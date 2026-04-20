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"G20": Darum geht's im Thriller mit Oscar-Preisträgerin Viola Davis

Was sich lohnt

"G20": Darum geht's im Thriller mit Oscar-Preisträgerin Viola Davis

20.04.2026, 06.00 Uhr
von Tom Ruder
Der actiongeladene Thriller "G20" zeigt die dramatische Eskalation eines G20-Gipfels, bei dem die US-Präsidentin, gespielt von Viola Davis, und ihre Familie in Lebensgefahr geraten.
G20
Viola Davis spielt in dem Actionfilm "G20" eine US-Präsidentin, die im Angesicht des Terrorismus selbst recht entschlossen auftritt.  Fotoquelle: ZDF/Ilze Kitshoff
G20
US-Präsidentin Danielle Sutton (Viola Davis) ist den Terroristen auf der Spur.  Fotoquelle: ZDF/Ilze Kitshoff
G20
US-Präsidentin Danielle Sutton (Viola Davis) will dem angeschossenen Agenten Ruiz (Ramón Rodríguez) helfen.  Fotoquelle: ZDF/Ilze Kitshoff
G20
US-Präsidentin Danielle Sutton (Viola Davis) wendet sich bei einer Pressekonferenz an die Journalisten.  Fotoquelle: ZDF/Ilze Kitshoff

Ein G20-Gipfel nimmt für die US-Präsidentin Danielle Sutton (Oscar-Preisträgerin Viola Davis, "Fences") im Thriller "G20" (2025) eine unschöne Wendung: Die Veranstaltung in Kapstadt wird von Terroristen gestürmt. Die einflussreichsten Staatsoberhäupter der Welt werden von der Terrororganisation als Geiseln genommen: "Mit dem Projekt Deep Fake zwingen wir die Weltmärkte zu einem Neuanfang", erklärt deren Anführer Rutledge (Antony Starr). Patricia Riggen führte Regie bei diesem actionreichen US-Film, der vor einem Jahr bei Prime erschien und nun im ZDF als Free-TV-Premiere zu sehen ist.

ZDF
G20
Actionthriller

Die ohnehin schon lebensbedrohliche Situation erreicht im Film eine weitere Eskalationsstufe, als auch Suttons Familie, ihr Ehemann Derek (Anthony Anderson) sowie die zwei gemeinsamen Kinder Serena (Marsai Martin) und Demtrius (Christopher Farrar), in Gefahr geraten. Nun setzt die Spitzenpolitikerin alles daran, ihre Lieben zu retten. Das Drehbuch stammt von Caitlin Parrish ("Supergirl", "Twilight of the Gods") und den Brüdern Logan und Noah Miller ("White Boy Rick").

G20 – Mo. 20.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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