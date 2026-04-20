Vom TV-Koch zum Liebesglück: Roland Trettl und seine neue Liebe

Roland Trettl ist nicht nur einer der bekanntesten deutschen TV-Köche, seit 2018 verkuppelt er auch in der Dating-Show "First Dates – Ein Tisch für Zwei" paarungswillige Singles. Das gelingt dem italienisch-deutschen Moderator mal mehr, mal weniger erfolgreich, wie das sicher auch in der neuen Staffel des Show-Ablegers "First Dates Hotel" (ab 20. April, 20.15 Uhr, VOX) der Fall sein wird. Bei Trettl selbst war das letzte erste Date offenbar sehr gut gelaufen, denn er führt seit geraumer Zeit eine glückliche Beziehung mit Miriam Höller. Wer genau ist diese bessere Hälfte des TV-Amors?

Deutschlandweite Bekanntheit erlangte Höller als eine der Schönsten hierzulande. 2010 rückte die damals 23-Jährige ins Rampenlicht, als sie um die Krone von "Germany's Next Topmodel" wetteiferte. Höller gewann die Casting-Show zwar nicht, wurde aber immerhin elfte. Und: So manchen Modelauftrag durfte sie dank GNTM an Land ziehen. Sie wurde das Kampagnengesicht des Sportartikelherstellers Reebok und schaffte es im September 2010 sogar auf das Cover des "Playboy". Die Bilder für das Männermagazin, schrieb sie noch 2022 stolz, "gehören bis heute zu meinen Lieblingsaufnahmen".

Kindheitstraum "Actionheldin" Vom Modeldasein geträumt hatte Höller als Kind allerdings nicht, sie wollte etwas viel Tafferes machen: "Ich habe als kleines Mädchen vor meinen Eltern gestanden und gesagt: 'Wenn ich mal groß bin, werde ich Actionheldin, außergewöhnliche Kräfte haben und die Menschheit vor den Bösen beschützen'", sagte Höller 2025 in einem Interview mit "Domradio". Den Traum hatte sie sich erfüllen können. Sie machte eine Ausbildung zur Stuntfrau und wurde dann auch wirklich "Actionheldin", wenn auch "nur" vor Kameras, etwa denen der RTL-Raser- und Explosionsserie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei", wo sie die Stunts ausführte.

Ihren Traumberuf Stuntfrau musste Höller aber bald aufgeben. Und damit auch manchen Lebensplan, den sie geschmiedet hatte. Gleich zwei Schicksalsschläge binnen kürzester Zeit stellten ihr Leben jäh auf den Kopf. Im Juli 2016 stürzte Höller bei einem Foto-Shooting an einem Hubschrauber hängend ab und zertrümmerte sich beide Füße. Nur sechs Wochen später – sie saß noch genesend im Rollstuhl – starb ihr Lebensgefährte, der österreichische Kunstflug-Pilot Hannes Arch, bei einem Hubschrauber-Absturz. Plötzlich stand Höller vor den Trümmern ihrer Existenz. "Innerhalb von sechs Wochen", sagte sie, "habe ich meine Gesundheit verloren, ich hatte keinen Beruf mehr, mein Lebenspartner war gestorben [...] und mein Geld war weg".

Höller: "Von jetzt auf gleich erwachsen geworden" Diese tiefste Krise in ihrem Leben verarbeitete Höller in ihrem 2025 erschienenen Buch "Das Leben ist ungerecht – und das ist gut so". Die Autobiografie gibt aber auch Zeugnis davon ab, wie der Titel schon andeutet, wie Höller diese Krise überwand. Durch die Schicksalsschläge, vor allem aber durch den Tod Archs sei sie "von jetzt auf gleich erwachsen geworden", wie sie einem Interview für "Gala" erzählte. "Ich merke bis heute, dass diese Tiefschläge, weil sie so schnell hintereinander kamen, eine Ernsthaftigkeit in mein Leben gebracht haben". Heute sehe sie sich als "starke, gereifte, souveräne Frau, die viel wertschätzender mit sich, mit den Menschen um sich herum und mit der Zeit umgeht".

Zu den Menschen "um sich herum" gehört nun auch ihr neuer Lebenspartner Roland Trettl. Die beiden sind seit Januar 2025 auch öffentlich ein Paar, doch kennengelernt hatten sie sich schon 14 Jahre früher – ausgerechnet über Höllers verstorbenen Ex-Partner. "Das ist schon verrückt, weil Roland ein Freund von Hannes war und ich ihn dadurch kennengelernt habe", sagte sie im Januar 2025 gegenüber RTL. Verrückt, doch andererseits auch "gut so", wie die 38-Jährige sicher sagen würde. Zumal beide offensichtlich im Liebesglück schweben. "Wir sind uns sehr sicher", sagte Höller, "dass wir zusammengehören und gemeinsam die Zukunft gestalten möchten."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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