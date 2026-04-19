"Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?": Alle Infos zur ZDF-Doku mit den Ehrlich Brothers

Sie begleiten uns von Anfang an und bleiben oft, wenn andere längst gegangen sind: Kaum eine Beziehung wirkt so beständig und zugleich so prägend wie jene unter Geschwistern. Doch wie sieht es eigentlich aus Sicht der Wissenschaft aus? Wie genau formt das gemeinsame Aufwachsen den Charakter? Die neue "Terra X"-Folge "Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?" geht dieser Frage auf den Grund. Gemeinsam mit den weltberühmten Magiekünstlern sucht der Psychologe Leon Windscheid nach Antworten. Der Beitrag beleuchtet, weshalb Geschwister einen so starken Einfluss auf unsere Persönlichkeitsentwicklung haben, wie sie unser Denken und Handeln formen und welche Lektionen wir durch sie lernen.

Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister? Dokumentation • 19.04.2026 • 17:15 Uhr

Dass Andreas und Chris Ehrlich hier im Mittelpunkt stehen, passt besonders gut. Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen sie als erfolgreiche Magier gemeinsam auf der Bühne und wirken dabei wie eine untrennbare Einheit. Leon Windscheid geht der Frage nach, was sie so eng verbindet und welche Rolle ihre familiäre Konstellation dabei spielt. Neben persönlichen Einblicken kommt auch die Wissenschaft zu Wort. Studien deuten darauf hin, dass Menschen mit Schwestern häufig optimistischer sind und seltener in Konflikte geraten, während Beziehungen zwischen Brüdern öfter von Spannungen geprägt sind. Worin liegen die Ursachen dafür und welche Auswirkungen hat das auf unsere mentale Gesundheit?

"Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?" ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister? – So. 19.04. – ZDF: 17.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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