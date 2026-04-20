„ZDF-Fernsehgarten“ 2026: Alle Infos & Sendetermine der neuen Saison

Gute Nachrichten! Auch diesen Sommer spielt wieder Musik vom Mainzer Lerchenberg! Und das gleich 20-mal. Denn der „Fernsehgarten“ wird 2026 40 Jahre alt! Das feiert das ZDF natürlich gebührend. Los geht’s am Sonntag, den 10. Mai, wie gewohnt um 12:00 Uhr.

Das sind die Sendetermine des „ZDF-Fernsehgartens“ Folge 1: Sonntag, 10. Mai 2026, um 12 Uhr

Folge 2: Sonntag, 17. Mai 2026, um 12 Uhr

Folge 3: Sonntag, 24. Mai 2026, um 12 Uhr

Folge 4: Sonntag, 31. Mai 2026, um 12 Uhr

Folge 5: Sonntag, 7. Juni 2026, um 12 Uhr

Folge 6: Sonntag, 14. Juni 2026, um 12 Uhr

Folge 7: Sonntag, 21. Juni 2026, um 12 Uhr

Folge 8: Sonntag, 28. Juni 2026, um 12 Uhr

Folge 9: Sonntag, 5. Juli 2026, um 12 Uhr

Folge 10: Sonntag, 12. Juli 2026, um 12 Uhr

Folge 11: Sonntag, 19. Juli 2026, um 12 Uhr

Folge 12: Sonntag, 26. Juli 2026, um 12 Uhr

Folge 13: Sonntag, 2. August 2026, um 12 Uhr

Folge 14: Sonntag, 16. August 2026, um 12 Uhr

Folge 15: Sonntag, 23. August 2026, um 12 Uhr

Folge 16: Sonntag, 30. August 2026, um 12 Uhr

Folge 17: Sonntag, 6. September 2026, um 12 Uhr

Folge 18: Sonntag, 13. September 2026, um 12 Uhr

Folge 19: Sonntag, 20. September 2026, um 12 Uhr

Folge 20: Sonntag, 27. September 2026, um 12 Uhr Vermutlich wird es auch wieder zwei Sonderausgaben im Oktober vom „Fernsehgarten on Tour“ geben. Doch wann genau diese stattfinden sollen, steht noch nicht fest.

„ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel Durch den Mittag führt wie gewohnt Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel (60), besser bekannt als „Kiwi“. Seit 2000 ist sie fester Bestandteil des „Fernsehgarten“-Teams. Nur 2008 pausierte sie wegen Schleichwerbungsvorwürfen. Vertreten wurde sie damals von Ernst-Marcus Thomas, bevor sie 2009 wieder zurückkehrte.

Kiwi freut sich auf die Saison. „40 Sommer ‚Fernsehgarten‘ – das ist nicht einfach nur ein Geburtstag, das ist ein Jubiläum. Und unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen. Was im ‚Fernsehgarten‘ ganz einfach geht, weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer der beste Part der Show sind: live, zum Anfassen, fröhlich, unbeschwert.“

Die diesjährigen Mottos des „Fernsehgartens“ Gesendet wird das abwechslungsreiche und vielseitige Showprogramm wie immer live und open-air vom Mainzer Lerchenberg. Auch dieses Jahr gibt es die beliebte bunte Mischung aus deutschen und internationalen Musikstars, Artistik, Tanz und Comedy, spannenden Spielen und spektakulären Rekorden, Tipps und Servicethemen und so manche Jubiläumsüberraschung.

Alle Gäste der Sendungen sind noch nicht bekannt. Aber das ZDF kündigte bereits vielversprechende Mottos an, unter denen die Shows stehen werden. Geplant sind unter anderem eine „90er-Party“, eine „Sommerparty“ und gleich zwei „Schlagerpartys“.

Das sind die Gäste der 1. Sendung In der Jubiläumssendung vom 10. Mai kommen vor allem Schlagerfans auf ihre Kosten. Peggy March, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Marti Fischer, Deine Freunde, Hugo Egon Balder mit den Bad Falling Bostels und Stereoact zusammen mit Lena Marie Engel werden auftreten. Auch Moderatorin Palina Rojinski und die Twins on Ice sind mit von der Partie.