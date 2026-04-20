"G20": Darum geht's im Thriller mit Oscar-Preisträgerin Viola Davis
Ein G20-Gipfel nimmt für die US-Präsidentin Danielle Sutton (Oscar-Preisträgerin Viola Davis, "Fences") im Thriller "G20" (2025) eine unschöne Wendung: Die Veranstaltung in Kapstadt wird von Terroristen gestürmt. Die einflussreichsten Staatsoberhäupter der Welt werden von der Terrororganisation als Geiseln genommen: "Mit dem Projekt Deep Fake zwingen wir die Weltmärkte zu einem Neuanfang", erklärt deren Anführer Rutledge (Antony Starr). Patricia Riggen führte Regie bei diesem actionreichen US-Film, der vor einem Jahr bei Prime erschien und nun im ZDF als Free-TV-Premiere zu sehen ist.
Die ohnehin schon lebensbedrohliche Situation erreicht im Film eine weitere Eskalationsstufe, als auch Suttons Familie, ihr Ehemann Derek (Anthony Anderson) sowie die zwei gemeinsamen Kinder Serena (Marsai Martin) und Demtrius (Christopher Farrar), in Gefahr geraten. Nun setzt die Spitzenpolitikerin alles daran, ihre Lieben zu retten. Das Drehbuch stammt von Caitlin Parrish ("Supergirl", "Twilight of the Gods") und den Brüdern Logan und Noah Miller ("White Boy Rick").
G20 – Mo. 20.04. – ZDF: 20.15 Uhr
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH