eben doch gekannt haben: Der "beste Kitesurfer auf Sylt", wie Tom von seinem Freund Mats Dreyer (Nico Rogner) angepriesen wird, soll wenige Monate zuvor einen Surfunfall in Spanien verursacht haben. Ausgerechnet Pablo habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, erklären die spanischen Behörden dem Ermittler am Telefon.

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Des Rätsels Lösung scheint auf der Hand zu liegen: Pablo wollte sich rächen – und hat im Kampf mit Tom den Kürzeren gezogen. Soweit die Theorie. Ein Glück, dass die Macher (Regie: Alex Schaad, Drehbuch: Marc Rensing, Sven Petersen und Berno Kürten) doch noch ein erzählerisches Ass im Ärmel haben und den Ermittlern in der zweiten Hälfte des Films kurzerhand eine weitere Leiche vor die Füße legen.

Ganze fünf neue Folgen der erfolgreichen Reihe sind bereits abgedreht. "Sievers und der Gesang der Wale" ist die nächste betitelt, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen" – Mo. 06.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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