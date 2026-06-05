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"Quizduell-Olymp": Die Quiz-Gäste heute und im Juni 2026

Quiz-Show mit Esther Sedlaczek

"Quizduell-Olymp": Das sind die prominenten Quiz-Gäste im Juni

05.06.2026, 10.22 Uhr
von Annika Schmidt
Immer freitags versuchen Promis die kniffeligen Fragen in der ARD-Quizshow "Quizduell-Olymp" zu beantworten. Welche Gäste nehmen in dieser Woche die Herausforderung an? Hier bekommen Sie immer den aktuellen Überblick.
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.
Freitags lädt Esther Sedlaczek zum "Quizduell-Olymp" ein. Welche prominenten Gäste sich den kniffeligen Fragen stellen, finden Sie hier immer aktuell im Überblick.  Fotoquelle: ARD/ Uwe Ernst

Immer freitags versuchen Promis die kniffeligen Fragen in der ARD-Quizshow "Quizduell-Olymp" zu beantworten. Welche Gäste nehmen in dieser Woche die Herausforderung an? Hier bekommen Sie immer den aktuellen Überblick.

Seit August 2022 lädt Gastgeberin Esther Sedlaczek zur Quiz-Runde im Vorabendprogramm im Ersten ein. Zuvor führte Jörg Pilawa durch die Sendung. Dabei treten prominente Gäste gegen den "Quiz-Olymp" an, der aus der Berliner Unternehmensberaterin und "Quizkönigin" Marie-Louise Finck, dem Hannover Bankbetriebswirt und "Quiz-Ass" Thorsten Zirkel und dem Münsteraner Historiker und "Professor Quiz" Eckhard Freise, besteht.

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Seit Jahren erfreut sich das "Quizduell-Olymp" großer Beliebtheit. Dabei erreichte die Sendung zu Hochzeiten bereits mehr als 3,5 Millionen Zuschauer (Sendung vom 31. Oktober 2016). Der besondere Reiz macht nicht nur das charmante Quiz-Trio aus, auch die prominenten Zweier-Teams, die bei so manchen Fragen ins Schwitzen geraten, sorgen für beste Unterhaltung. Wir informieren Sie an dieser Stelle regelmäßig über die Gäste beim "Quizduell-Olymp" in den kommenden Ausgaben.

Das sind die "Quizduell"-Gäste im Juni 2026

  • Freitag, 05. Juni, 18.50 Uhr: Olymp: Bodo Bach und Matze Knop
  • Freitag, 12. Juni, 18.50 Uhr: Dietmar Bär und Axel Prahl
  • Freitag, 19. Juni, 18.50 Uhr: Marijke Amado und Jörg Draeger
  • Freitag, 26. Juni, 18.50 Uhr: Laura Karasek & Evelyn Burdecki

Am Ende der Quiz-Runde gewinnt die Seite, die mit den meisten Punkten das Finale beendet. Gewinnen die prominenten Herausforderer, spenden sie die Gewinnsumme von 10.000 € für einen vorher definierten guten Zweck. Gewinnt der Olymp, dann wird die Gewinnsumme unter 20 zufällig ausgelosten App-Spielern aufgeteilt.

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