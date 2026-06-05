Home News TV-News

Hohe Kosten, harter Druck: Wie sicher ist der ZDF-„Fernsehgarten“?

Weniger Live-Unterhaltung

Hohe Kosten, harter Druck: Wie sicher ist der ZDF-„Fernsehgarten“?

05.06.2026, 11.54 Uhr
von Pamela Haridi
Der ZDF-„Fernsehgarten“ gilt als feste Größe im Sommerprogramm. Doch steigende Kosten und wachsender Spardruck werfen neue Fragen zur Zukunft der Kultshow auf.
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist für viele Zuschauer seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Sommerprogramms. Doch seit bekannt wurde, dass die ARD „Immer wieder sonntags“ nach der Saison 2026 beendet, rücken auch andere große Sonntagsshows wieder stärker in den Fokus. Besonders Andrea Kiewels Kultformat vom Mainzer Lerchenberg steht dabei schnell im Mittelpunkt. Denn obwohl der „Fernsehgarten“ weiter fest im ZDF-Programm verankert ist, stellen sich neue Fragen: Wie krisenfest ist eine traditionsreiche Live-Show noch, wenn Kosten steigen, Sehgewohnheiten sich verändern und der Spardruck wächst?

ZDF-„Fernsehgarten“ unter Druck: Warum jetzt über die Zukunft gesprochen wird

Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist mehr als nur eine leichte Unterhaltungsshow am Sonntagvormittag. Das Format läuft seit 1986 im ZDF und hat sich über die Jahre zu einer Art Kultmarke entwickelt, die vor einem Live-Publikum jedes Sommerwochenende mit Musik, Show und guter Laune prägt. Seit 2009 steht Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) im Zentrum der Sendung, und ihre lockere, oft sehr direkte Moderation ist längst Teil des Erfolgsrezeptes geworden. Gerade diese Mischung aus Verlässlichkeit, Nostalgie und kalkulierter Leichtigkeit macht den „Fernsehgarten“ für viele Zuschauer zu einer festen Fernsehroutine.

Doch genau diese Langzeit-Präsenz muss sich heutzutage neuen Herausforderungen stellen. Was früher als sichere TV-Institution galt, wird inzwischen immer häufiger auf Effizienz, Reichweite und Wirtschaftlichkeit geprüft. In Zeiten, in denen Sender Budgets stärker kontrollieren und lineares Fernsehen insgesamt unter Druck steht, reicht offenbar Tradition alleine nicht mehr als Argument für den Fortbestand aus. Eine Sendung muss heute nicht nur bekannt sein, sondern auch wirtschaftlich und medial ihren Platz rechtfertigen.

Derzeit beliebt:
>>Vom DDR-Sport zum „Fernsehgarten“: Andrea Kiewels bewegte Karriere
>>Carmen Geiss mit frechem Schlafzimmer-Kommentar: "Dass ich das in meinem Alter noch erleben darf"
>>"Ich will hier nicht sterben!": RTL-Hofdame wird auf dem Klo von Schlange überrascht
>>Ärger um ZDF-„Fernsehgarten“: Zuschauer kritisieren Preise, Pannen und Programm

Aus von „Immer wieder sonntags“: Was es für den „Fernsehgarten“ bedeutet

Der eigentliche Auslöser für die aktuelle Nervosität im Schlager- und TV-Umfeld ist das Ende von „Immer wieder sonntags“ in der ARD. Dass der SWR die Sendung nach über 30 Jahren eingestellt hat, wurde vielerorts als Warnsignal verstanden, denn wenn selbst ein so fest etabliertes Format nicht mehr vor dem Rotstift gefeit ist, stellt sich konsequenterweise die Frage, wie sicher andere Sonntagsshows noch sind. Auf dieser Entwicklung beruht die neue Aufmerksamkeit in Richtung des „Fernsehgartens“.

Aktuell gibt es bezogen auf den ZDF-„Fernsehgarten“ keine bestätigten Absetzungspläne. Im Gegenteil, das Format wird weiterhin produziert und bleibt im Senderumfeld ein wichtiger Publikumsmagnet. Die Diskussion ist dennoch nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn auch der „Fernsehgarten“ befindet sich inmitten eines Spannungsfeldes aus veränderten Sehgewohnheiten, steigenden Kosten und der Frage, wie lange noch sich aufwendige Live-Unterhaltung in ihrer vertrauten Form realisieren lässt.

Hohe Kosten beim ZDF-„Fernsehgarten“: Warum die Live-Show so teuer ist

Ein zentraler Punkt in der aktuellen Diskussion sind die Produktionskosten. Live-Unterhaltung ist teuer, und das gilt erst recht für ein Format wie den „Fernsehgarten“, dessen Charme von Bühne, Technik, Gästen, Publikum und regelmäßigen Außenaufzeichnungen lebt. Hinzu kommen steigende Preise in fast allen Bereichen der Produktion, was auch die Budgets etablierter Sendungen stärker belastet.

Berichte über höhere Ticketpreise zeigen zudem, dass auch beim „Fernsehgarten“ wirtschaftlich nachgesteuert wird. Diese Tatsache an sich muss nicht zwingend ein Problem darstellen, es ist wohl aber ein klarer Hinweis darauf, dass der Sender sehr genau auf Aufwand und Ertrag achtet. Selbst ein Format, das lange Zeit als unantastbar galt, bleibt vor dem allerorts zunehmenden Druck nicht verschont.

Andrea Kiewel als Gesicht des „Fernsehgartens“: Ohne Kiwi kaum vorstellbar

Wenn über den „Fernsehgarten“ gesprochen wird, fällt unvermeidlich der Name Andrea Kiewel. Sie ist das Gesicht der Sendung und untrennbar mit dem Format verbunden. Ihre Rolle geht weit über die klassische Moderation hinaus, denn sie steht für Kontinuität, Wiedererkennungswert und einen charakteristischen, unterhaltsamen Improvisationsstil, der längst zu einer eigenen Marke geworden ist.

Nicht wegen der Quoten: Warum die ARD „Immer wieder sonntags“ einstampft
Für viele Schlagerfans ist es ein Schock: „Immer wieder sonntags“ steht vor dem Aus. Die Gründe liegen offenbar ganz woanders als gedacht.
Kultsendung-Aus
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".

Die enge Verbindung zwischen Moderatorin und Sendung macht den „Fernsehgarten“ besonders. Solange „Kiwi“ das Format prägt, bleibt es für die Zuschauer klar identifizierbar. Gleichzeitig bedeutet das aber: Jede Debatte über die Zukunft der Sendung ist immer auch eine Debatte über die Person, die sie seit Jahren repräsentiert.

Zukunft des ZDF-„Fernsehgartens“: Wie sicher ist die Kultshow wirklich?

Von einer direkten Gefahr für den Fortbestand des „Fernsehgartens“ kann derzeit keine Rede sein. Dafür ist die Sendung zu etabliert, zu beliebt und dadurch für das ZDF weiterhin zu relevant. Dennoch wäre es falsch, die jüngste Entwicklung als belanglos abzutun. Wenn die Sparzwänge zunehmen und Sender ihre Programme stärker auf Wirtschaftlichkeit trimmen, geraten auch traditionsreiche Formate früher oder später unter deren kritische Beobachtung.

Es stellt sich daher nicht die Frage, ob der „Fernsehgarten“ morgen verschwinden wird. Entscheidend ist vielmehr, ob die Show in ihrer bisherigen Form langfristig bestehen kann. Das betrifft Aspekte wie Reichweite, Kostenstruktur, Ticketmodelle und die allgemeine Frage, wie viel klassische Live-Unterhaltung sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen künftig noch leisten will und kann. Unterm Strich zeigt der Blick auf den „Fernsehgarten“ vor allem eines: Solange die Show ihr Publikum erreicht und sich ihren Charme bewahrt, hat sie auch in diesen bewegten TV-Zeiten beste Chancen auf eine sonnige Zukunft.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Warum Andrea Kiewel jetzt aufräumt: Tel Aviv und der Mittelfinger
Alltag in Israel
Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer im ZDF Fernsehgarten.
"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Alle Infos zur neuen Show-Folge
Spektakuläres TV-Duell
Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
"Wer stiehlt mir die Show?" ab Herbst wieder im TV: Diese Promis sind dabei
Promi-Quiz
"Wer stiehlt mir die Show?"
"Robert Lembke – Wer bin ich?": Kritik zur Doku auf 3sat
"Robert Lembke – Wer bin ich?"
Robert Lembke - Wer bin ich?
„Die Bachelors“ 2026: Das sind die Kandidatinnen im Überblick
Datingshow
Tim und Sebastian (die neuen Bachelors)
Andrea Kiewel wird persönlich: Ihr Rat für mehr Nähe in der Liebe
"Fernsehgarten"-Moderatorin
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.
Bro'Sis-Zoff: Mangat lästert über Zarrellas Gesangskünste
Nach über 20 Jahren
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
"Immer wieder sonntags": Der Staffelstart der letzten Saison von Stefan Mross in der ARD
Abschiedssaison
Immer wieder sonntags
„Traumschiff“-Kritik an Florian Silbereisen: Barbara Wussow wird deutlich
Kontroverse Besetzung
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
„Fernsehgarten“ Saisonstart 2026: Jubel für Andrea Kiewel – Zuschauer sind zwiegespalten
Jubiläumsstaffel
Andrea Kiewel beim "Fernsehgarten"
Bei der Heim-EM war er Stammspieler: MagentaTV gibt neuen WM-Experten bekannt
Robert Andrich als WM-Experte
Robert Andrich
"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni
Quiz-Show mit Esther Sedlaczek
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
Jessica Simpson blickt auf Sucht zurück: "War jemand, vor dem ich Angst hatte"
Emotionales Konzert
Jessica Simpson
Nach Krebsdiagnose: So geht es Barry Manilow
Comeback nach Krebs
Barry Manilow
Spannender Justizthriller: "Die Jury" mit Matthew McConaughey auf Nitro
Gerichtsthriller
Die Jury
"Was ist das für ein Vollpfosten": Mike Krügers Frau ließ ihn beim ersten Kennenlernen abblitzen
Holpriger Start
Mike Krüger und seine Ehefrau Birgit
Russell Crowe kämpft wieder: "Gladiator" auf ProSieben
Historische Filmkunst
"Gladiator"
Public Viewing 2026: Die kleine Version des großen Spektakels
Mini-WM-Party
Friede, Freude, Schlaaand: Von der Wucht des Public Viewing
"Konnte eine Minibar leeren": Tom Holland blickt auf Alkoholexzesse zurück
Tom Holland clean
Tom Holland
Christin Stark über Ehe mit Matthias Reim: "Sehen uns gefühlt nur Backstage"
Schlager-Powerpaar
Christin Stark und Matthias Reim
"Sketch History – USA Spezial": ZDF feiert 250 Jahre USA satirisch
US-Geschichte mal anders
"Sketch History - USA Spezial"
"Mord im Mittsommer – Tod im Fischernetz": Wenn Romantik auf Mord trifft
Nach den Bestsellerromanen von Viveca Sten
Mord im Mittsommer - Tod im Fischernetz
"Anstößige Inhalte": YouTube entfernt Video von Barbara Schöneberger
YouTube-Bann
Barbara Schöneberger
"Mexiko: WM im Schatten der Kartelle": Ist das Land zu gefährlich für eine Fußball-WM?
Doku über die bedenkliche Sicherheitslage
Mexiko: WM im Schatten der Kartelle
"Zaz – Sounds like Art": Einblicke in Zazs persönliches und künstlerisches Leben
Kunst und Musik vereint
Zaz - Sounds like Art
"German Cops": Deutsche Ermittler in den USA
Kultur-Clash und Blaulicht
German Cops
"American Pie": Das machen die Stars der 90er-Kultkomödie heute
American Pie Stars
Was wurde aus den "American Pie"-Stars?
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
Bodyshaming und Hasskommentare: So geht Beatrice Egli damit um
Egi's Selbstbewusstsein
"Volle Kanne"
Kelly Family: Der bittere Streit um ihren Nummer-eins-Song "I Can't Help Myself"
Bravo-Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum