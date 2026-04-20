"G20": Darum geht's im Thriller mit Oscar-Preisträgerin Viola Davis

Ein G20-Gipfel nimmt für die US-Präsidentin Danielle Sutton (Oscar-Preisträgerin Viola Davis, "Fences") im Thriller "G20" (2025) eine unschöne Wendung: Die Veranstaltung in Kapstadt wird von Terroristen gestürmt. Die einflussreichsten Staatsoberhäupter der Welt werden von der Terrororganisation als Geiseln genommen: "Mit dem Projekt Deep Fake zwingen wir die Weltmärkte zu einem Neuanfang", erklärt deren Anführer Rutledge (Antony Starr). Patricia Riggen führte Regie bei diesem actionreichen US-Film, der vor einem Jahr bei Prime erschien und nun im ZDF als Free-TV-Premiere zu sehen ist.