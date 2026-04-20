Schock nach "Sing meinen Song": Alina Süggeler erleidet Hirnblutung

Als Frontfrau der Deutschpop-Band Frida Gold wurde sie bekannt, aktuell ist Alina Süggeler solo bei "Sing meinen Song" zu sehen. Wie die Sängerin nun bei Instagram offenbarte, veränderte eine Hirnblutung nach den Dreharbeiten zum VOX-Format ihr Leben jedoch schlagartig.

Eigentlich, schreibt Alina Süggeler auf Instagram, hatten die "Sing meinen Song"-Dreharbeiten in Südafrika "eine super besondere Dynamik". Die Sängerin der Band Frida Gold habe die Aufzeichnungen als einen "geschützten Raum für echte Begegnung und intensiven Austausch" erlebt. Die Möglichkeit, "das Erlebte zu verarbeiten und nachklingen zu lassen", wurde der 40-Jährigen jedoch genommen, wie sie in dem Beitrag schildert: "Wenige Tage nach Rückkehr hatte ich eine Hirnblutung – Subarachnoidalblutung."

Süggeler erklärt: "Dieser Vorfall, der mich für drei Wochen ans Intensivbett und Krankenhaus gebunden hat, hat nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert." So habe das Jahr der Popgruppe "stürmisch begonnen", unter anderem mit einer Tour, Videodrehs und der "Sing meinen Song"-Aufzeichnung. All dies sei "sehr bewegend, fordernd, aber auch maximal beflügelnd" gewesen, findet die Musikerin.

Alina Süggeler ist "dankbar, dass es diese Zeit gab" Sie sei "dankbar, dass es diese Zeit gab". Gleichzeitig habe sich ihr Blick auf ihr Leben verändert. "Nichts davon ist abgeschlossen, sondern wirkt weiter, in mir und rund um meinen Platz in diesem Leben." Die Frida-Gold-Frontfrau "nehme die Tage, wie sie kommen, und begegne mir und meinem Körper dort, wo wir gerade stehen". Auf mehreren Bildern, die Süggeler auf dem Frida-Gold-Instagramkanal veröffentlicht hat, ist sie mal im Krankenhaus, mal mit Freunde und Familien und mal bei einem Strandbesuch zu sehen.

Im VOX-Format (immer dienstags, 20.15 Uhr) steht Alina Süggeler seit Kurzem an der Seite von Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella, Singer-Songwriter und "Sing meinen Song"-Wiederkehrer Mark Forster, Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias "Deine Cousine", Rock-Sänger Der Graf von "Unheilig" sowie Schlager-Rapper Tream vor der Kamera. Moderiert wird die 13. Staffel des "Tauschkonzerts" abermals von Johannes Oerding.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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