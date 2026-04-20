Home News Star-News

Schock nach "Sing meinen Song": Alina Süggeler erleidet Hirnblutung

Schicksalsschlag

Schock nach "Sing meinen Song": Alina Süggeler erleidet Hirnblutung

20.04.2026, 11.53 Uhr
von Franziska Wenzlick
Alina Süggeler, bekannt als Frontfrau von Frida Gold, offenbart auf Instagram, dass eine Hirnblutung nach den Dreharbeiten zu "Sing meinen Song" ihr Leben dramatisch veränderte.
Alina Süggeler
Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler erlitt nach den Dreharbeiten zu "Sing meinen Song" eine Hirnblutung.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Als Frontfrau der Deutschpop-Band Frida Gold wurde sie bekannt, aktuell ist Alina Süggeler solo bei "Sing meinen Song" zu sehen. Wie die Sängerin nun bei Instagram offenbarte, veränderte eine Hirnblutung nach den Dreharbeiten zum VOX-Format ihr Leben jedoch schlagartig.

Eigentlich, schreibt Alina Süggeler auf Instagram, hatten die "Sing meinen Song"-Dreharbeiten in Südafrika "eine super besondere Dynamik". Die Sängerin der Band Frida Gold habe die Aufzeichnungen als einen "geschützten Raum für echte Begegnung und intensiven Austausch" erlebt. Die Möglichkeit, "das Erlebte zu verarbeiten und nachklingen zu lassen", wurde der 40-Jährigen jedoch genommen, wie sie in dem Beitrag schildert: "Wenige Tage nach Rückkehr hatte ich eine Hirnblutung – Subarachnoidalblutung."

Süggeler erklärt: "Dieser Vorfall, der mich für drei Wochen ans Intensivbett und Krankenhaus gebunden hat, hat nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert." So habe das Jahr der Popgruppe "stürmisch begonnen", unter anderem mit einer Tour, Videodrehs und der "Sing meinen Song"-Aufzeichnung. All dies sei "sehr bewegend, fordernd, aber auch maximal beflügelnd" gewesen, findet die Musikerin.

Derzeit beliebt:
>>ZDF äußert sich: Wird nun die „Helene Fischer Show“ gestrichen?
>>Trailer zeigt: So sieht verstorbener Val Kilmer als KI-Version in neuem Kinofilm aus
>>Vom TV-Koch zum Liebesglück: Roland Trettl und seine neue Liebe
>>Nur 1% Überlebenschance: Sharon Stone mit bewegendem Interview über ihre Hirnblutung

Alina Süggeler ist "dankbar, dass es diese Zeit gab"

Sie sei "dankbar, dass es diese Zeit gab". Gleichzeitig habe sich ihr Blick auf ihr Leben verändert. "Nichts davon ist abgeschlossen, sondern wirkt weiter, in mir und rund um meinen Platz in diesem Leben." Die Frida-Gold-Frontfrau "nehme die Tage, wie sie kommen, und begegne mir und meinem Körper dort, wo wir gerade stehen". Auf mehreren Bildern, die Süggeler auf dem Frida-Gold-Instagramkanal veröffentlicht hat, ist sie mal im Krankenhaus, mal mit Freunde und Familien und mal bei einem Strandbesuch zu sehen.

Im VOX-Format (immer dienstags, 20.15 Uhr) steht Alina Süggeler seit Kurzem an der Seite von Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella, Singer-Songwriter und "Sing meinen Song"-Wiederkehrer Mark Forster, Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias "Deine Cousine", Rock-Sänger Der Graf von "Unheilig" sowie Schlager-Rapper Tream vor der Kamera. Moderiert wird die 13. Staffel des "Tauschkonzerts" abermals von Johannes Oerding.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Unerwartet: Dieter Bohlen stichelt bei DSDS plötzlich gegen Thomas Anders
Bei DSDS sorgte Dieter Bohlen diesmal nicht nur mit Jurykritik für Aufsehen. Eine Bemerkung von ihm rückte plötzlich auch Thomas Anders wieder in den Fokus.
Ehemaliges Duo
Dieter Bohlen lacht und hält eine Faust hoch.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Sing meinen Song - Das Tauschkonzert

Das könnte dich auch interessieren

"Für immer jung – Die Jagd nach dem perfekten Körper": Darum geht's in der Reportage bei VOX
Schönheitswahn
Für immer jung - Die Jagd nach dem perfekten Körper
"Ich dachte, ich flieg sowieso raus": Giovanni Zarrella spricht in Podcast über Bro'Sis-Casting
Karrierestart
Giovanni Zarrella
Nach Filter-Spott: Dieter Bohlen schiebt DSDS-Panne auf Mitarbeiter
„wie ein Geist aus der Flasche“
Dieter Bohlen schaut ernst.
Patrice Aminati meldet sich bei ihren Fans: "Ich möchte einfach gerne weiterleben"
Kampfgeist
Patrice Aminati
Kaum wiederzuerkennen: Dschungelcamp-Star Ariel mit neuem Look
Ariels neue Frisur
Dschungelcamp
Erster Trailer zur "Harry Potter"-Serie: Das ist der Starttermin
Harry Potter Streaming
Dominic McLaughlin als Harry Potter
Sky überrascht mit neuer Sendung: Ralf Schumacher feiert seine Hochzeit im Fernsehen
TV-Dokumentation
Ralf Schumacher
"Nicht ausreichend bedacht": Sarah Engels bittet nach gelöschtem Video um Entschuldigung
Öffentliche Entschuldigung
Sarah Engels
"War noch nie in meinem Leben so traurig": Anna-Maria Ferchichi spricht über Beziehungskrise
Ehekrise überwunden
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
"Sing meinen Song – Das Tauschkonzert": Alle Infos zur ZDF-Show
Musikalischer Tausch
Sing meinen Song
Liam Neeson: Actionheld mit Selbstzweifeln
Selbstkritik
Liam Neeson
Prince: Zehn Jahre nach seinem Tod - Eine Legende bleibt unvergessen
Musikgenie Prince
Prince
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme): Darum geht's in der TV-Show mit Joko und Klaas
Joko und Klaas unterwegs
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Unerwartet: Dieter Bohlen stichelt bei DSDS plötzlich gegen Thomas Anders
Ehemaliges Duo
Dieter Bohlen lacht und hält eine Faust hoch.
Meisterwerk, das Oscar-Geschichte schrieb: "Parasite" im Free-TV
Oscar-Sensation
"Parasite"
Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Tochter Sophia vielleicht nicht
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Oliver Welke: Vom Wurstmodel zur TV-Ikone - Sein ungewöhnlicher Aufstieg
Karriereweg
heute-show
"Vergessenes Wissen (1): Die Schätze der Natur": Kritik zur ZDF-Doku
Nachhaltigkeit der Ahnen
Vergessenes Wissen (1): Die Schätze der Natur
Charlize Therons Mutter erschoss ihren Vater: "Hat mir das Leben gerettet"
Familientragödie
Charlize Theron
"Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler": Darum geht's in der Reportage
Deutschlands Gärten
Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler
"ARD History: Honeckers Traum aus Marmor und Asbest": Reportage übers umstrittene Bauwerk
Volkspalast-Debatte
Palast der Republik - Honeckers Traum aus Marmor und Asbest
"Lebenslinien: Der Großfeuerwerker – Mehr als Schall und Rauch": Darum geht's im Film
Ein Leben in Flammen
Lebenslinien: Der Großfeuerwerker
"Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Philipp Amthor": Was steckt hinter der Fassade?
Porträt eines Politikers
Philipp Amthor
"G20": Darum geht's im Thriller mit Oscar-Preisträgerin Viola Davis
Was sich lohnt
G20
"Im Grunde Mord – Blutsbande": Darum geht's in der neuen ZDF-Krimireihe
Familiendrama
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
"Das bist du?": Weltstar holt Shania Geiss auf die Bühne – da kommen Mutter Carmen die Tränen
Emotionales Wiedersehen
Davina & Shania - We love Monaco"
"Tatort: Innere Angelegenheiten": Darum geht's im ARD-Krimi
Spannung in der Nacht
Tatort: Innere Angelegenheiten
"Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?": Alle Infos zur ZDF-Doku mit den Ehrlich Brothers
Geschwisterdynamik
Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?
"Parasite": Alle Infos zum Oscar-prämierten Film in der ARD
Oscar-Hit im TV
"Parasite"
"Neuer Wind im Alten Land: Der Wolf": Alle Infos zur ZDF-Reihe mit Felicitas Woll
Wolfsdebatte
"Neuer Wind im Alten Land - Der Wolf"