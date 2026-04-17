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Krasse Veränderung: So nahm Barbara Wussow in kurzer Zeit zehn Kilo ab

Gewichtsverlust

Krasse Veränderung: So nahm Barbara Wussow in kurzer Zeit zehn Kilo ab

17.04.2026, 09.08 Uhr
von Nicole Jansen
Barbara Wussow wollte sich vor allem fitter fühlen. Dafür hielt sie sich wochenlang an einen Plan, der ihr einiges abverlangte.
Barbara Wussow in einem silbernen Kleid auf dem roten Teppich.
Vielen Fans ist es sofort aufgefallen: Auf der Gala "Ein Herz für Kinder" strahlt Barbara Wussow durch ihren Gewichtsverlust mit neuem Selbstbewusstsein.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders | AAPimages/Lueders

Als Barbara Wussow im vergangenen Dezember bei der Gala „Ein Herz für Kinder“ erschien, sorgte vor allem eines für Aufmerksamkeit: Die Schauspielerin hatte sichtbar an Gewicht verloren. Rund zehn Kilo nahm sie innerhalb kurzer Zeit ab – nicht aus Eitelkeit, sondern mit Blick auf Gesundheit und persönliches Wohlbefinden. Für die 65-Jährige stand dabei vor allem ein Ziel im Mittelpunkt: sich fitter zu fühlen und mit mehr Energie durch den Alltag zu gehen.

So hat Barbara Wussow in acht Wochen deutlich abgenommen

Um dieses neue Wohlgefühl zu erreichen, hielt sich Barbara Wussow acht Wochen lang konsequent an einen strikten Ernährungsplan, der ihr einiges an Disziplin abverlangte. Ihr Tagesmenü war dabei bewusst schlicht gehalten. „Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends – nichts“, schilderte sie im Interview.

Die eigentliche Herausforderung lag jedoch im Alltag: Parallel dazu kochte sie täglich ganz normal für ihre Familie. „Natürlich habe ich für alle ganz normal gekocht“, sagte sie – selbst blieb sie dennoch standhaft und ließ die Speisen unberührt. Gleichzeitig weiß Wussow, dass auch der disziplinierteste Plan nicht immer ohne Ausnahmen auskommt. Während der Dreharbeiten für das Das Traumschiff habe sie sich bewusst etwas gegönnt. „Das Essen ist einfach zu gut, da hat man keine Chance“, räumte sie schmunzelnd ein.

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Barbara Wussow begeistert bei Gala mit Sohn Nikolaus an ihrer Seite

Bei der Spendengala in Berlin erschien Wussow nicht allein: An ihrer Seite zeigte sich Sohn Nikolaus Fortell (28), der als Zauberkünstler arbeitet und seiner berühmten Mutter sichtlich zugetan ist. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis – unsere ganze Familie. Wir lieben uns einfach“, sagte er. Seit 1990 ist Barbara Wussow mit dem Schauspieler Albert Fortell verheiratet; gemeinsam haben sie neben Nikolaus noch Tochter Johanna (21).



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