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40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der Auftakt-Sendung

Jubiläumsshow

40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der Auftakt-Sendung

20.04.2026, 14.36 Uhr
von Alina Altendorf
Der „ZDF-Fernsehgarten“ feiert 40-jähriges Jubiläum. Am 10. Mai steigt die Party mit grandiosen Gästen aus der Fernseh- und Musikwelt, wieder moderiert von Andrea Kiewel (60).
voXXclub in der TV Show "ZDF-Fernsehgarten - Oktoberfest" auf dem Mainzer Lerchenberg.
Die ersten Gäste der neuen Staffel des „ZDF-Fernsehgartens“ sind bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Seit 1986 wird jeden Sommer auf der großen ZDF-Fernsehgarten-Bühne getanzt und gesungen. Und das bedeutet, der „Fernsehgarten“ wird 40! Mit einer wilden Mischung aus Pop, Schlager, Tanz, Kochshow und kuriosen Talenten begeistert er ein Millionenpublikum. Durch das bunte Programm wird auch 2026 wieder Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel führen. Los geht’s mit der Jubiläumsshow am 10. Mai 2026 um 12:00 Uhr im ZDF.

Der „ZDF-Fernsehgarten“ – ein Quotengarant

Der „Fernsehgarten“ sorgte im vergangenen Jahr für Traumquoten. Ganze sechsmal lagen diese bei über 20 % in der relevanten Zielgruppe. Im Schnitt entspricht das rund 1,7 Millionen Zuschauenden pro Sendung.

Wer das Spektakel live erleben möchte, muss schnell sein. Die Tickets, die sich seit dem 2. März im Verkauf befinden, sind fast ausverkauft. Sitz- und Tischplätze sind bereits alle vergriffen, es gibt nur noch wenige Stehplätze zu erwerben. Das zeigt, wie beliebt die Sonntagsshow beim Publikum ist.

Derzeit beliebt:
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Diese Stars sind bei der ZDF-Jubiläumsshow dabei

Vor allem Schlagerfans werden voll auf ihre Kosten kommen. Peggy March (78) und Beatrice Egli (37) werden live auf der „Fernsehgarten“-Bühne performen. Zu ihnen gesellen sich Vanessa Mai (33), Marti Fischer (35) und die Band Deine Freunde.

„Mein Schwachpunkt“: Andrea Kiewel wird persönlich – und spricht über harte Zeit
Im „Fernsehgarten“ wirkt Andrea Kiewel meist unbeschwert. Jetzt gewährt die Moderatorin seltene Einblicke in ihren Alltag in Tel Aviv.
Ihr Leben in Tel Aviv
Andrea Kiewel spricht über ihre Schwäche, die sie nun überwunden hat.

Hugo Egon Balder mit seiner Band Bad Falling Bostel wird etwas Rock ins Publikum streuen und Stereoact wird zusammen mit Lena Marie Engel eine Prise Party-Pop untermischen. Mit von der Partie sind auch Moderatorin Palina Rojinski (40) und das Influencer-Duo Twins on Ice. Wir sind gespannt, was sie zum Besten geben werden.

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