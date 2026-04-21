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Wegen „Let’s Dance“-Belastung: Anna-Carina Woitschack fallen Zehnägel ab

„So hässliche Füße hatte ich noch nie“

Wegen „Let’s Dance“-Belastung: Anna-Carina Woitschack fallen Zehnägel ab

21.04.2026, 10.36 Uhr
von Julian Flimm
Anna-Carina Woitschack spricht offen über die Folgen des harten „Let’s Dance“-Trainings. Nach Show 6 schildert die Sängerin schmerzhafte Details.
Anna-Carina Woitschack schaut ernst.
Anna-Carina Woitschack hat über die körperlichen Folgen des Trainings gesprochen.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Anna-Carina Woitschack hat in der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ offen über die körperlichen Folgen des intensiven Trainings gesprochen. Nach der sechsten Liveshow erklärte die 33-jährige Schlagersängerin im Gespräch mit Bunte.de, wie sehr ihr Körper unter den Proben leidet: „Bei mir lösen sich alle Zehennägel ab. Von zehn Zehennägeln habe ich nur noch sechs oder so. Meine Füße sind total hässlich. So hässliche Füße hatte ich noch nie.“

Anna-Carina Woitschack spricht offen über Verletzungen bei „Let’s Dance“

Woitschack und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov hatten in der sechsten Show mit einem Tango zu „Beat It“ die nächste Runde erreicht. Die Ausgabe stand ganz im Zeichen von Michael Jackson. Für ihren Auftritt bekam das Paar von der Jury sogar die volle Punktzahl – ein Erfolg, mit dem Woitschack nach eigener Aussage nicht gerechnet hatte.

Hartes Training für den Tango hinterlässt deutliche Spuren

Besonders die Trainingswoche vor der Show war extrem belastend, einen freien Tag zur Regeneration gab es für Woitschack nicht. Vor allem der anspruchsvolle Tango kostete sie viel Energie: „Das Training hinterlässt Spuren“. Direkt am Samstag nach der letzten Sendung begann das Training wieder.

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Auch Tanzpartner Evgeny Vinokurov sprach über die harte Vorbereitung und machte deutlich, wie viel Einsatz hinter der starken Performance steckte. „Es lohnt sich, ein bisschen zu kämpfen und ein bisschen über die Grenzen hinauszuwachsen. Es war wirklich sehr, sehr hart“, sagte er im Interview.



Premiere bei "Let's Dance": Zuschauerin vertritt Joachim Llambi
Ein unvorhergesehener Zwischenruf aus dem Publikum setzte Joachim Llambi bei "Let's Dance" in Szene. Eine Zuschauerin durfte kurzzeitig die Rolle des Chefjurors übernehmen und überraschte mit einer Mettbrötchen-Torte zum 20. Jubiläum.
Publikumsinteraktion
Let's Dance

Volle Punktzahl für Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov

Dass „Let’s Dance“ die Prominenten körperlich an ihre Grenzen bringt, ist immer wieder Thema. In der aktuellen Staffel wurde das auch an anderer Stelle sichtbar: Schauspielerin Esther Schweins tanzte zeitweise sogar mit zwei gebrochenen Rippen, entschied sich nach ärztlichem Rat dann aber doch für den Ausstieg aus der Show.

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