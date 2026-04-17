"Praxis mit Meerblick – Der Dickkopf": Kritik zur ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn

Im 28. Film der ARD Degeto Reihe "Praxis mit Meerblick" kämpft Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) mit einem uneinsichtigen Patienten: Ole Feet (Marc Zwinz) möchte sich trotz starker Schmerzen nicht in der Klinik untersuchen lassen. Derweil steht Noras Sohn Kai (Lukas Zumbrock) merkwürdig unter Druck ...

Praxis mit Meerblick – Der Dickkopf Drama • 17.04.2026 • 20:15 Uhr

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) ist auch an freien Tagen immer im Dienst: Nach einer morgendlichen Jogging-Runde mit ihrer Schwester Franziska Jäger (Tina Amon Amonsen) trifft die Rügenärztin am Strand auf einen Notfallpatienten. Imbissbesitzer Ole Feet (Marc Zwinz) klagt über starke Rückenschmerzen und Bewegungseinschränkungen. Die Schmerzen kann Nora zwar mit einer Spritze lindern, die Ursache der Beschwerden allerdings muss bei einem MRT abgeklärt werden. Der finanziell angeschlagene Patient möchte davon allerdings nichts wissen: Der bevorstehende Konzertabend in seinem Lokal soll endlich wieder Geld in die Kasse spielen! "Der Dickkopf" heißt entsprechend der zweite neue Film der ARD Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" unter Regie von Franziska Hörisch (Buch: Marcus Hertneck).

Stur verhält sich allerdings auch Noras Sohn Kai Kaminski (Lukas Zumbrock): Gemeinsam mit seiner Verlobten Sophie Trafeur (Maxine Kazis) wollte er auf Rügen eigentlich einen entspannten Familienurlaub verbringen. Doch stattdessen steht Kai merkwürdig unter Druck. Als die Kombüse in Oles Imbiss dann auch noch in Flammen steht, ist das Chaos perfekt. Wird Nora bei allem die Nerven behalten?

So geht's mit "Praxis mit Meerblick" weiter Der 28. Film knüpft nahtlos an das langjährige Erfolgsrezept der seit 2017 bestehenden "Freitag im Ersten"-Reihe an: Neben den sommerlichen Aufnahmen der deutschen Ferieninsel Rügen sind es abermals vor allem die Marotten und Eigenheiten der bisweilen liebenswürdig skurrilen Figuren, die den Film sympathisch und unterhaltsam machen.

Am Freitag, 24. April, setzt das Erste die Reihe mit dem 29. Film "Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest" fort. Es folgen die Filme "Praxis mit Meerblick – Leinen los" am Freitag, 1. Mai, und "Praxis mit Meerblick: Treffer ins Glück" am Freitag, 8. Mai, jeweils um 20.15 Uhr.

In der ARD Mediathek steht "Praxis mit Meerblick – Der Dickkopf" bereits ab Mittwoch, 8. April, zum Abruf bereit.

Praxis mit Meerblick – Der Dickkopf – Fr. 17.04. – ARD: 20.15 Uhr

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